Kläbo dosiahol olympijský hetrik. Opäť predviedol famózny výkon a nedal nikomu šancu

ZOH 2026 v Miláne a Cortine - beh na lyžiach
muži - šprint klasicky (1,5 km):
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Johannes Hösflot Kläbo
Nórsko
3:39,74 min
2.
Ben Ogden
USA
+0,87 s
3.
Oskar Opstad Vike
Nórsko
+6,81 s
4.
Lauri Vuorinen
Fínsko
+11,65 s
5.
Jiří Tuž
Česko
+18,54 s
6.
Erik Valnes
Nórsko
+34,84 s
49.
Peter Hinds
Slovensko
v kvalifikácii
58.
Tomáš Cenek
Slovensko
v kvalifikácii
Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo zaznamenal zlatý olympijský hetrik v individuálnom šprinte. V utorok triumfoval v talianskom Tesere v šprinte klasicky a na konte má už celkovo sedem zlatých medailí zo ZOH.
Vo finále odsunul na druhú priečku Ben Ogdena z USA s odstupom 0,87 s, tretí skončil ďalší Nór Oskar Opstad Vike (+6,81). Slováci Peter Hinds a Tomáš Cenek neuspeli v kvalifikácii.
Dvadsaťdeväťročný Kläbo suverénne potvrdil pozíciu najväčšieho favorita a na prebiehajúcich hrách sa už druhýkrát postavil na najvyšší stupeň. Fenomenálny Nór vyhral na 1,5 km dlhej trati už predpoludňajšiu kvalifikáciu a premožiteľa potom nenašiel ani vo vyraďovačke.
Dominoval vo štvrťfinále i semifinále a vo finálovej jazde elitnej šestice zaútočil pred najnáročnejším stúpaním. Pred seba už nikoho nepustil a zopakoval svoje prvenstvá v individuálnom šprinte zo ZOH 2018 a 2022, na oboch hrách bral zlato i v tímšprinte a z Pjongčangu má zlato aj zo štafety. Uplynulú nedeľu v údolí Val di Fiemme získal najcennejší kov v skiatlone.
VIDEO: Finále šprintu mužov a triumf Kläba
Momentálne má Kläbo na ZOH súhrnnú medailovú bilanciu 7-1-1 a už len jedno zlato ho delí od vyrovnania absolútneho rekordu troch jeho krajanov.
Na čele historickej tabuľky zlatých medailí sú momentálne s ôsmimi olympijskými titulmi na ZOH spoločne bežci na lyžiach Marit Björgenová (8-4-3), Björn Dählie (8-4-0) a biatlonista Ole Einar Björndalen (8-4-2).
Svoju generačnú dominanciu potvrdil Kläbo aj vlani na domácich MS v Trondheime, keď bezprecedentne získal zlato vo všetkých šiestich štartoch. V Taliansku má zatiaľ dve zlaté z dvoch štartov a čakajú ho ešte štyri disciplíny.
Prvú veľkú medailu si vybojoval 25-ročný Američan Ogden, pred štyrmi rokmi v Pekingu skončil dvanásty. Dvadsaťdvaročný Nór Vike je na svojej prvej zimnej olympiáde a rovnako je to jeho životný úspech.
Štvrtý skončil Fín Lauri Vuorinen a piaty vo svojom kariérnom maxime Jiří Tuž z Česka. Domáci spolufavorit Federico Pellegrino na svojej poslednej olympiáde skončil v semifinále.
Slovenskí bežci Hinds a Cenek zostali v kvalifikácii výrazne za postupovými priečkami a medzi elitnú tridsiatku do štvrťfinále sa nedostali.
Hinds obsadil 49. miesto časom 3:25,78 min, zaostal za Kläbom o 18,41 s a na postup mu chýbalo sedem sekúnd. Cenek skončil na 58. priečke (3:28,34), na najlepšieho mal manko 20,97 s.
Pre 23-ročného Hindsa to bol druhý štart na prebiehajúcich hrách, v nedeľu mu v skiatlone na 10+10 km patrila konečná 60. pozícia. Osemnásťročný Cenek v utorok pod piatimi kruhmi debutoval.
Hlavnou disciplínou pre oboch bude v stredu 18. februára tímšprint voľne, v ktorom majú za cieľ prebojovať sa do finálovej pätnástky.
