ONLINE: Slovensko - Nemecko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (štvrťfinále)

    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    ZOH Hokej 2026
    18.02.2026, Playoff, Štvrťfinále
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    12:10
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Sportnet|18. feb 2026 o 09:10
    Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu štvrťfinále ZOH 2026 v Miláne: Slovensko - Nemecko.

    Slovensko a Nemecko dnes hrajú zápas štvrťfinále hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Olympijské Hry - muži Štvrťfinále 2025/2026
    18.02.2026 o 12:10
    Slovensko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Nemecko
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 12:10. Slovensko vyzve vo štvrťfinále OH nevyspytateľné Nemecko.

    Slovensko

    Slovenskí hokejisti začali Olympijský turnaj zápasom proti Fínsku. Favoritom bolo Fínsko, ale naši chlapci podali mimoriadne kvalitný výkon a svojho súpera dokázali zdolať 4:1. Druhý zápas sa Slováci stretli s domácim Talianskom. V dobrom a vyrovnanom zápase napokon dokázali zvíťaziť tesne 3:2. Posledný zápas proti Švédsku sme síce prehrali, ale aj napriek tomu sme skupinu vyhrali. Dnes nás teda čaká veľmi nepríjemný súper z Nemecka.

    Nemecko

    Nemecko otvorilo turnaj zápasom proti Dánsku. Vo vyrovnanom zápase sa z víťazstva napokon tešili nemeckí hokejisti po víťazstve 3:1. Nemcom sa v druhom zápase absolútne nedarilo. Proti Lotyšsku neodohralo dobrý zápas a napokon prehralo 3:4. V poslednom zápase prehralo s USA jasne 1:5, ale aj tak sa mu podarilo obsadiť vo svojej skupine 2. pozíciu. Dnes sa očakáva mimoriadne vyrovnaný zápas. Uvidíme kto ho zvládne lepšie a postúpi.


    Osemfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    18.2.2026 16:40
    Česko
    Česko
    Fínsko
    Fínsko
    18.2.2026 18:10
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    USA
    USA
    18.2.2026 21:10
    Švédsko
    Švédsko
    Slovensko
    Slovensko
    0
    Nemecko
    Nemecko
    0
    Semifinále
    Finále

    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    vs.
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 16:40
    | Playoff | Štvrťfinále
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    vs.
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 18:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    vs.
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    Rho Ice Hockey Arena
    18.02. 21:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

