10.02.2026 06:00
Deň 4
Miláno a Cortina 2026
Live
Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová počas zjazdu v tímovej súťaži na ZOH 2026.
Mladá Slovenka takmer vyletela z trate, ale Vlhová sa postaví na štart slalomu
Erik Černák počas tréningu v Miláne.
Na Slovensku nemáme z čoho vyberať, myslí si líder. Každý hráč na súpiske bude dôležitý
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide tímovú kombináciu v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide slalom na ZOH 2026 LIVE (tímová kombinácia)
Americkí hokejisti počas tréningu.
Zámorská súťaž nemá túto povinnosť a hráči si musia zvyknúť. Matthews: Nie je to zlé
Adam Hagara trénuje počas XXV. zimných olympijských hier Milano-Cortina v Miláne.
Hagara bude aj na veľkom plátne. Čo znamenajú farebné štvorčeky v rohu obrazovky?
Na snímke sklamaná Slovenka Lea Popovičová počas kvalifikácie žien 500m.
Slovenka bola veľmi sklamaná. Nedokázala som sa uvoľniť, povedala po premiére
Fotogaléria (30)
Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová počas zjazdu v tímovej súťaži na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|10. feb 2026 o 11:37 (aktualizované 10. feb 2026 o 12:04)
Druhá časť pretekov je na programe od 14.00 h.

ZOH 2026 - zjazdové lyžovanie

Tímová kombinácia - ženy po zjazde:

Poradie

Meno

Tím

Čas

1.

Breezy Johnsonová

USA 1

1:36:59 min

2.

Ariane Rädlerová

Rakúsko 2

+ 0,06 s

3.

Laura Pirovanová

Taliansko 2

+ 0,27 s

4.

Jacqueline Wilesová

USA 2

+ 0,45 s

5.

Cornelia Hütterová

Rakúsko 1

+ 0,60 s

6.

Kira Weidleová-Winkelmannová

Nemecko

+ 0,74 s

26.

Katarína Šrobová

Slovensko

+ 10,07 s

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová absolvuje po vyše dvoch rokoch návrat do súťažného diania počas tímovej kombinácie na ZOH 2026.

Katarína Šrobová totiž zvládla svoju úlohu a dokončila prvú časť pretekov, ktorou bol zjazd. Umiestnila sa na 26. mieste s 10-sekundovým mankom.

Treba však zdôrazniť, že pre Šrobovú to bola v jej 21 rokoch nielen olympijská premiéra, ale aj vôbec najťažší zjazd, aký v kariére doposiaľ absolvovala.

"Drž sa! Drž sa!" kričali komentátori Eurosportu v momente, keď Šrobová výrazne vybočila z línie, no stihla sa včas vrátiť, aby nevynechala bránku.

Fotogaléria z tímovej súťaže žien v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026 v Miláne a Cortine
Katarína Šrobová v cieli zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Katarína Šrobová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Katarína Šrobová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Nina Ortliebová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
30 fotografií
V tom momente zhíkla aj bývalá slovenská reprezentantka Veronika Valette Zuzulová, ktorá je na hrách spolukomentátorkou prenosov na STVR.

Ak by sa Katarína Šrobová nedokázala vrátiť na trať, slalomová časť, ktorá je na programe od 14.00 h, by bola bez olympijskej víťazky z Pekingu.

V prvej časti tímovej kombinácie dosiahla najlepší čas Američanka Breezy Johnsonová. Čerstvá olympijská šampiónka v zjazde síce v technickej strednej časti niekoľkokrát zišla z ideálnej línie, ale rovnako ako v nedeľu nestratila rýchlosť a ideálne jej vyšla spodná kĺzavá pasáž.

Vytvorila tak výbornú východiskovú pozíciu krajanke a slalomovej superstar Mikaele Shiffrinovej, ktorá bude popoludní útočiť na zlato.

Druhú najlepšiu jazdu predviedla Rakúšanka Ariane Rädlerová, za Johnsonovou zaostala iba o šesť stotín. Rädlerová využila nízke štartové číslo tri, keď bola ešte dobrá viditeľnosť, s pribúdajúcim časom totiž zjazdovku zahalil tieň.

V slalome sa bude snažiť minimálnu stratu skresať Katharina Huberová.

VIDEO: Petra Vlhová o svojom návrate

Tretia bola v kombinačnom zjazde domáca Laura Pirovanová s mankom 27 stotín, druhá časť bude patriť jej tímovej partnerke Martine Peterliniovej.

Najvyššie ambície bude mať v slalomárskej časti ďalšia Američanka Paula Moltzanová, keďže jej kolegyňa Jackie Wilesová zaostala za krajankou Johnsonovou len o 45 stotín a na medailu stratila len 18 stotín.

Najväčšia talianska nádej a bronzová medailistka z klasického zjazdu Sofia Goggiová vypadla v dolnej časti trate a jej krajanka Lara Della Meová sa tak na slalom nepostaví. Okrem Goggiovej vypadla aj Američanka Wrightová.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

