    Šok na ženskom Gire d'Italia. Elitná šprintérka bola po víťazstve diskvalifikovaná

    Na snímke je holandská cyklistka Lorena Wiebesová. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|30. máj 2026 o 23:10
    Ružový dres si oblečie Talianka Elisa Balsamová.

    Holandská cyklistka Lorena Wiebesová sa po úvodnej etape 37. ročníka Gira d'Italia tešila, že si prvýkrát v kariére oblečie ružový dres.

    Suverénne ovládla hromadný dojazd v meste Ravenna, no jej radosť napokon trvala iba niekoľko hodín. Najlepšia šprintérka súčasného pelotónu bola diskvalifikovaná, pretože jej bicykel nespĺňal pravidlá UCI.

    Podľa oficiálneho stanoviska jury porušila jazdkyňa tímu SD Worx - Protime pravidlo o minimálnej hmotnosti bicykla, ktorá je 6,8 kilogramu. 

    Wiebesová mala byť najväčšou favoritkou aj druhej či tretej etapy, ktoré majú priniesť šprintérsky záver. Namiesto toho cestuje predčasne domov.

    Na základe týchto skutočností sa stáva priebežnou líderkou pretekov domáca Elisa Balsamová, ktorá pôvodne preťala cieľovú čiaru ako druhá. Zaznamenala tak 33. víťazstvo, prvé v aktuálnom ročníku. 

    Celkové poradie po 1. etape

    1.

    Elisa Balsamová

    Taliansko

    Lidl - Trek

    3:18:12 h

    2.

    Lara Gillespieová

    Írsko

    UAE Team ADQ

    + 4 s

    3.

    Chiara Consonniová

    Taliansko

    CANYON//SRAM 

    + 6 s

    4.

    Georgia Bakerová

    Austrália

    Liv AlUla Jayco

    + 10 s

    5.

    Charlotte Koolová

    Holandsko

    Fenix-Premier Tech

    + 10 s

    6.

    Linda Zanettiová

    Švajčiarsko

    Uno-X Mobility

    + 10 s

    34.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 10 s

    140.

    Nora Jenčušová

    Slovensko

    Vini Fantini - BePink

    + 6:14 min

    Cyklistika

