Dominancia slovinských skokanov pokračuje. Suverénne obhájili zlato v miešaných tímoch

ZOH 2026 v Miláne a Cortine - skoky na lyžiach
miešané tímy:
Poradie
Krajina
Body
1.
Slovinsko
1069,2
2.
Nórsko
1038,3
3.
Japonsko
1034,0
4.
Nemecko
1032,8
5.
Rakúsko
1027,8
6.
Fínsko
938,0
Slovinskí reprezentanti v skokoch na lyžiach suverénne obhájili zlaté medaily v súťaži miešaných tímov na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Na mostíku v Predazze triumfovali so ziskom 1069,2 bodu pred Nórmi (1038,3) a Japoncami (1034,0).
Slovinci boli v druhej súťaži miešaných tímov v histórii ZOH opäť v skupine najväčších favoritov. Kvarteto Nika Vodanová, Anže Lanišek, Nika Prevcová a Domen Prevc napokon viedlo už po 1. kole a o líderskú pozíciu neprišlo ani počas bojov o medaily.
Prevc si tak napravil chuť po neúspechu medzi jednotlivcami na strednom mostíku, kde skončil až šiesty. Na zlato v rovnakej disciplíne žien cez víkend nedosiahla ani jeho sestra a najväčšia favoritka Prevcová, ktorá bola strieborná za Nórkou Annou Odine Strömovou.
Nórska štvorica Anna Odine Strömová, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Kvandalová, Marius Lindvik i Japonci Nozomi Marujamaová, Rjoju Kobajaši, Sara Takanašiová a Ren Nikaido sa postarali o premiérové olympijské medaily svojich krajín v tejto disciplíne. V premiére súťaže v Pekingu získali striebro reprezentanti Ruska, bronzoví boli Kanaďania.
