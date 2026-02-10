10.02.2026 06:00
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová.
Mladá Slovenka takmer vyletela z trate, ale Vlhová sa postaví na štart slalomu
Erik Černák počas tréningu v Miláne.
Na Slovensku nemáme z čoho vyberať, myslí si líder. Každý hráč na súpiske bude dôležitý
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide tímovú kombináciu v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide slalom na ZOH 2026 LIVE (tímová kombinácia)
Slovenka bola v kvalifikácii šprintu ďaleko za postupom. Dominovali Švédky

Mária Danielová.
Mária Danielová. (Autor: TASR)
TASR|10. feb 2026 o 09:52
Na ZOH by sa mala ešte predstaviť vo štvrtok na 10 km voľne s intervalovým štartom.

Slovenská bežkyňa na lyžiach Mária Danielová sa nepredstaví vo finálovej fáze šprintu klasickou technikou na ZOH 2026.

V utorkovej kvalifikácii v stredisku Tesero za postupujúcou tridsiatkou výrazne zaostala, keď časom 4:08,27 min obsadila 60. miesto.

Dvadsaťštyriročná Danielová absolvovala svoj debut v olympijskej stope a v silnej konkurencii by bol jej prienik medzi elitnú tridsiatku veľkým prekvapením. Na 1,5 km dlhej trati zdolala 29 súperiek, na postupové pozície jej chýbalo takmer 20 sekúnd.

Na ZOH by sa mala ešte predstaviť vo štvrtok na 10 km voľne s intervalovým štartom.

V kvalifikácii dominovali Švédky, ktoré obsadili prvé tri priečky - za najrýchlejšou Linn Svahnovou bola druhá obhajkyňa titulu a úradujúca svetová šampiónka v šprinte Jonna Sundlingová a tretia skončila Johanna Hagströmová. Danielová stratila na Svahnovú 32,06 sekundy.

Štvrťfinále šprintu bolo v údolí Val di Fiemme na programe od 11.45 h, finálový beh o medaily od 13.24 h.

