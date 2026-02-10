    10.02.2026 06:00
    Deň 4
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Adam Hagara počas krátkeho programu na zimnej olympiáde 2026 v Miláne.
    Historická chvíľa pre Hagaru. Po prvý raz v ére samostatnosti postúpil Slovák do voľných jázd
    Birk Ruud pózuje so zlatou medailou po triumfe v disciplíne slopestyle na ZOH 2026.
    Lyžiar lietal vo svetri, aký nosil stíhací pilot. Obáv ho zbavil tajomný muž (sumár dňa)
    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v slalome tímovej kombinácie na ZOH 2026.
    Bola odvážna a išla na hrane rizika. Je to hra, nič jej nevyčítam, hovorí Vlhovej tréner
    Petra Vlhová po svojej jazde v tímovej súťaži na ZOH 2026.
    Dva roky sú dlhá doba a musím byť k sebe úprimná. O výsledok dnes nešlo, vraví Vlhová
    Petra Vlhová.
    Prečo Vlhová vypadla? Bývalý lyžiar vysvetľuje nečakanú chybu, ktorá ju prekvapila
    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas tímovej súťaže na ZOH 2026.
    Vlhová sa vrátila po vyše dvoch rokoch. V generálke na slalom však neprišla do cieľa
    Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 4Súvisiace

    Bude to vyrovnaný zápas proti Fínom, tvrdí Nagy. Surový ich považuje za miernych favoritov

    Ladislav Nagy
    Ladislav Nagy (Autor: TASR)
    SITA|10. feb 2026 o 21:44
    ShareTweet1

    Bývalí hokejisti Tomáš Surový a Ladislav Nagy sa pozreli aj na súpisky všetkých tímov.

    Hokejový turnaj mužov na zimných olympijských hrách sa začne o menej než 24 hodín. Otvorí ho duel medzi Slovenskom a Fínskom. Favorit je jasný, je to "krajina tisícich jazier". Nasvedčujú tomu aj kurzy, ktoré majú jasno v tom, kto by mal brať všetky tri body.

    Pred niekoľkými dňami boli hodnoty na triumf Fínov od 1,30 do 1,35 v riadnom hracom čase. Na remízu bol kurz medzi 5,48 a 6,40 a na víťazstvo Slovenska od 7,08 do 8,20. Aktuálna ponuka stávkových kancelárií Fortuna, Niké a Tipsport sa príliš na tento zápas nezmenila. Stále je favorit jasný a mal by Slovákov zdolať celkom pohodlne.

    Na Fínov je však o čosi vyšší kurz a to od 1,38 do 1,40 za výhru po 60 minútach. Ak by sa stretnutie skončilo remízou, tak tam sú hodnoty 5,51 až rovných 6. Ak by zvíťazilo Slovensko, šlo by o prekvapenie s číslom od 6,72 do 6,90. Tu sa teda kurzy znížili od počiatočných pred začiatkom ZOH.

    Favoritmi sú Kanaďania a Američania

    Bývalí hokejisti Tomáš Surový a Ladislav Nagy sa pozreli aj na súpisky všetkých tímov, ktoré si na olympijskom turnaji zahrajú. Až tri štáty majú celú nomináciu z hráčov NHL - Kanada, USA a Švédsko. Ani jedného hokejistu z profiligy nemá domáce Taliansko, Slováci ich majú dokopy sedem. Kto by teda mal triumfovať na celom podujatí?

    Najväčším favoritom na zisk zlata sú Kanaďania (kurzy 2,10 - 2,35), nasledujú Američania (3,15 - 3,30) a Švédi (6,50 - 7,20). Štvrtým adeptom na najcennejší kov sú Fíni (9 až 11). Pred Slovákmi sú ešte reprezentácie Česka, Švajčiarska a Nemecka. Slovenskí reprezentanti majú až ôsmy najvyšší kurz na šancu o šokujúce zlato (65-85). Za nimi nasledujú výbery Dánska, Lotyšska, Francúzska a Talianska.

    Keď prišiel do Milána, brat musel odísť. Bol to náš sen, tvrdia Pospíšilovci
    Súvisiaci článok
    Keď prišiel do Milána, brat musel odísť. Bol to náš sen, tvrdia Pospíšilovci

    Podľa bývalého skvelého útočníka Nagyho sú najväčšími favoritmi na celkový triumf USA a Kanada. "Môže však zvíťaziť aj nejaké iné mužstvo. Každý s každým vie hrať. Pokojne aj Fíni, ktorí obhajujú zlato z Pekingu 2022. Záleží na jednotlivých formách a ako zachytajú brankári," uviedol 46-ročný rodák z Košíc exkluzívne pre agentúru SITA.

