Prečo Vlhová vypadla? Bývalý lyžiar vysvetľuje nečakanú chybu, ktorá ju prekvapila

Prvá jazda Petry Vlhovej po dlhšej pauze ukázala, že návrat po zranení kolena neznamenal technický krok späť. Predstavila sa v tímovej súťaži na ZOH 2026, kde absolvovala slalomovú časť.
Na trati pôsobila vyrovnane, pokojne a bez zbytočného rizika. „Až do momentu vypadnutia išla v podstate bezchybne,“ povedal v rozhovore pre Sportnet bývalý lyžiar MARTIN HYŠKA.
V tímovej súťaži štartovala spolu s Katarínou Šrobovou, ktorá išla zjazd. Mladá slovenská lyžiarka mala výraznú stratu na čelo a do cieľa sa dostala len s veľkými ťažkosťami, keďže ešte len zbiera skúsenosti na vrcholných podujatiach.
Jediným tlakom, ktorému v tejto situácii čelila, bolo zvládnuť jazdu tak, aby mohla Vlhovú pustiť na štart slalomu.
Vlhová následne nešla na výsledok za každú cenu, jej cieľom bolo najmä získať rytmus a dobrý pocit z pretekov. Aj preto sa jej výkon hodnotí inak než len cez konečné umiestnenie. V kontexte blížiaceho sa olympijského slalomu mala táto jazda svoj význam.
V rozhovore sa dozviete:
- ako pôsobila jej technika po návrate zo zranenia
- prečo prišlo k vypadnutiu
- akú rolu zohrala nevyjazdenosť a načasovanie
- či bola jazda riskantná alebo skôr kontrolovaná
- čo prezradili medzičasy v porovnaní s konkurenciou
- ako môže výkon ovplyvniť jej sebavedomie
Ako vyzerala jej prvá jazda po technickej stránke až do momentu vypadnutia?
Z technického hľadiska sa do toho pustila veľmi dobre. Na záberoch nebolo vidieť, že by ju zranené koleno nejako obmedzovalo alebo že by ju bolelo. Je to všetko o milisekundách, ako rýchlo dokáže zaťažiť poranené koleno.
Takto mi to prišlo, že je vo veľmi dobrej forme. Hoci nešla úplne naplno, snažila sa nájsť správny rytmus a dobrý pocit z pretekov. Až do momentu vypadnutia išla v podstate bezchybne a presne. Páčil sa mi jej prejav.
Prečo vlastne došlo k vypadnutiu?
Vypadla preto, že bola príliš blízko ku kĺbu bránky. Špičkou topánky narazila do bránky, čo jej následne „skleplo“ obe nohy. Odskočila jej spodná lyža a už nestihla prejazd do ďalšej brány.
Dala by sa táto chyba zachrániť, keby bola v najlepšej forme?
Sama bola prekvapená z toho, čo sa stalo. V tej rýchlosti by sa to dalo zachrániť len veľmi ťažko. Problém bol v tom, že bola netrpezlivá vo výjazde z predchádzajúcej brány a príliš skoro začala nový oblúk.
Tým sa na bránu príliš napriamila. Keby zvolila hlbšiu stopu, nielenže by sa tomuto problému vyhla, ale dokázala by v oblúku generovať aj vyššiu rýchlosť.
Čomu pripisujete túto chybu?
Nazval by som to nevyjazdenosťou. Po tak dlhej pauze nie je časovanie vycibrené na sto percent. Pri pretekároch s menšími skúsenosťami sa stáva, že oblúk uponáhľajú, a v tomto prípade išlo o milisekundy alebo rozdiel nejakých tridsať centimetrov. Bolo vidieť, ako to Petru prekvapilo.
Pôsobila táto jazda riskantne, alebo skôr kontrolovane?
Nebola to jazda s rizikom, skôr pôsobila kontrolovane. Vyzeralo, že mala síce rýchlosť, ale cieľom bolo zísť kopec s dobrým pocitom a neurobiť žiadnu hlúposť.
VIDEO: Jazda Petry Vlhovej
Riskovať a ísť naplno by v tej chvíli nemalo význam, keďže strata zo zjazdu bola vysoká a výsledok by to už zásadne neovplyvnilo. Bolo to skôr o tom, aby si vyskúšala slalom na pretekárskom kopci a odišla s dobrým pocitom, čo sa jej bohužiaľ nepodarilo.
Čo hovoria o jej výkone medzičasy v porovnaní s konkurenciou?
Medzičasy ukázali, že nešla naplno. Určite vie ísť rýchlejšie. Napríklad Martina Dubovská bola na dvoch medzičasoch o 0,67 sekundy rýchlejšia, čo je pomerne veľká strata.
Môže toto vypadnutie negatívne ovplyvniť jej sebavedomie?
Nemyslím si, že by to jej sebavedomie nejako ovplyvnilo. Už vopred sa vyjadrila, že vie o obmedzení kolena a nemá veľké očakávania. Aj preto by ju skutočnosť, že bola pomalšia ako Dubovská, nemala rozhodiť.
Dá sa už hovoriť o jej návrate medzi svetovú špičku?
Na hodnotenie návratu medzi sedem najlepších pretekárok v slalome je ešte priskoro.
Aké sú teda očakávania pred olympijským slalomom v budúcom týždni?
Ak by skončila do 15. miesta, bol by to mimoriadne dobrý výsledok pre ňu aj pre Slovensko. Za neúspech by sa dalo považovať, keby sa umiestnila mimo prvej tridsiatky.
