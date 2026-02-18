ONLINE: Slovensko - Nemecko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (štvrťfinále)

Slovensko a Nemecko dnes hrajú zápas štvrťfinále hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
Kde sledovať hokej na ZOH 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Nemecko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, štvrťfinále)
Olympijské Hry - muži Štvrťfinále 2025/2026
18.02.2026 o 12:10
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nemecko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 12:10. Slovensko vyzve vo štvrťfinále OH nevyspytateľné Nemecko.
Slovensko
Slovenskí hokejisti začali Olympijský turnaj zápasom proti Fínsku. Favoritom bolo Fínsko, ale naši chlapci podali mimoriadne kvalitný výkon a svojho súpera dokázali zdolať 4:1. Druhý zápas sa Slováci stretli s domácim Talianskom. V dobrom a vyrovnanom zápase napokon dokázali zvíťaziť tesne 3:2. Posledný zápas proti Švédsku sme síce prehrali, ale aj napriek tomu sme skupinu vyhrali. Dnes nás teda čaká veľmi nepríjemný súper z Nemecka.
Nemecko
Nemecko otvorilo turnaj zápasom proti Dánsku. Vo vyrovnanom zápase sa z víťazstva napokon tešili nemeckí hokejisti po víťazstve 3:1. Nemcom sa v druhom zápase absolútne nedarilo. Proti Lotyšsku neodohralo dobrý zápas a napokon prehralo 3:4. V poslednom zápase prehralo s USA jasne 1:5, ale aj tak sa mu podarilo obsadiť vo svojej skupine 2. pozíciu. Dnes sa očakáva mimoriadne vyrovnaný zápas. Uvidíme kto ho zvládne lepšie a postúpi.
Štvrťfinále
Semifinále
Finále
Hokej na ZOH 2026 - 18.2.2026
18.02. 12:10
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Štvrťfinále
18.02. 16:40
Slovensko
vs.
Nemecko
Santagiulia Ice Hockey Arena
| Playoff | Štvrťfinále
18.02. 18:10
Kanada
vs.
Česko
Santagiulia Ice Hockey Arena
| Playoff | Štvrťfinále
18.02. 21:10
Fínsko
vs.
Švajčiarsko
Rho Ice Hockey Arena
| Playoff | Štvrťfinále
USA
vs.
Švédsko
Santagiulia Ice Hockey Arena