    Surový: Všeobecným favoritom Kanada

    Čo si o tom myslí Surový? "Ťažká otázka. Všeobecným favoritom je Kanada. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, tímy sú vyrovnané aj pre účasť hráčov NHL. Švajčiari sa veľmi dlho snažia ísť na zlato, tak som zvedavý, ako im to pôjde v konkurencii hokejistov z profiligy. Prajem im nejaký úspech či medailu. Neprekvapím však nikoho, keď poviem, že na najvyšší stupienok by mali ísť "javorové listy", Američania či Švédi," uviedol 44-ročný rodák z Banskej Bystrice.

    Aké majú Slováci šance? Nagy im bude držať palce. "Po skupine sa uvidí, koho dostanú a či pôjdu ďalej. Máme mladé a dobré mužstvo a najmä vynikajúcu obranu. Záleží, v akej forme sú. Dúfam však, že pôjdu ďaleko a teším sa na sledovanie zápasov Slovenska."

    Na Slovensku nemáme z čoho vyberať, myslí si líder. Každý hráč na súpiske bude dôležitý
    Súvisiaci článok
    Na Slovensku nemáme z čoho vyberať, myslí si líder. Každý hráč na súpiske bude dôležitý

    Aktuálny asistent trénera HC Slovan Bratislava uviedol, že to "bude oveľa ťažší turnaj pre účasť hráčov z NHL". "My tam takisto máme skvelých hráčov, káder je doplnený o dobrých hokejistov z Európy. Je to vyskladané veľmi dobre, budem im veľmi fandiť. Skupina bude ťažká. Uvidíme, z ktorého miesta postúpia ďalej. V play-off so spomienkami na Peking sa môže stať čokoľvek," prezradil pre SITA.

    Ako vidia súboj s Fínmi?

    "Treba hrať a nebáť sa ich. Veľmi bude záležať, kto dá prvý gól, keby nám, tak to bude super. Fíni hrajú disciplinovane a dobre zo zabezpečenej obrany, ťažko sa proti nim presadzuje. Bude to vyrovnaný zápas, nebude to vysoký triumf pre niekoho. Pokojne ich môžeme zdolať, len treba makať a bojovať," doplnil Nagy.

    "Fíni sú mierni favoriti. Naši sú na tom takisto veľmi dobre. Bude to tesný zápas a uvidíme, na ktorú stranu sa to nakoniec prikloní," doplnil Surový pre agentúru SITA.

