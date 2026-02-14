    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    ZOH Hokej 2026
    14.02.2026, Skupina B
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    12:10
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    PrehľadKde sledovať?Online prenosPreview

    ONLINE: Slovensko - Švédsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina B)

    Slovensko - Švédsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    Slovensko - Švédsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej) (Autor: Sportnet)
    Sportnet|14. feb 2026 o 09:10
    ShareTweet0

    Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu ZOH 2026 v Miláne: Slovensko - Švédsko.

    Švédsko a Slovensko dnes hrajú zápas v rámci skupiny B hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Kde sledovať hokej na ZOH v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.

    ONLINE PRENOS: Slovensko - Švédsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina B)

    Olympijské Hry - muži Skupina B 2025/2026
    14.02.2026 o 12:10
    3. kolo
    Švédsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Slovensko
    Prenos
    Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu z olympijského turnaja, keď sa proti sebe postaví Švédsko a Slovensko

    Slováci do turnaja vstúpili fantasticky, keď prekvapili Fínsko a zdolali ho 4:1. Po tejto víťaznej premiére však nasledovala tesná výhra nad Talianskom 3:2, ktorá potvrdila bojovného ducha tímu a jeho odhodlanie zabojovať o postup. Dnes bude kľúčové udržať koncentráciu, hrať disciplinovane a využiť šance proti silným Švédom.

    Švédi zatiaľ zaznamenali víťazstvo nad Talianskom 5:2, no v druhom zápase podľahli Fínom 1:4. Aj oni budú chcieť dnes zabojovať o body, aby si zabezpečili priame miesto v štvrťfinále.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 12:10.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    7:3
    6
    2
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    2
    1
    0
    0
    1
    6:6
    3
    3
    FínskoFínskoFIN
    2
    1
    0
    0
    1
    5:5
    3
    4
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    4:8
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Hokej na ZOH 2026 - 14.2.2026

    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina C
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    vs.
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 16:40
    | Skupina B
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    vs.
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    14.02. 21:10
    | Skupina C
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Stanislav Škorvánek a Samuel Takáč.
    Stanislav Škorvánek a Samuel Takáč.
    Nebyť Škrovánka, Slováci by tak ľahko nevyhrali. Jeho výkon sa ukázal aj v známkovaní
    dnes 09:22
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Stanislav Škorvánek a Samuel Takáč.
    Stanislav Škorvánek a Samuel Takáč.
    Nebyť Škrovánka, Slováci by tak ľahko nevyhrali. Jeho výkon sa ukázal aj v známkovaní
    dnes 09:22
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»ONLINE: Slovensko - Švédsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina B)