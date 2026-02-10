Na Slovensku nemáme z čoho vyberať, myslí si líder. Každý hráč na súpiske bude dôležitý

Slovenskí fanúšikovia ho doteraz v slovenskom drese nevideli príliš často. Aj keď má ERIK ČERNÁK už 28 rokov, za reprezentáciu hral len na dvoch turnajoch: juniorskom šampionáte 2015, z ktorého má bronz, a na domácich MS v hokeji 2019.
Medzitým v NHL vyhral s Tampou Bay dva Stanleyho poháre a trikrát za sebou si zahral finále play-off.
V zámorí sa za osem rokov stal rešpektovaným obrancom a výborným spoluhráčom. Na olympiáde bude patriť medzi piliere defenzívy Slovenska.
Prvýkrát v kariére si zahráte na olympijských hrách. Ako to vnímate?
Je to úžasný pocit a zážitok. Vidieť olympijskú dedinu alebo nový štadión. Teším sa na zápasy a dúfam, že príde aj veľa fanúšikov zo Slovenska a urobia dobrú atmosféru. Príde ma podporiť aj rodina.
Boli sme aj v slovenskom dome, po dlhom čase som si dal halušky a ďalej nebudem hovoriť čo (smiech).
Ako sa vám pozdával prvý tréning na olympijskom ľade?
Bolo to dobré, vo vysokom tempe. Včerajší tréning sme nestihli, čo nebolo ideálne, ale dnes sme to dobehli. Myslím si, že tréner nám dal intenzívny tréning. Hral v NHL, vie, ako sa má trénovať, ako sa to má robiť, takže sme veľmi spokojní.
Na turnaji budete asistentom kapitána. Je to pre vás pocta?
Áno. Pre každého hráča, ktorý má písmeno na drese, je to česť. Hlavne na olympiáde. Pre mladých hokejistov je sen dostať sa až sem a nám sa to podarilo. Je pekné mať na drese áčko a pomôcť mužstvu ako líder.
Prvýkrát ste na olympiáde trénovali v plnej zostave. Čo hovoríte na zloženie tímu?
Bol to prvý tréning, sám som sa musel do toho dostať. Myslím si, že je to vyskladané veľmi dobre. Či už presilovky, oslabenia, ale aj celkovo formácie.
Olympiáda je krátky turnaj, nie je priestor na experimenty. Musí si to rýchlo sadnúť, pretože veľa času nemáme. Myslím si však, že to zvládneme.
Až jedenásť hráčov z Tampy Bay Lightning je na olympiáde. Bola to téma pred odchodom do Milána?
V poslednej dobe sme mali nabitý program, keďže sme hostili zápas Stadium Series proti Bostonu. Potom už viacerí hráči vedeli, že idú na olympiádu, tak sme sa o tom bavili, bola to téma.
V zostave Švédska figuruje obranca Tampy Victor Hedman. Aké to bude nastúpiť proti kapitánovi svojho klubu?
Dúfam, že vyhráme a budem mu to môcť pripomínať počas zvyšku sezóny (smiech). Sme dlhoroční spoluhráči, takže bude príjemné postaviť sa mu. Keď som prišiel do ligy, bol mojím mentorom a veľa som sa od neho naučil.
V tíme budete mať na starosti predovšetkým defenzívne úlohy, ale v poslednom zápase NHL ste aj skórovali po peknej akcii spoza bránky. Budete chcieť zopakovať podobný kúsok aj na olympiáde?
Bol to môj prvý gól v sezóne, výborne som to načasoval pred olympiádou. Je to stále pekné, keď človek skóruje, ale ja viem, že mám iné úlohy, na ktoré sa sústredím a v ktorých chcem byť dobrý. Hlavne nimi chcem pomôcť tímu a nezáleží, či je to v Tampe alebo tu na olympiáde.
Slovensko nemá brankára so skúsenosťami z NHL. Bude dôležité pre vás a ostatných obrancov hrať pred ním zodpovedne a kompaktne v defenzíve?
Áno, určite. Myslím si, že nemáme veľa hráčov, z ktorých by sme si na Slovensku mohli vyberať, takže dôležitý bude úplne každý na súpiske.
Obrancovia, útočníci aj realizačný tím. Všetci sú veľmi dôležití. Každý musí podať maximum a práve takto môžeme konkurovať ostatným krajinám.
Krátko pred začiatkom olympiády vás trápilo menšie zranenie. Ako ste na tom teraz?
Nikdy som sa necítil lepšie.
