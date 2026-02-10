Mladá Slovenka takmer vyletela z trate, ale Vlhová sa postaví na štart slalomu

ZOH 2026 - zjazdové lyžovanie
Tímová kombinácia - ženy po zjazde:
Poradie
Meno
Tím
Čas
1.
Breezy Johnsonová
USA 1
1:36:59 min
2.
Ariane Rädlerová
Rakúsko 2
+ 0,06 s
3.
Laura Pirovanová
Taliansko 2
+ 0,27 s
4.
Jacqueline Wilesová
USA 2
+ 0,45 s
5.
Cornelia Hütterová
Rakúsko 1
+ 0,60 s
6.
Kira Weidleová-Winkelmannová
Nemecko
+ 0,74 s
26.
Katarína Šrobová
Slovensko
+ 10,07 s
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová absolvuje po vyše dvoch rokoch návrat do súťažného diania počas tímovej kombinácie na ZOH 2026.
Katarína Šrobová totiž zvládla svoju úlohu a dokončila prvú časť pretekov, ktorou bol zjazd. Umiestnila sa na 26. mieste s 10-sekundovým mankom.
Treba však zdôrazniť, že pre Šrobovú to bola v jej 21 rokoch nielen olympijská premiéra, ale aj vôbec najťažší zjazd, aký v kariére doposiaľ absolvovala.
"Drž sa! Drž sa!" kričali komentátori Eurosportu v momente, keď Šrobová výrazne vybočila z línie, no stihla sa včas vrátiť, aby nevynechala bránku.
V tom momente zhíkla aj bývalá slovenská reprezentantka Veronika Valette Zuzulová, ktorá je na hrách spolukomentátorkou prenosov na STVR.
Ak by sa Katarína Šrobová nedokázala vrátiť na trať, slalomová časť, ktorá je na programe od 14.00 h, by bola bez olympijskej víťazky z Pekingu.
V prvej časti tímovej kombinácie dosiahla najlepší čas Američanka Breezy Johnsonová. Čerstvá olympijská šampiónka v zjazde síce v technickej strednej časti niekoľkokrát zišla z ideálnej línie, ale rovnako ako v nedeľu nestratila rýchlosť a ideálne jej vyšla spodná kĺzavá pasáž.
Vytvorila tak výbornú východiskovú pozíciu krajanke a slalomovej superstar Mikaele Shiffrinovej, ktorá bude popoludní útočiť na zlato.
Druhú najlepšiu jazdu predviedla Rakúšanka Ariane Rädlerová, za Johnsonovou zaostala iba o šesť stotín. Rädlerová využila nízke štartové číslo tri, keď bola ešte dobrá viditeľnosť, s pribúdajúcim časom totiž zjazdovku zahalil tieň.
V slalome sa bude snažiť minimálnu stratu skresať Katharina Huberová.
VIDEO: Petra Vlhová o svojom návrate
Tretia bola v kombinačnom zjazde domáca Laura Pirovanová s mankom 27 stotín, druhá časť bude patriť jej tímovej partnerke Martine Peterliniovej.
Najvyššie ambície bude mať v slalomárskej časti ďalšia Američanka Paula Moltzanová, keďže jej kolegyňa Jackie Wilesová zaostala za krajankou Johnsonovou len o 45 stotín a na medailu stratila len 18 stotín.
Najväčšia talianska nádej a bronzová medailistka z klasického zjazdu Sofia Goggiová vypadla v dolnej časti trate a jej krajanka Lara Della Meová sa tak na slalom nepostaví. Okrem Goggiovej vypadla aj Američanka Wrightová.
