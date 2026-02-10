Bude to vyrovnaný zápas proti Fínom, tvrdí Nagy. Surový ich považuje za miernych favoritov

Hokejový turnaj mužov na zimných olympijských hrách sa začne o menej než 24 hodín. Otvorí ho duel medzi Slovenskom a Fínskom. Favorit je jasný, je to "krajina tisícich jazier". Nasvedčujú tomu aj kurzy, ktoré majú jasno v tom, kto by mal brať všetky tri body.
Pred niekoľkými dňami boli hodnoty na triumf Fínov od 1,30 do 1,35 v riadnom hracom čase. Na remízu bol kurz medzi 5,48 a 6,40 a na víťazstvo Slovenska od 7,08 do 8,20. Aktuálna ponuka stávkových kancelárií Fortuna, Niké a Tipsport sa príliš na tento zápas nezmenila. Stále je favorit jasný a mal by Slovákov zdolať celkom pohodlne.
Na Fínov je však o čosi vyšší kurz a to od 1,38 do 1,40 za výhru po 60 minútach. Ak by sa stretnutie skončilo remízou, tak tam sú hodnoty 5,51 až rovných 6. Ak by zvíťazilo Slovensko, šlo by o prekvapenie s číslom od 6,72 do 6,90. Tu sa teda kurzy znížili od počiatočných pred začiatkom ZOH.
Favoritmi sú Kanaďania a Američania
Bývalí hokejisti Tomáš Surový a Ladislav Nagy sa pozreli aj na súpisky všetkých tímov, ktoré si na olympijskom turnaji zahrajú. Až tri štáty majú celú nomináciu z hráčov NHL - Kanada, USA a Švédsko. Ani jedného hokejistu z profiligy nemá domáce Taliansko, Slováci ich majú dokopy sedem. Kto by teda mal triumfovať na celom podujatí?
Najväčším favoritom na zisk zlata sú Kanaďania (kurzy 2,10 - 2,35), nasledujú Američania (3,15 - 3,30) a Švédi (6,50 - 7,20). Štvrtým adeptom na najcennejší kov sú Fíni (9 až 11). Pred Slovákmi sú ešte reprezentácie Česka, Švajčiarska a Nemecka. Slovenskí reprezentanti majú až ôsmy najvyšší kurz na šancu o šokujúce zlato (65-85). Za nimi nasledujú výbery Dánska, Lotyšska, Francúzska a Talianska.
Podľa bývalého skvelého útočníka Nagyho sú najväčšími favoritmi na celkový triumf USA a Kanada. "Môže však zvíťaziť aj nejaké iné mužstvo. Každý s každým vie hrať. Pokojne aj Fíni, ktorí obhajujú zlato z Pekingu 2022. Záleží na jednotlivých formách a ako zachytajú brankári," uviedol 46-ročný rodák z Košíc exkluzívne pre agentúru SITA.
Surový: Všeobecným favoritom Kanada
Čo si o tom myslí Surový? "Ťažká otázka. Všeobecným favoritom je Kanada. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, tímy sú vyrovnané aj pre účasť hráčov NHL. Švajčiari sa veľmi dlho snažia ísť na zlato, tak som zvedavý, ako im to pôjde v konkurencii hokejistov z profiligy. Prajem im nejaký úspech či medailu. Neprekvapím však nikoho, keď poviem, že na najvyšší stupienok by mali ísť "javorové listy", Američania či Švédi," uviedol 44-ročný rodák z Banskej Bystrice.
Aké majú Slováci šance? Nagy im bude držať palce. "Po skupine sa uvidí, koho dostanú a či pôjdu ďalej. Máme mladé a dobré mužstvo a najmä vynikajúcu obranu. Záleží, v akej forme sú. Dúfam však, že pôjdu ďaleko a teším sa na sledovanie zápasov Slovenska."
Aktuálny asistent trénera HC Slovan Bratislava uviedol, že to "bude oveľa ťažší turnaj pre účasť hráčov z NHL". "My tam takisto máme skvelých hráčov, káder je doplnený o dobrých hokejistov z Európy. Je to vyskladané veľmi dobre, budem im veľmi fandiť. Skupina bude ťažká. Uvidíme, z ktorého miesta postúpia ďalej. V play-off so spomienkami na Peking sa môže stať čokoľvek," prezradil pre SITA.
Ako vidia súboj s Fínmi?
"Treba hrať a nebáť sa ich. Veľmi bude záležať, kto dá prvý gól, keby nám, tak to bude super. Fíni hrajú disciplinovane a dobre zo zabezpečenej obrany, ťažko sa proti nim presadzuje. Bude to vyrovnaný zápas, nebude to vysoký triumf pre niekoho. Pokojne ich môžeme zdolať, len treba makať a bojovať," doplnil Nagy.
"Fíni sú mierni favoriti. Naši sú na tom takisto veľmi dobre. Bude to tesný zápas a uvidíme, na ktorú stranu sa to nakoniec prikloní," doplnil Surový pre agentúru SITA.
