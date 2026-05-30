Šok na ženskom Gire d'Italia. Elitná šprintérka bola po víťazstve diskvalifikovaná

Holandská cyklistka Lorena Wiebesová sa po úvodnej etape 37. ročníka Gira d'Italia tešila, že si prvýkrát v kariére oblečie ružový dres.
Suverénne ovládla hromadný dojazd v meste Ravenna, no jej radosť napokon trvala iba niekoľko hodín. Najlepšia šprintérka súčasného pelotónu bola diskvalifikovaná, pretože jej bicykel nespĺňal pravidlá UCI.
Podľa oficiálneho stanoviska jury porušila jazdkyňa tímu SD Worx - Protime pravidlo o minimálnej hmotnosti bicykla, ktorá je 6,8 kilogramu.
Wiebesová mala byť najväčšou favoritkou aj druhej či tretej etapy, ktoré majú priniesť šprintérsky záver. Namiesto toho cestuje predčasne domov.
Na základe týchto skutočností sa stáva priebežnou líderkou pretekov domáca Elisa Balsamová, ktorá pôvodne preťala cieľovú čiaru ako druhá. Zaznamenala tak 33. víťazstvo, prvé v aktuálnom ročníku.
Celkové poradie po 1. etape
1.
Elisa Balsamová
Taliansko
Lidl - Trek
3:18:12 h
2.
Lara Gillespieová
Írsko
UAE Team ADQ
+ 4 s
3.
Chiara Consonniová
Taliansko
CANYON//SRAM
+ 6 s
4.
Georgia Bakerová
Austrália
Liv AlUla Jayco
+ 10 s
5.
Charlotte Koolová
Holandsko
Fenix-Premier Tech
+ 10 s
6.
Linda Zanettiová
Švajčiarsko
Uno-X Mobility
+ 10 s
34.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 10 s
140.
Nora Jenčušová
Slovensko
Vini Fantini - BePink
+ 6:14 min