    VIDEO: Podcast Hokejový BOSS

    Program Slovenska na hokejovom turnaji na ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    vs.
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Ladislav Nagy
    Ladislav Nagy
    Bude to vyrovnaný zápas proti Fínom, tvrdí Nagy. Surový ich považuje za miernych favoritov
    dnes 21:44|1
    Johannes Hoesflot Klaebo so zlatou medailou na ZOH 2026.
    dnes 22:10
    Medaily na ZOH Miláno 2026: Šesť medailí za jeden deň, Nóri jasne vedú (10. február)Pozrite si medailovú bilancia krajín na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 4 (utorok, 10. február).
    dnes 22:10
    Ladislav Nagy
    dnes 21:44|1
    Bude to vyrovnaný zápas proti Fínom, tvrdí Nagy. Surový ich považuje za miernych favoritovBývalí hokejisti Tomáš Surový a Ladislav Nagy sa pozreli aj na súpisky všetkých tímov.
    dnes 21:44|1
    Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas ZOH 2026.
    dnes 21:25
    Biatlonistky zabojujú o prvé medaily. Ak chcú Slovenky uspieť, na strelnici nesmú chybovaťPozrite si štartové čísla slovenských biatlonistiek vo vytrvalostných pretekoch na ZOH 2026.
    dnes 21:25
    Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová počas zjazdu v tímovej súťaži na ZOH 2026.
    dnes 11:37|72
    Mladá Slovenka takmer vyletela z trate, ale Vlhová sa postaví na štart slalomuDruhá časť pretekov je na programe od 14.00 h.
    dnes 11:37|72
    Nika Prevc sa raduje zo zlata na ZOH 2026.
    dnes 20:50
    Dominancia slovinských skokanov pokračuje. Suverénne obhájili zlato v miešaných tímochNa mostíku v Predazze triumfovali pred Nórmi.
    dnes 20:50
    Lindsey Vonnová leží po páda počas zjazdu na ZOH 2026.
    dnes 19:38|1
    Vonnovej rekonvalescencia môže trvať takmer rok, varujú experti. Prirovnávajú ju k TaliankeVonnová počas kariéry podstúpila opakované operácie kolien, vrátane čiastočného implantátu v pravom kolene.
    dnes 19:38|1
    Vladyslav Heraskevyč so svojou helmou počas ZOH 2026.
    dnes 20:30|5
    Ukrajinský skeletonista neplánuje poslúchnuť MOV. Helmu so zabitými športovcami bude nosiťZákaz skritizovala aj ukrajinská premiérka.
    dnes 20:30|5
    Erik Černák počas tréningu v Miláne. rozhovor
    Boris Vanyadnes 10:05|6
    Na Slovensku nemáme z čoho vyberať, myslí si líder. Každý hráč na súpiske bude dôležitýErik Černák si na olympiáde zahrá proti svojmu mentorovi.
    Boris Vanya|dnes 10:05|6
    Petra Vlhová počas prehliadky trate pred tímovou súťažou na ZOH 2026.
    Nikola Černákovádnes 17:20|1
    Na obhliadke trate so Shiffrinovou. Bolo to milé, súperky ma vítali s radosťou, tešila sa VlhováVlhová štartovala ako prvá na upravenej trati a už samotná prítomnosť na štarte mala pre ňu silný význam.
    Nikola Černáková|dnes 17:20|1
    Lindsey Vonnová.
    Nikola Černákovádnes 14:20
    Otec Lindsey Vonnovej hovorí, že po ťažkom páde prichádza definitívny koniec jej kariéryVyhrala 84 pretekov vo Svetovom pohári.
    Nikola Černáková|dnes 14:20
    Rasmus Wranaa a Isabella Wranaová sa tešia zlata na ZOH 2026.
    dnes 19:57
    Napínavé finále so šťastným koncom pre švédsku dvojicu. Americkým curlerom zostalo striebroV utorkovom finálovom súboji zvíťazili Švédi 6:5.
    dnes 19:57
    Nemecká sánkarka Julia Taubitzová v cieli tretej jazdy v súťaži jednotlivkýň na zimných olympijských hrách 2026.
    dnes 19:23
    Nemecká sánkarka zničila všetku konkurenciu. V pretekoch jednotlivkýň získala zlatoV súčte štyroch jázd triumfovala so suverénnym náskokom 918 tisícin.
    dnes 19:23
    Martin Pospíšil po tréningu na olympijskom ľade v Miláne.
    Martin Turčindnes 15:40|6
    Keď prišiel do Milána, brat musel odísť. Bol to náš sen, tvrdia PospíšilovciJe skvelé zobudiť sa bez bolesti hlavy, vraví Martin Pospíšil.
    Martin Turčin|dnes 15:40|6
    Sarah Schleperová nesie mexickú vlajku počas ZOH 2026.
    dnes 18:34
    Historický unikát. Matka so synom sa po prvýkrát predstaví na tej istej olympiáde Pre Schleperovú to bude už siedmy štart pod piatimi kruhmi.
