ONLINE: Slovensko - Švédsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina B)

Švédsko a Slovensko dnes hrajú zápas v rámci skupiny B hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
Kde sledovať hokej na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Švédsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina B)
Olympijské Hry - muži Skupina B 2025/2026
14.02.2026 o 12:10
3. kolo
Švédsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu z olympijského turnaja, keď sa proti sebe postaví Švédsko a Slovensko
Slováci do turnaja vstúpili fantasticky, keď prekvapili Fínsko a zdolali ho 4:1. Po tejto víťaznej premiére však nasledovala tesná výhra nad Talianskom 3:2, ktorá potvrdila bojovného ducha tímu a jeho odhodlanie zabojovať o postup. Dnes bude kľúčové udržať koncentráciu, hrať disciplinovane a využiť šance proti silným Švédom.
Švédi zatiaľ zaznamenali víťazstvo nad Talianskom 5:2, no v druhom zápase podľahli Fínom 1:4. Aj oni budú chcieť dnes zabojovať o body, aby si zabezpečili priame miesto v štvrťfinále.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 12:10.
Tabuľka: Skupina B
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Hokej na ZOH 2026 - 14.2.2026
Zimná olympiáda Miláno 2026
