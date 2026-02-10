Bronzovú medailu príliš neoslavoval. Nór sa v priamom prenose priznal k nevere

Nórsky biatlonista Sturla Holm Laegreid bronzovú olympijskú medailu z dnešných vytrvalostných pretekov v Anterselve príliš neoslavoval. Namiesto toho sa v priamom televíznom prenose priznal k nevere.
"Existuje niekto, s kým by som sa chcel o radosť podeliť, ale pravdepodobne sa dnes ani nepozerala," povedal Laegreid v rozhovore pre nórsku televíziu NRK po tom, čo dobehol tretí za víťazným krajanom Johanom-Olavom Botnom a Francúzom Éricom Perrotom.
"Pred polrokom som stretol lásku môjho života - najkrajšiu a najláskavejšiu osobu na svete. Pred tromi mesiacmi som ale urobil najväčšiu chybu v živote a podviedol som ju, "dodal dvadsaťosemročný Nór.
VIDEO: Emotívny rozhovor Sturla Holma Laegreida na ZOH 2026
"Pred týždňom som sa priznal a bol to najhorší týždeň v živote. Bola pre mňa ako zlatá medaila, "povedal Laegreid s tým, že netuší, či mu verejné priznanie pomôže získať priateľku, ktorú nemenoval, späť.
"Jednoducho som sa rozhodol, že radšej spácham spoločenskú samovraždu, než aby som sa takejto ženy vzdal. Naozaj strašne rád by som sa s ňou o radosť z medaily podelil, "vyhlásil víťaz celkového hodnotenia Svetového pohára z minulej sezóny.
Neskôr Laegreid vysvetlil, že sa po pretekoch cítil veľmi emotívne, najmä v súvislosti so smrťou tímového kolegu Siverta Guttorma Bakkna, ktorý tragicky zomrel v decembri.
„Samozrejme, teraz dúfam, že som Johanovi nepokazil jeho deň,“ povedal o víťazovi zlatej medaily.
„Možno to odo mňa bolo naozaj sebecké, že som poskytol ten rozhovor. Takže áno, neviem. Bol som… som trochu, neviem… mentálne tu vlastne ani nie som. Takže uvidíme, čo sa stane,“ povedal novinárom asi hodinu po rozhovore.
Keď neskôr hovoril pre VG – po tom, čo sa jeho priznanie stalo jednou z hlavných tém dňa na olympiáde – Laegreid svoje slová zopakoval a opäť prosil svoju priateľku o druhú šancu.
„Povedal som jej to pred týždňom a potom sa to, samozrejme, skončilo. Nie som pripravený to vzdať… nesiem následky za to, čo som urobil, a z celého srdca to ľutujem,“ povedal.
„Chcem byť dobrým vzorom, ale musím priznať, keď urobím chyby. Treba priznať, keď urobíš niečo, za čím si nedokážeš stáť, a keď ublížiš niekomu, koho tak veľmi miluješ.“
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara