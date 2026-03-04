Rulík o góle Kanaďanom: Takýto postup by som nechcel. Neviem si predstaviť, čo by sa dialo

Najzaujímavejším, ale aj najkontroverznejším duelom Česka na ZOH 2026 bolo štvrťfinále s Kanadou.
Česi prehrali 3:4 po predĺžení a tréner Radim Rulík v pozápasovom rozhovore ostro kritizoval rozhodcov slovami, ktoré rezonovali aj v zámorí: „Hrali sme proti šiestim, mám pocit, že Kanady sa každý bojí.“
Paradoxne však zrejme najväčšia chyba rozhodcov na celom turnaji prišla v prospech Česka a neprospech Kanady. Keď Česi strelili gól na 3:2 v 53. minúte z hokejky Paláta, na ľade boli dlhšiu dobu šiesti.
„Neviem si predstaviť, čo by sa dialo, keby sme postúpili,“ reagoval na tento moment s odstupom času v podcaste Livesport Daily tréner Rulík.
Keď po vypadnutí kritizoval rozhodcov, že boli šiestym hráčom, nevedel, ako ironicky to vyznelo.
„V momente, keď som to povedal, nevedel som, že sme dali gól v šiestich. Ak sa na to pozrieme z pohľadu fair-play, takýto postup by som ani nechcel,“ povedal Rulík, ale dodal, že ho mrzelo, že Kanaďan MacKinnon sa za stavu 2:1 pre Česko rozhodol simulovať a rozhodcovia mu to „zjedli“. V presilovej hre potom na 2:2 vyrovnal práve útočník Colorada.
Štvrťfinále proti Kanade však bolo z pohľadu Česka najlepším výkonom na zimných olympijských hrách.
„Takto sme sa mali prezentovať celý turnaj. Tímové srdce sa objavilo až vo štvrťfinále,“ povedal český tréner.
Po osemfinálovom zápase s Dánskom, kde Česi síce vyhrali, ale nepredviedli presvedčivý výkon, avizoval, že v kabíne budú počuť, čo ešte nepočuli. Teraz nechcel vysvetľovať, čo konkrétne to bolo:
„Zastávam postoj, že čo sa stane v kabíne, to by tam malo ostať. Takže odo mňa sa verejne nikto nedozvie, čo sa tam dialo.
Určite to však bol môj najemotívnejší moment v národnom tíme, keď som mužstvu potreboval od srdca povedať, že toto nie je v poriadku.“
Mužstvo to nakoplo a Rulík verí, že odlišný herný prejav proti Dánsku a Kanade môže poslúžiť ako dobrý impulz smerom do budúcna.
„Smerom k blížiacim sa majstrovstvám sveta sa to budem snažiť uchopiť tak, aby zápas s Kanadou bol prehrou, ktorá nám pomôže,“ dodal 60-ročný Čech.
VIDEO: Zostrih zápasu Kanada - Česko vo štvrťfinále ZOH 2026
V Česku celkové ôsme miesto nepovažujú za úspech. Na turnaji vyhrali nad Francúzskom a Dánskom a prehrali dvakrát s Kanadou a so Švajčiarskom.
Blížiace sa majstrovstvá sveta budú dôležitým testom aj pre kouča reprezentačného výberu. Po nich mu končí zmluva:
„Posledné dva veľké turnaje sme skončili vo štvrťfinále. Český hokej chce určite viac a ja som si toho vedomý. Teraz sa sústredím len na šampionát a všetko sa rozhodne v júni.“