    dnes 18:34
    Petra Vlhová reaguje v cieli slalomu tímovej kombinácie žien v alpskom lyžovaní počas zimných olympijských hier 2026.
    dnes 18:07
    Obrovský záujem médií o Vlhovej reakciu. Nevyrovnali sa jej ani niektoré medailistkyRozhovory svetovým médiám rozdávala ešte dlho po tom, čo prebehol medailový ceremoniál.
    dnes 18:07
    Sturla Holm Laegreid počas vytrvalostných pretekov na ZOH 2026.
    dnes 17:54|4
    Bronzovú medailu príliš neoslavoval. Nór sa v priamom prenose priznal k neverePred týždňom som sa priznal a bol to najhorší týždeň v živote, povedal.
    dnes 17:54|4
    Elis Lundholm počas ZOH 2026.
    dnes 17:05|2
    Švéd je prvým transgender športovcom na zimných hrách. Bolo to dobré rozhodnutie, vravíLundholm sa narodil ako žena a štartuje v súlade so súčasnými pravidlami v ženskej kategórii.
    dnes 17:05|2
    Americká lyžiarka Breezy Johnsonová v zjazde tímovej kombinácie žien v alpskom lyžovaní počas zimných olympijských hier 2026.
    dnes 16:41|2
    Problémy s medailami neobišli najväčšie hviezdy. Organizátori reagujú, ponúkajú riešeniePo viacerých problémoch so zlomenými medailami ponúka organizačný výbor ich opravu.
    dnes 16:41|2
    Marie-Philip Poulinová počas ZOH 2026.
    dnes 16:32
    Kanadské hokejistky utrpeli pred zámorským derby veľkú stratu. Prišli o kapitánkuNedohrala pondeľňajší zápas s Českom.
    dnes 16:32
    Talianski curleri sa radujú z bronzu na ZOH 2026.
    dnes 16:05
    Taliansko oslavuje ďalší cenný kov. V súboji porazených domáci zdolali BritovVíťazi z predchádzajúcich ZOH v Pekingu získali rozhodujúci náskok vo 4. ende.
    dnes 16:05
    ONLINE: Petra Vlhová dnes ide tímovú kombináciu v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.online
    dnes 11:00|19
    ZOH 2026: Petra Vlhová preteky slalomu v tímovej súťaži nedokončilaSledovali ste s nami ONLINE prenos z tímovej kombinácie v zjazdovom lyžovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 11:00|19
    Johan-Olav Botn sa teší z triumfu.
    dnes 15:00|2
    Prvá individuálna disciplína patrila Nórom. Adamova pripravila o lepší výsledok druhá streľba Botn trafil všetkých 20 terčov.
    dnes 15:00|2
    Mikaela Shiffrinová (vľavo) sa objíma so svojím tímom v cieli slalomu tímovej kombinácie žien.
    dnes 14:50|6
    Prepáč Breezy! Shiffrinová nevyužila mierny náskok, nezískala ani medailuSlovenské reprezentantky súťaž nedokončili.
    dnes 14:50|6
    Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová po zjazde v tímovej súťaži na ZOH 2026.
    dnes 13:15
    S Petrou sme si sadli a veľmi ma upokojila. Je to úžasné, hovorí Šrobová po debuteKatarína Šrobová zvládla zjazd v tímovej súťaži.
    dnes 13:15
    Nór Birk Ruud oslavuje víťazstvo.
    dnes 14:14|1
    Nórsky dvojnásobný majster sveta sa teší. Obhajca z USA bol tesne za nímVyhral so ziskom 86,28 bodu.
    dnes 14:14|1
    Adam Hagara trénuje počas XXV. zimných olympijských hier Milano-Cortina v Miláne.
    Titanilla Bőddnes 07:05
    Hagara bude aj na veľkom plátne. Čo znamenajú farebné štvorčeky v rohu obrazovky?Slovenský reprezentant nastúpi na ľad o 20:44.
    Titanilla Bőd|dnes 07:05
    Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo sa raduje po výhre.
    dnes 13:59|1
    Kläbo dosiahol olympijský hetrik. Opäť predviedol famózny výkon a nedal nikomu šancuMá už celkovo sedem zlatých medailí zo ZOH.
    dnes 13:59|1
    Linn Svahn oslavuje víťazstvo.
    dnes 13:47
    Švédky mali vo finále vlastnú šou. Takmer sa tešila rovnaká bežkyňa ako v PekinguTotálny úspech švédskeho tímu podčiarkla bronzová Maja Dahlqvistová.
    dnes 13:47
    Taliani oslavujú zlato.
    dnes 13:37
    VIDEO: Domáci Taliani oslavujú ďalší najcennejší kov. Na druhom mieste zámorský tímDomáce kvarteto Elisa Confortolová, Arianna Fontanová, Thomas Nadalili a Pietro Sighel bolo najlepšie.
    dnes 13:37
    Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč má na prilbe fotografie ľudí zabitých počas vojny na Ukrajine.
    dnes 13:31|1
