    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    MS v hokeji 2026
    26.05.2026, Skupina B
    4 - 2
    1:1, 2:1, 1:0
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko

    Sklamanie i lekcia pre mladý tím. Je 9. miesto (ne)úspech? (Hokejový BOSS - špeciál k MS)

    Hokejisti Slovenska ďakujú fanúšikom po prehre Slovenska so Švédskom 2:4.
    Hokejisti Slovenska ďakujú fanúšikom po prehre Slovenska so Švédskom 2:4. (Autor: TASR)
    Sportnet|27. máj 2026 o 17:30
    Pozrite si a vypočujte si najnovší diel podcastu Hokejový BOSS.

    Slovenská hokejová reprezentácia skončila na majstrovstvách sveta na 9. mieste.

    Aké sú hlavné dôvody umiestnenia mimo top 8 budú v podcastovom štúdiu rozoberať už tradične trojica Boris Valábik, Tomáš Záborský, Ondrej Rusnák. Svoje postrehy pridá zo švajčiarska Stano Benčat. 

    Po úvodných štyroch zápasoch, ktoré sme vyhrali a získali v nich 11 bodov, málokto predpokladal, že nám môže ujsť štvrťfinálová účasť.

    Výborné výkony a výsledky Nórska zamotali skupinu B natoľko, že v poslednom dueli s favorizovaným Švédskom nám stačila remíza na postup práve cez tri korunky.

    Bohužiaľ po výsledku 2:4 sa nám to nepodarilo.

    VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

    „Po prvých 10 minútach bolo na strely 9:0 a mal som obrovskú dôveru v to, že náš tím takýto zápas zvládne. Potom sa Švédi zdvihli a ukázali kvalitu“, hovorí Boris Valábik na margo možnej premárnenej šance v úvodnej tretine v ktorej sme boli jej väčšiu časť lepším tímom. 

    Stanovi Benčatovi, chýbala efektivita akú ukázali v zápase so Švédskom Česi. Tí podobne kvalitnú úvodnú časť prvej tretinu zvládli s náskokom 3:0 a už si ten zápas nechali vziať.

    Čo všetko páni rozoberali v novom Hokejovom BOSS-ovi?

    • Je pre nás 9. miesto úspech či neúspech?
    • Aké poučenie si tento tím vezie domov?
    • Boris Valábik poskytol pohľad bývalého obrancu NHL na defenzívne chyby, ktoré sa stali 2. a 3. gólom Švédska.
    • Dostane šancu Martin Chromiak v Los Angeles Kings?
    • Kto z nášho tímu splnil očakávania?
    • Máme v podobe Vlada Országha definitívne vyriešenú trénerskú otázku?
    • Čo vraveli v kabíne Crosby a Országh na adresu svojich súperov? 

    Predikcie a odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.

    Hokejový BOSS

    So štartom novej hokejovej sezóny 2025/2026 sa vracia na scénu hokejový videopodcast.

    Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v ňom na portáli Sportnet debatujú (najmä) o hokeji na Slovensku, aj preto názov Hokejový BOSS.

    Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Youtube Podbean

    MS v hokeji 2026 - výsledky Slovenska

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    4 - 5 SN
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    1 - 5
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 3
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    1 - 5
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    4 - 2
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    MS v hokeji 2026 - tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    7
    6
    1
    0
    0
    33:13
    20
    2
    NórskoNórskoNOR
    7
    4
    1
    1
    1
    25:14
    15
    3
    ČeskoČeskoCZE
    7
    4
    0
    1
    2
    19:17
    13
    4
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    7
    4
    0
    0
    3
    27:16
    12
    5
    SlovenskoSlovenskoSVK
    7
    3
    1
    0
    3
    21:19
    11
    6
    DánskoDánskoDEN
    7
    1
    1
    1
    4
    15:26
    6
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    7
    1
    1
    1
    4
    13:25
    6
    8
    TalianskoTalianskoITA
    7
    0
    0
    1
    6
    5:28
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

