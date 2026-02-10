    10.02.2026 06:00
    Deň 4
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová počas zjazdu v tímovej súťaži na ZOH 2026.
    Mladá Slovenka takmer vyletela z trate, ale Vlhová sa postaví na štart slalomu
    Erik Černák počas tréningu v Miláne.
    Na Slovensku nemáme z čoho vyberať, myslí si líder. Každý hráč na súpiske bude dôležitý
    ONLINE: Petra Vlhová dnes ide tímovú kombináciu v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.
    ONLINE: Petra Vlhová dnes ide slalom na ZOH 2026 LIVE (tímová kombinácia)
    Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 4Súvisiace

    Na Slovensku nemáme z čoho vyberať, myslí si líder. Každý hráč na súpiske bude dôležitý

    Erik Černák počas tréningu v Miláne.
    Erik Černák počas tréningu v Miláne. (Autor: TASR)
    Boris Vanya|10. feb 2026 o 10:05
    ShareTweet5

    Erik Černák si na olympiáde zahrá proti svojmu mentorovi.

    Slovenskí fanúšikovia ho doteraz v slovenskom drese nevideli príliš často. Aj keď má ERIK ČERNÁK už 28 rokov, za reprezentáciu hral len na dvoch turnajoch: juniorskom šampionáte 2015, z ktorého má bronz, a na domácich MS v hokeji 2019. 

    Medzitým v NHL vyhral s Tampou Bay dva Stanleyho poháre a trikrát za sebou si zahral finále play-off. 

    V zámorí sa za osem rokov stal rešpektovaným obrancom a výborným spoluhráčom. Na olympiáde bude patriť medzi piliere defenzívy Slovenska. 

    Prvýkrát v kariére si zahráte na olympijských hrách. Ako to vnímate? 

    Je to úžasný pocit a zážitok. Vidieť olympijskú dedinu alebo nový štadión. Teším sa na zápasy a dúfam, že príde aj veľa fanúšikov zo Slovenska a urobia dobrú atmosféru. Príde ma podporiť aj rodina. 

    Boli sme aj v slovenskom dome, po dlhom čase som si dal halušky a ďalej nebudem hovoriť čo (smiech). 

    Ako sa vám pozdával prvý tréning na olympijskom ľade? 

    Bolo to dobré, vo vysokom tempe. Včerajší tréning sme nestihli, čo nebolo ideálne, ale dnes sme to dobehli. Myslím si, že tréner nám dal intenzívny tréning. Hral v NHL, vie, ako sa má trénovať, ako sa to má robiť, takže sme veľmi spokojní. 

    Z Milána píše Boris VanyaZ Milána píše Boris Vanya

    Na turnaji budete asistentom kapitána. Je to pre vás pocta? 

    Áno. Pre každého hráča, ktorý má písmeno na drese, je to česť. Hlavne na olympiáde. Pre mladých hokejistov je sen dostať sa až sem a nám sa to podarilo. Je pekné mať na drese áčko a pomôcť mužstvu ako líder. 

    Prvýkrát ste na olympiáde trénovali v plnej zostave. Čo hovoríte na zloženie tímu? 

    Bol to prvý tréning, sám som sa musel do toho dostať. Myslím si, že je to vyskladané veľmi dobre. Či už presilovky, oslabenia, ale aj celkovo formácie. 

    Olympiáda je krátky turnaj, nie je priestor na experimenty. Musí si to rýchlo sadnúť, pretože veľa času nemáme. Myslím si však, že to zvládneme. 

    Až jedenásť hráčov z Tampy Bay Lightning je na olympiáde. Bola to téma pred odchodom do Milána? 

    V poslednej dobe sme mali nabitý program, keďže sme hostili zápas Stadium Series proti Bostonu. Potom už viacerí hráči vedeli, že idú na olympiádu, tak sme sa o tom bavili, bola to téma. 

    V zostave Švédska figuruje obranca Tampy Victor Hedman. Aké to bude nastúpiť proti kapitánovi svojho klubu? 