    Helmu Ukrajincovi zakázali. Môže nosiť pásku a vyjadrovať názory v rozhovorochDvadsaťsedemročný kyjevský rodák absolvoval pondelkový tréning so spomenutou ochranou hlavy.
    dnes 13:31|1
    Branko Radivojevič.rozhovor
    Samuel Gregadnes 12:30|2
    Radivojevič: Slafkovský má veľkú výhodu. Česi stavili na minulosť, ale môžu prekvapiťČo hovorí Branko Radivojevič pred štartom hokejového turnaja na ZOH 2026.
    Samuel Grega|dnes 12:30|2
    Na snímke sklamaná Slovenka Lea Popovičová počas kvalifikácie žien 500m.
    dnes 12:12|6
    Slovenka bola veľmi sklamaná. Nedokázala som sa uvoľniť, povedala po premiéreObsadila vo svojej jazde poslednú štvrtú priečku po jednom z najpomalších časov v sezóne.
    dnes 12:12|6
    Americkí hokejisti počas tréningu.
    dnes 11:31
    Zámorská súťaž nemá túto povinnosť a hráči si musia zvyknúť. Matthews: Nie je to zléIIHF rozhodla v decembri 2023, aby boli chrániče krku povinné na všetkých medzinárodných podujatiach.
    dnes 11:31
    Lea Popovičová.
    dnes 11:13
    Mladá Slovenka v debute neprekvapila favoritky. Štartovala z najnevýhodnejšej pozícieObsadila vo svojej kvalifikačnej jazde poslednú štvrtú priečku.
    dnes 11:13
    Na snímke slovenský bežec na lyžiach Peter Hinds.
    dnes 10:42
    Slovákom sa nedarilo v kvalifikácii šprintu. Lepší z dvojice bol HindsHlavnou disciplínou pre oboch bude v stredu 18. februára tímšprint voľne.
    dnes 10:42
    Šimon Adamov počas ZOH 2026.online
    dnes 10:30
    ZOH 2026: Nór Botn vyhral vytrvalostné preteky, Adamov zlyhal na strelniciSledovali ste spolu s nami ONLINE prenos z vytrvalostných pretekov mužov v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 10:30
    Vladislav Heraskevič a jeho prilba.
    dnes 08:28|15
    Ukrajincovi zakázali nosiť prilbu na pamiatku športovcov. Láme mi to srdce, hovoríNa prilbe malo byť šesť športovcov, ktorí zomreli pri ruských útokoch.
    dnes 08:28|15
    Mária Danielová.
    dnes 09:52|1
    Slovenka bola v kvalifikácii šprintu ďaleko za postupom. Dominovali ŠvédkyNa ZOH by sa mala ešte predstaviť vo štvrtok na 10 km voľne s intervalovým štartom.
    dnes 09:52|1
    ONLINE: Lea Popovičová dnes ide 1. jazdu na 500m v šortreku na ZOH 2026.online
    dnes 07:30
    ZOH Miláno a Cortina 2026: Popovičová nepostúpila do štvrťfinále súťaže na 500 metrovSledovali ste spolu s nami ONLINE prenos z 500m 1. jazdy v šortreku na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 07:30
    ONLINE: Katarína Šrobová dnes ide tímovú kombináciu v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.online
    dnes 07:30|21
    ZOH 2026: Šrobová dokončila zjazd v tímovej súťaži, v slalome sa predstaví VlhováSledovali ste s nami ONLINE prenos z tímovej kombinácie v zjazdovom lyžovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 07:30|21
    ONLINE: Peter Hinds a Tomáš Cenek dnes idú šprint klasickou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
    dnes 06:55
    ZOH Miláno a Cortina 2026: Hinds s Cenekom neuspeli v kvalifikácii šprintuSledovali ste spolu s nami ONLINE prenos zo šprintu klasickou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 06:55
    ONLINE: Mária Danielová dnes ide šprint klasickou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
    dnes 06:15
    ZOH Miláno a Cortina 2026: Danielová neuspela v kvalifikácii šprintuSledovali ste spolu s nami ONLINE prenos zo šprintu klasickou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 06:15
    Švédky sa tešia z gólu.
    dnes 15:28
    Švédky potvrdili stopercentnú bilanciu. Neinkasovali v druhom zápase za sebouHokejový turnaj žien je v základnej fáze rozdelený do dvoch päťčlenných skupín.
    dnes 15:28
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Ladislav Nagy
    Ladislav Nagy
    Bude to vyrovnaný zápas proti Fínom, tvrdí Nagy. Surový ich považuje za miernych favoritov
    dnes 21:44|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Bude to vyrovnaný zápas proti Fínom, tvrdí Nagy. Surový ich považuje za miernych favoritov