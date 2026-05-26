    ONLINE: Slovensko - Švédsko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

    Švédsko - Slovensko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Sportnet|26. máj 2026 o 13:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny B na MS v hokeji 2026: Slovensko - Švédsko.

    Slovensko a Švédsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.

    Aktuálne, už v deň zápasu, je situácia jasná – keďže Nórsko včera porazilo Česko výsledkom 4:1, Slovensko potrebuje na istotu postupu do štvrťfinále získať proti Švédsku minimálne jeden bod, teda, potrebuje neprehrať v riadnom hracom čase. Prípadná prehra by posunula do vyraďovacej časti len Švédsko.
    Skupinu B vo Fribourgu čaká rozhodujúci duel o tom, kto postúpi do štvrťfinále tohtoročných MS v hokeji. Súčasťou tohto boja je aj slovenská reprezentácia pod vedením trénera Vladimíra Országha, ktorá bude v poslednom súboji čeliť Švédsku. Švédi nezažívajú najúspešnejší turnaj a na postup do štvrťfinále potrebujú proti Slovensku bodovať naplno, teda za tri body. Za istých okolností môžu postúpiť aj po triumfe po remíze, teda za dva body, no to iba v prípade, že hokejisti Nórska získajú v posledných dvoch dueloch skupiny proti Česku a Dánsku maximálne jeden bod. V takom prípade by postúpili aj Slováci, dokonca aj napriek prípadnej prehre za tri body so Švédskom. Oba celky v tohtoročnej edícii šampionátu zdieľajú fakt, že podľahli Česku a Kanade v riadnom hracom čase. Švédi ale zaváhali aj proti Nórsku, s ktorým prehrali 2:3 po dvoch góloch inkasovaných počas vlastnej presilovej hry. Slovensko, naopak, stratilo bod v dueli so Slovinskom, keď vyhralo 5:4 po samostatných nájazdoch. Pozitívnym úkazom z histórie môže byť pre Slovákov napríklad nedávny duel z olympiády. V ňom potrebovalo Slovensko prehrať maximálne o dva góly, aby vyhralo svoju skupinu, čo sa podarilo presným zásahom z poslednej minúty. Okrem toho, hoci aj to bola v konečnom dôsledku porážka, sa však Slovensku, s výnimkou boja o bronz na olympiáde v roku 2022, proti Švédsku nedarí. Posledná slovenská výhra nad Švédskom na MS v hokeji prišla ešte v roku 2006. Na veľkom turnaji to bolo na olympiáde v roku 2010.
    Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu skupinovej časti majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpia Švédsko a Slovensko. Zápas sa začne o 16:20.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    6
    5
    1
    0
    0
    30:11
    17
    2
    NórskoNórskoNOR
    6
    4
    0
    1
    1
    21:11
    13
    3
    ČeskoČeskoCZE
    6
    4
    0
    1
    1
    17:14
    13
    4
    SlovenskoSlovenskoSVK
    6
    3
    1
    0
    2
    19:15
    11
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    6
    3
    0
    0
    3
    23:14
    9
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    7
    1
    1
    1
    4
    13:25
    6
    7
    DánskoDánskoDEN
    6
    1
    1
    0
    4
    12:22
    5
    8
    TalianskoTalianskoITA
    7
    0
    0
    1
    6
    5:28
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - utorok, 26. mája

    Joj Šport
    26.05. 12:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    3 - 2
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    26.05. 12:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    1 - 5
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    26.05. 16:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    vs.
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    26.05. 20:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    26.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

