VIDEO: Domáci Taliani oslavujú ďalší najcennejší kov. Na druhom mieste zámorský tím

ZOH 2026 v Miláne a Cortine - šortrek
mix tímy - A-finále:
Poradie
Tím
Čas
1.
Taliansko
2:39,019 min
2.
Kanada
2:39,258
3.
Belgicko
2:39,353
4.
Čína
2:39,601
Talianski reprezentanti v šortreku získali na ZOH 2026 zlato v utorkovej súťaži mix tímov. Domáce kvarteto Elisa Confortolová, Arianna Fontanová, Thomas Nadalili a Pietro Sighel triumfovalo v A-finále časom 2:39,019 min.
Striebro vybojovali Kanaďania (2:39,258), bronz Belgičania (2:39,353).
A-finále v milánskej aréne najlepšie rozbehli Číňania, ale postupne si začali vytvárať náskok Taliani a na radosť publika svoje úsilie doviedli do víťazného konca. Pre usporiadateľskú krajinu vybojovali druhé zlato na ZOH 2026. Tridsaťpäťročná Fontanová získala už svoju 12. olympijskú medailu.
VIDEO: Víťazstvo Talianov v mixe
Pri svojom šiestom štarte na ZOH si odniesla tretie zlato a potvrdila status najdekorovanejšej šortrekárky histórie. B-finále ovládli Holanďania, ktorí vytvorili časom 2:35,537 nový olympijský rekord, celkovo skončili na piatom mieste.
