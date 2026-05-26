Podali sme podnety na rozhodcov, vraví Šatan. Reakcia: Naše zápasy pískali Česi

Slovensko malo na MS v hokeji 2026 najmladšie mužstvo na turnaji. Napriek tomu bojovalo do posledného zápasu, v ktorom podľahlo Švédom 2:4, o postup do štvrťfinále.
Generálny manažér MIROSLAV ŠATAN bol z výsledku sklamaný, no predvedenú hru na turnaji hodnotí pozítívne.
Pre pritomných novinárov zhodnotil účinkovanie mužstva na šampionáte a dotkol sa tiež otázky rozhodcov.
Ako by ste zhodnotili účasť slovenských hokejistov na MS v hokeji 2026?
Druhý rok po sebe sme mali veľmi mladý tím. Musím však povedať, že tento rok bola hra aj celkový dojem z mužstva veľmi dobrý.
Samozrejme, mrzí nás, že sme nezvládli najmä tie najdôležitejšie zápasy, predovšetkým posledné tri. Vo všetkých sme boli aktívni, ale vždy prišiel krátky výpadok, možno päť až sedem minút, a práve ten nás stál výsledok.
V každom z tých stretnutí nám chýbal naozaj len kúsok k tomu, aby sme postúpili do štvrťfinále. Celkový dojem z turnaja a výkony mladých hráčov sú však veľmi povzbudzujúce do budúcnosti.
Hoci som dnes sklamaný z toho, že sme sa nedostali do štvrťfinále, s herným prejavom, bojovnosťou, dravosťou a tým, ako sme sa prezentovali, som spokojný.
Boli ste podľa vás bližšie k postupu v zápase s Českom alebo proti Švédsku?
Myslím si, že v zápase s Českom. Bol to veľmi zaujímavý a exponovaný duel. Asi je už zbytočné sa k tomu vracať, keďže sa o tom veľa popísalo. Možno mohli rozhodcovia niektoré situácie vyriešiť lepšie, ale na to sa vyhovárať nedá. Niekedy jednoducho chýba športové šťastie.
Keď sa vrátim k tomu zápasu, vieme, že Česi podávali podnety na rozhodcov. Riešili ste aj vy niečo podobné?
Áno. Dostali sme na to odpoveď a na naše posledné dva zápasy boli delegovaní českí rozhodcovia. Čo vám na to mám povedať?
Takže konkrétnu spätnú väzbu na výkon rozhodcov v zápase s Českom nepoznáte?
Nebudem tieto veci komentovať. To už je zbytočné.
Keď sa pozrieme na bratov Pospíšilovcov, prinášali do zápasov veľa emócií. Niekedy to mužstvu pomohlo, inokedy menej. Ako ste ich vnímali vy?
Pre nás to boli kľúčoví hráči, ktorí ťahali jednu formáciu a odvádzali obrovský kus práce. Ako ste povedali, niekedy to bolo veľmi emotívne, ale to je v poriadku. Emócie do hokeja patria.
Myslím si, že ich emócie boli pod kontrolou a nebolo to nič, čo by mužstvu škodilo. Naopak, prinášalo to do zápasov správny náboj. Navyše to bolo podporené aj produktivitou a efektivitou.
Či už ide o mladých hráčov alebo skúsenejších, ako sú bratia Pospíšilovci, Mislav Rosandič či kapitán Marek Hrivík, boli sme spokojní s tým, ako mužstvo viedli a ťahali.
Ako hodnotíte debut trojice obrancov Štrbák, Radivojevič a Kmec?
Hovorili sme už pred turnajom, že budeme mať mladých hráčov, ktorí absolvujú svoj prvý šampionát a budú získavať skúsenosti do budúcnosti.
Preto je veľmi povzbudzujúce, že takáto mladá trojica obrancov svoju úlohu zvládla. Ešte len zbierajú skúsenosti, no myslím si, že si počínali veľmi dobre. Videli ste to napokon aj sami. Myslím si, že naplnili očakávania.
Napriek tomu, že sa nepodarilo postúpiť do štvrťfinále, budete turnaj hodnotiť skôr pozitívne?
Vyhrali sme štyri zápasy a tri prehrali. Neurobili sme play-off, takže sme niekde na polceste medzi spokojnosťou a nespokojnosťou.
Mne sa však veľmi páčil herný prejav mužstva. Dnes napríklad Švédi približne šestnásť minút nevystrelili na bránku. Začali sme veľmi dobre, potom sa zápas zmenil po presilovke, z ktorej skórovali.
V celom turnaji bolo veľa pozitívnych vecí. Samozrejme, boli tam aj pasáže, počas ktorých nám veci trochu ušli. Pri mužstve s priemerným vekom okolo 25 rokov je to však do istej miery prirodzené.
Aj proti trom najsilnejším súperom v skupine mali hráči veľmi dobré úseky hry. Napriek tomu nedokázali odskočiť na rozdiel dvoch či troch gólov. Je to otázka skúseností alebo aktuálnej kvality mladého tímu?
Vo väčšine tých zápasov sme boli aktívni, hrali sme veľmi dobre, tlačili súpera a mali sme šance otočiť výsledok na svoju stranu.
Samozrejme, väčší pokoj v zakončení majú hráči, ktorí už majú niečo odohrané a disponujú skúsenosťami. To je prirodzené.