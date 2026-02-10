10.02.2026 06:00
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas tímovej súťaže na ZOH 2026.
Vlhová sa vrátila po vyše dvoch rokoch. V generálke na slalom však neprišla do cieľa
Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová počas zjazdu v tímovej súťaži na ZOH 2026.
Mladá Slovenka takmer vyletela z trate, ale Vlhová sa postaví na štart slalomu
Erik Černák počas tréningu v Miláne.
Na Slovensku nemáme z čoho vyberať, myslí si líder. Každý hráč na súpiske bude dôležitý
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide tímovú kombináciu v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide slalom na ZOH 2026 LIVE (tímová kombinácia)
Lindsey Vonnová.
Otec Lindsey Vonnovej hovorí, že po ťažkom páde prichádza definitívny koniec jej kariéry
Johan-Olav Botn.
Prvá individuálna disciplína patrila Nórom. Adamova pripravila o lepší výsledok druhá streľba
Kläbo dosiahol olympijský hetrik. Opäť predviedol famózny výkon a nedal nikomu šancu

Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo sa raduje po výhre.
Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo sa raduje po výhre. (Autor: TASR/AP)
TASR|10. feb 2026 o 13:59
Má už celkovo sedem zlatých medailí zo ZOH.

ZOH 2026 v Miláne a Cortine - beh na lyžiach

muži - šprint klasicky (1,5 km):

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Johannes Hösflot Kläbo

Nórsko

3:39,74 min

2.

Ben Ogden

USA

+0,87 s

3.

Oskar Opstad Vike

Nórsko

+6,81 s

4.

Lauri Vuorinen

Fínsko

+11,65 s

5.

Jiří Tuž

Česko

+18,54 s

6.

Erik Valnes

Nórsko

+34,84 s

49.

Peter Hinds

Slovensko

v kvalifikácii

58.

Tomáš Cenek

Slovensko

v kvalifikácii

Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo zaznamenal zlatý olympijský hetrik v individuálnom šprinte. V utorok triumfoval v talianskom Tesere v šprinte klasicky a na konte má už celkovo sedem zlatých medailí zo ZOH.

Vo finále odsunul na druhú priečku Ben Ogdena z USA s odstupom 0,87 s, tretí skončil ďalší Nór Oskar Opstad Vike (+6,81). Slováci Peter Hinds a Tomáš Cenek neuspeli v kvalifikácii.

Dvadsaťdeväťročný Kläbo suverénne potvrdil pozíciu najväčšieho favorita a na prebiehajúcich hrách sa už druhýkrát postavil na najvyšší stupeň. Fenomenálny Nór vyhral na 1,5 km dlhej trati už predpoludňajšiu kvalifikáciu a premožiteľa potom nenašiel ani vo vyraďovačke.

Dominoval vo štvrťfinále i semifinále a vo finálovej jazde elitnej šestice zaútočil pred najnáročnejším stúpaním. Pred seba už nikoho nepustil a zopakoval svoje prvenstvá v individuálnom šprinte zo ZOH 2018 a 2022, na oboch hrách bral zlato i v tímšprinte a z Pjongčangu má zlato aj zo štafety. Uplynulú nedeľu v údolí Val di Fiemme získal najcennejší kov v skiatlone.

VIDEO: Finále šprintu mužov a triumf Kläba

Momentálne má Kläbo na ZOH súhrnnú medailovú bilanciu 7-1-1 a už len jedno zlato ho delí od vyrovnania absolútneho rekordu troch jeho krajanov.

Na čele historickej tabuľky zlatých medailí sú momentálne s ôsmimi olympijskými titulmi na ZOH spoločne bežci na lyžiach Marit Björgenová (8-4-3), Björn Dählie (8-4-0) a biatlonista Ole Einar Björndalen (8-4-2).

Svoju generačnú dominanciu potvrdil Kläbo aj vlani na domácich MS v Trondheime, keď bezprecedentne získal zlato vo všetkých šiestich štartoch. V Taliansku má zatiaľ dve zlaté z dvoch štartov a čakajú ho ešte štyri disciplíny.

Prvú veľkú medailu si vybojoval 25-ročný Američan Ogden, pred štyrmi rokmi v Pekingu skončil dvanásty. Dvadsaťdvaročný Nór Vike je na svojej prvej zimnej olympiáde a rovnako je to jeho životný úspech.

Štvrtý skončil Fín Lauri Vuorinen a piaty vo svojom kariérnom maxime Jiří Tuž z Česka. Domáci spolufavorit Federico Pellegrino na svojej poslednej olympiáde skončil v semifinále.

Slovenskí bežci Hinds a Cenek zostali v kvalifikácii výrazne za postupovými priečkami a medzi elitnú tridsiatku do štvrťfinále sa nedostali.

Hinds obsadil 49. miesto časom 3:25,78 min, zaostal za Kläbom o 18,41 s a na postup mu chýbalo sedem sekúnd. Cenek skončil na 58. priečke (3:28,34), na najlepšieho mal manko 20,97 s.

Pre 23-ročného Hindsa to bol druhý štart na prebiehajúcich hrách, v nedeľu mu v skiatlone na 10+10 km patrila konečná 60. pozícia. Osemnásťročný Cenek v utorok pod piatimi kruhmi debutoval.

Hlavnou disciplínou pre oboch bude v stredu 18. februára tímšprint voľne, v ktorom majú za cieľ prebojovať sa do finálovej pätnástky.

