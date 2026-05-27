Sklamanie i lekcia pre mladý tím. Je 9. miesto (ne)úspech? (Hokejový BOSS - špeciál k MS)

Slovenská hokejová reprezentácia skončila na majstrovstvách sveta na 9. mieste.
Aké sú hlavné dôvody umiestnenia mimo top 8 budú v podcastovom štúdiu rozoberať už tradične trojica Boris Valábik, Tomáš Záborský, Ondrej Rusnák. Svoje postrehy pridá zo švajčiarska Stano Benčat.
Po úvodných štyroch zápasoch, ktoré sme vyhrali a získali v nich 11 bodov, málokto predpokladal, že nám môže ujsť štvrťfinálová účasť.
Výborné výkony a výsledky Nórska zamotali skupinu B natoľko, že v poslednom dueli s favorizovaným Švédskom nám stačila remíza na postup práve cez tri korunky.
Bohužiaľ po výsledku 2:4 sa nám to nepodarilo.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
„Po prvých 10 minútach bolo na strely 9:0 a mal som obrovskú dôveru v to, že náš tím takýto zápas zvládne. Potom sa Švédi zdvihli a ukázali kvalitu“, hovorí Boris Valábik na margo možnej premárnenej šance v úvodnej tretine v ktorej sme boli jej väčšiu časť lepším tímom.
Stanovi Benčatovi, chýbala efektivita akú ukázali v zápase so Švédskom Česi. Tí podobne kvalitnú úvodnú časť prvej tretinu zvládli s náskokom 3:0 a už si ten zápas nechali vziať.
Čo všetko páni rozoberali v novom Hokejovom BOSS-ovi?
- Je pre nás 9. miesto úspech či neúspech?
- Aké poučenie si tento tím vezie domov?
- Boris Valábik poskytol pohľad bývalého obrancu NHL na defenzívne chyby, ktoré sa stali 2. a 3. gólom Švédska.
- Dostane šancu Martin Chromiak v Los Angeles Kings?
- Kto z nášho tímu splnil očakávania?
- Máme v podobe Vlada Országha definitívne vyriešenú trénerskú otázku?
- Čo vraveli v kabíne Crosby a Országh na adresu svojich súperov?
Predikcie a odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.
MS v hokeji 2026 - výsledky Slovenska