    Dúfam, že vyhráme a budem mu to môcť pripomínať počas zvyšku sezóny (smiech). Sme dlhoroční spoluhráči, takže bude príjemné postaviť sa mu. Keď som prišiel do ligy, bol mojím mentorom a veľa som sa od neho naučil. 

    V tíme budete mať na starosti predovšetkým defenzívne úlohy, ale v poslednom zápase NHL ste aj skórovali po peknej akcii spoza bránky. Budete chcieť zopakovať podobný kúsok aj na olympiáde? 

    Bol to môj prvý gól v sezóne, výborne som to načasoval pred olympiádou. Je to stále pekné, keď človek skóruje, ale ja viem, že mám iné úlohy, na ktoré sa sústredím a v ktorých chcem byť dobrý. Hlavne nimi chcem pomôcť tímu a nezáleží, či je to v Tampe alebo tu na olympiáde. 

    Slovensko nemá brankára so skúsenosťami z NHL. Bude dôležité pre vás a ostatných obrancov hrať pred ním zodpovedne a kompaktne v defenzíve? 

    Áno, určite. Myslím si, že nemáme veľa hráčov, z ktorých by sme si na Slovensku mohli vyberať, takže dôležitý bude úplne každý na súpiske. 

    Obrancovia, útočníci aj realizačný tím. Všetci sú veľmi dôležití. Každý musí podať maximum a práve takto môžeme konkurovať ostatným krajinám.

    Krátko pred začiatkom olympiády vás trápilo menšie zranenie. Ako ste na tom teraz? 

    Nikdy som sa necítil lepšie.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    vs.
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Americkí hokejisti počas tréningu.
    Americkí hokejisti počas tréningu.
    Zámorská súťaž nemá túto povinnosť a hráči si musia zvyknúť. Matthews: Nie je to zlé
    dnes 11:31
    Americkí hokejisti počas tréningu.
    dnes 11:31
    Zámorská súťaž nemá túto povinnosť a hráči si musia zvyknúť. Matthews: Nie je to zléIIHF rozhodla v decembri 2023, aby boli chrániče krku povinné na všetkých medzinárodných podujatiach.
    dnes 11:31
    Adam Hagara trénuje počas XXV. zimných olympijských hier Milano-Cortina v Miláne.
    Titanilla Bőddnes 07:05
    Hagara bude aj na veľkom plátne. Čo znamenajú farebné štvorčeky v rohu obrazovky?Slovenský reprezentant nastúpi na ľad o 20:44.
    Titanilla Bőd|dnes 07:05
    Lea Popovičová.
    dnes 11:13
    Mladá Slovenka v debute neprekvapila favoritky. Štartovala z najnevýhodnejšej pozícieObsadila vo svojej kvalifikačnej jazde poslednú štvrtú priečku.
    dnes 11:13
    Na snímke slovenský bežec na lyžiach Peter Hinds.
    dnes 10:42
    Slovákom sa nedarilo v kvalifikácii šprintu. Lepší z dvojice bol HindsHlavnou disciplínou pre oboch bude v stredu 18. februára tímšprint voľne.
    dnes 10:42
    Vladislav Heraskevič a jeho prilba.
    dnes 08:28|15
    Ukrajincovi zakázali nosiť prilbu na pamiatku športovcov. Láme mi to srdce, hovoríNa prilbe malo byť šesť športovcov, ktorí zomreli pri ruských útokoch.
    dnes 08:28|15
    Mária Danielová.
    dnes 09:52|1
    Slovenka bola v kvalifikácii šprintu ďaleko za postupom. Dominovali ŠvédkyNa ZOH by sa mala ešte predstaviť vo štvrtok na 10 km voľne s intervalovým štartom.
    dnes 09:52|1
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Americkí hokejisti počas tréningu.
    Americkí hokejisti počas tréningu.
    Zámorská súťaž nemá túto povinnosť a hráči si musia zvyknúť. Matthews: Nie je to zlé
    dnes 11:31
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Na Slovensku nemáme z čoho vyberať, myslí si líder. Každý hráč na súpiske bude dôležitý