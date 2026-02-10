10.02.2026 06:00
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas tímovej súťaže na ZOH 2026.
Vlhová sa vrátila po vyše dvoch rokoch. V generálke na slalom však neprišla do cieľa
Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová počas zjazdu v tímovej súťaži na ZOH 2026.
Mladá Slovenka takmer vyletela z trate, ale Vlhová sa postaví na štart slalomu
Erik Černák počas tréningu v Miláne.
Na Slovensku nemáme z čoho vyberať, myslí si líder. Každý hráč na súpiske bude dôležitý
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide tímovú kombináciu v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide slalom na ZOH 2026 LIVE (tímová kombinácia)
Lindsey Vonnová.
Otec Lindsey Vonnovej hovorí, že po ťažkom páde prichádza definitívny koniec jej kariéry
Šimon Adamov počas ZOH 2026.
ONLINE: Vytrvalostné preteky mužov dnes, biatlon na ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE
VIDEO: Domáci Taliani oslavujú ďalší najcennejší kov. Na druhom mieste zámorský tím

Taliani oslavujú zlato.
Taliani oslavujú zlato. (Autor: TASR/AP)
TASR|10. feb 2026 o 13:37
Domáce kvarteto Elisa Confortolová, Arianna Fontanová, Thomas Nadalili a Pietro Sighel bolo najlepšie.

ZOH 2026 v Miláne a Cortine - šortrek

mix tímy - A-finále:

Poradie

Tím

Čas

1.

Taliansko

2:39,019 min

2.

Kanada

2:39,258

3.

Belgicko

2:39,353

4.

Čína 

2:39,601

Talianski reprezentanti v šortreku získali na ZOH 2026 zlato v utorkovej súťaži mix tímov. Domáce kvarteto Elisa Confortolová, Arianna Fontanová, Thomas Nadalili a Pietro Sighel triumfovalo v A-finále časom 2:39,019 min.

Striebro vybojovali Kanaďania (2:39,258), bronz Belgičania (2:39,353).

A-finále v milánskej aréne najlepšie rozbehli Číňania, ale postupne si začali vytvárať náskok Taliani a na radosť publika svoje úsilie doviedli do víťazného konca. Pre usporiadateľskú krajinu vybojovali druhé zlato na ZOH 2026. Tridsaťpäťročná Fontanová získala už svoju 12. olympijskú medailu.

VIDEO: Víťazstvo Talianov v mixe

Pri svojom šiestom štarte na ZOH si odniesla tretie zlato a potvrdila status najdekorovanejšej šortrekárky histórie. B-finále ovládli Holanďania, ktorí vytvorili časom 2:35,537 nový olympijský rekord, celkovo skončili na piatom mieste.

