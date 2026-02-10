Ukrajinský skeletonista neplánuje poslúchnuť MOV. Helmu so zabitými športovcami bude nosiť

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč uviedol, že chce na olympijských hrách štartovať s helmou s fotografiami zabitých športovcov počas ruskej invázie na Ukrajine napriek zákazu Medzinárodného olympijského výboru.
MOV svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že by jej použitie znamenalo porušenie pravidla olympijskej charty, ktoré zakazuje politické vyjadrenia. Za zlé toto rozhodnutie označila ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková.
MOV hovorí o kompromise
MOV podľa svojho vyhlásenia prišiel ku kompromisu a umožnil Heraskevyčovi nosiť smútočnú pásku na paži a vyjadrovať názory v rozhovoroch. Na dnešnej tlačovej konferencii však Heraskevyč uviedol, že v "helme na uctenie pamiatky zosnulých" napriek zákazu pôjde.
"Vďaka ich obeti tu môžeme pretekať ako tím. Nezradím ich, "povedal dnes médiám v Cortine. "Myslím, že si zaslúži byť so mnou v pretekoch. Používal som tú helmu včera (v tréningu), používal som ju dnes, použijem ju zajtra a použijem ju v deň pretekov, "dodal dvadsaťsedemročný ukrajinský skeletonista.
VIDEO: Vladyslav Heraskevyč vysvetľuje svoj postoj
Heraskevyč v helme absolvoval pondelňajšie tréningy a potom sa obrátil na MOV so žiadosťou o schválenie dizajnu. Vyobrazenie podľa neho vzdáva hold športovcom, z ktorých niektorí boli medailistami z mládežníckych olympiád.
"Takže patrí do olympijskej rodiny," argumentoval Heraskevyč. Predtým novinárom povedal, že niektoré z obetí ruských útokov boli jeho priateľmi. Čiernobiele portréty zobrazujú napríklad krasokorčuliara Dmytra Šarpara, zabitého vo vojne spred dvoch rokov, a biatlonistu Jevhena Malyševa, ktorý zomrel v marci roku 2022.
Odmietavý verdikt padol po stretnutí predstaviteľov MOV s pretekárovým trénerom a ukrajinskou delegáciou. Dizajn helmy podľa MOV odporuje pravidlám o politických prejavoch.
Organizácia uviedla, že všetci športovci musia mať zabezpečenú možnosť sústrediť sa na výkony v bezpečnom prostredí neovplyvnenom konfliktmi vo svete. Výnimočnú možnosť nosiť aspoň čiernu pásku označil MOV za dobrý kompromis.
"Snažili sme sa vyjadriť súcit a pochopenie s jeho prianím. Nebudeme mu brániť v prejavoch na tlačových konferenciách, v mixzóne a inde. Považujeme to v tejto situácii za dobrý kompromis, "uviedol hovorca MOV Mark Adams.
Kritika od ukrajinskej premiérky
Zákaz používať helmu s fotografiami zabitých športovcov na sociálnej sieti X skritizovala ukrajinská premiérka Svyrydenková. "Viac ako 650 ukrajinských športovcov sa nikdy nepredstaví na olympiáde. Zabili ich Rusi, "uviedla šéfka ukrajinskej vlády.
"Vzhľadom na túto skutočnosť je rozhodnutie zakázať helmu nášmu pretekárovi... úplne zlé," napísala. "Spomienka na mŕtvych nie je politika. Je to dôstojnosť," poznamenala tiež Svyrydenková.
Heraskeyvč na seba upútal pozornosť už pred štyrmi rokmi počas olympijskych pretekov v Pekingu, keď ukázal do kamery papier s nápisom "Nie vojne na Ukrajine".
Teoreticky mu za to v predvečer ozbrojeného konfliktu hrozil postih, MOV ho ale netrestal. Teraz sa zaviazal, že bude olympijské pravidlá dodržiavať, ale zároveň plánuje upozorňovať na ukrajinskú situáciu.
Ruská armáda Ukrajinu napadla na rozkaz šéfa Kremľa Vladimira Putina 24. februára 2022.
