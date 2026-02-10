10.02.2026 06:00
Deň 4
Miláno a Cortina 2026
Live
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v slalome tímovej kombinácie na ZOH 2026.
Bola odvážna a išla na hrane rizika. Je to hra, nič jej nevyčítam, hovorí Vlhovej tréner
Petra Vlhová po svojej jazde v tímovej súťaži na ZOH 2026.
Dva roky sú dlhá doba a musím byť k sebe úprimná. O výsledok dnes nešlo, vraví Vlhová
Petra Vlhová.
Prečo Vlhová vypadla? Bývalý lyžiar vysvetľuje nečakanú chybu, ktorá ju prekvapila
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas tímovej súťaže na ZOH 2026.
Vlhová sa vrátila po vyše dvoch rokoch. V generálke na slalom však neprišla do cieľa
Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová počas zjazdu v tímovej súťaži na ZOH 2026.
Mladá Slovenka takmer vyletela z trate, ale Vlhová sa postaví na štart slalomu
ONLINE: Adam Hagara dnes ide krátky program v krasokorčuľovaní na ZOH 2026.
ONLINE: Krasokorčuľovanie mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Adam Hagara)
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 4Súvisiace

Obrovský záujem médií o Vlhovej reakciu. Nevyrovnali sa jej ani niektoré medailistky

Petra Vlhová reaguje v cieli slalomu tímovej kombinácie žien v alpskom lyžovaní počas zimných olympijských hier 2026.
Fotogaléria (17)
Petra Vlhová reaguje v cieli slalomu tímovej kombinácie žien v alpskom lyžovaní počas zimných olympijských hier 2026. (Autor: TASR)
TASR|10. feb 2026 o 18:07
Rozhovory svetovým médiám rozdávala ešte dlho po tom, čo prebehol medailový ceremoniál.

Návrat Petry Vlhovej do súťažného kolotoča nezarezonoval len v slovenských médiách, ale aj v tých svetových.

Napriek tomu, že slovenská lyžiarka nedokončila utorkovú tímovú kombináciu na ZOH v Cortine d'Ampezzo, záujem o rozhovor s ňou bol po pretekoch rovnaký, ak nie väčší, ako s medailistkami.

Rozhovory svetovým médiám rozdávala ešte dlho po tom, čo pod zjazdovkou Olimpia delle Tofane prebehol medailový ceremoniál. Postupne prešla od popredných svetových televízií, cez celú mixzónu a absolvovala množstvo zastávok.

Každý chcel mať vyjadrenie olympijskej šampiónky v slalome z Pekingu 2022. Nečudo, veď účasť v súťaži, ktorá mala premiéru pod piatimi kruhmi, oznámila len dva dni pred jej štartom a vrátila sa po vyše dvoch rokoch pauzy zavinenej vážnym zranením kolena.

Fotogaléria: Petra Vlhová v tímovej súťaži na ZOH 2026
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pred pretekmi slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pred pretekmi slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pred pretekmi slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pred pretekmi slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
17 fotografií
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pred pretekmi slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pred pretekmi slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pred pretekmi slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas pretekov slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas pretekov slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas pretekov slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v slalome tímovej kombinácie žien v alpskom lyžovaní počas zimných olympijských hier 2026 v talianskej Cortine d'Ampezzo.Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v slalome tímovej kombinácie žien v alpskom lyžovaní počas zimných olympijských hier 2026 v talianskej Cortine d'Ampezzo.Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v slalome tímovej kombinácie žien v alpskom lyžovaní počas zimných olympijských hier 2026 v talianskej Cortine d'Ampezzo.Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po vypadnutí v cieli pretekov slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Slovenská lyžiarka Petra Vlhová reaguje v cieli slalomu tímovej kombinácie žien v alpskom lyžovaní počas zimných olympijských hier 2026 v talianskej Cortine d'Ampezzo.Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová reaguje v cieli slalomu tímovej kombinácie žien v alpskom lyžovaní počas zimných olympijských hier 2026 v talianskej Cortine d'Ampezzo.Slovenská lyžiarka Petra Vlhová reaguje v cieli slalomu tímovej kombinácie žien v alpskom lyžovaní počas zimných olympijských hier 2026 v talianskej Cortine d'Ampezzo.

„Myslím si, že je to normálne. Dva roky som tu nebola, dva roky som bola mimo a predsa, mám za sebou nejaké výsledky. Takže ten záujem je obrovský. Už som z toho aj trošku unavená, ale aj o tom je ten šport,“ povedala, no stále uvoľnená a s úsmevom na tvári.

Rovnako nadšene ju privítala aj zjazdárska rodina, súperky, tréneri a množstvo ďalších v zákulisí olympijského lyžovania. „Naozaj ma privítali pekne, všetci boli takí šťastní. Bolo to veľmi pekné, takže už to mám za sebou a môžeme pokračovať ďalej,“ povedala.

Dva roky sú dlhá doba a musím byť k sebe úprimná. O výsledok dnes nešlo, vraví Vlhová
Súvisiaci článok
Dva roky sú dlhá doba a musím byť k sebe úprimná. O výsledok dnes nešlo, vraví Vlhová

Vlhová uviedla, že prvý štart bol pre ňu veľmi emotívny, no po ňom sa môže lepšie sústrediť na slalom, ktorý je na programe 18. februára: „Aj preto som sa potešila, že je táto tímová kombinácia. Mohla som si ten štart odkrútiť teraz a na slalom ísť viac v pohode. Že to prvotné 'WOW' bolo tu a potom to bude trošku pokojnejšie.“

Pred kombináciou sa snažila upokojiť aj svoju kolegyňu Katarínu Šrobovú, ktorá nastúpila v úvodnom zjazde a zároveň premiérovo na zimnej olympiáde.

VIDEO: Zostrih z tímovej kombinácie žien na ZOH 2026

„Katka to zvládla super. Pre mňa bolo dôležité, aby sa cítila v pohode, aby nemala zo mňa stres, pretože viem, čo sa okolo mňa deje. Keď som si predstavila, že by som bola v jej koži... prvýkrát na olympiáde v takom veku a príde nejaká Vlhová, ktorá už má niečo za sebou a ešte po tom zranení.

Tie tlaky, že musí prísť do cieľa, aby ja som mohla štartovať. Snažila som jej vysvetliť, že čokoľvek sa stane, čo sa týka mňa, nech je úplne v pohode,“ povedala.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

