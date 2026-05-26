ONLINE: Slovensko - Švédsko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

Slovensko a Švédsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Švédsko na MS v hokeji 2026 (LIVE)
Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
26.05.2026 o 16:20
Aktuálne, už v deň zápasu, je situácia jasná – keďže Nórsko včera porazilo Česko výsledkom 4:1, Slovensko potrebuje na istotu postupu do štvrťfinále získať proti Švédsku minimálne jeden bod, teda, potrebuje neprehrať v riadnom hracom čase. Prípadná prehra by posunula do vyraďovacej časti len Švédsko.
Skupinu B vo Fribourgu čaká rozhodujúci duel o tom, kto postúpi do štvrťfinále tohtoročných MS v hokeji. Súčasťou tohto boja je aj slovenská reprezentácia pod vedením trénera Vladimíra Országha, ktorá bude v poslednom súboji čeliť Švédsku. Švédi nezažívajú najúspešnejší turnaj a na postup do štvrťfinále potrebujú proti Slovensku bodovať naplno, teda za tri body. Za istých okolností môžu postúpiť aj po triumfe po remíze, teda za dva body, no to iba v prípade, že hokejisti Nórska získajú v posledných dvoch dueloch skupiny proti Česku a Dánsku maximálne jeden bod. V takom prípade by postúpili aj Slováci, dokonca aj napriek prípadnej prehre za tri body so Švédskom. Oba celky v tohtoročnej edícii šampionátu zdieľajú fakt, že podľahli Česku a Kanade v riadnom hracom čase. Švédi ale zaváhali aj proti Nórsku, s ktorým prehrali 2:3 po dvoch góloch inkasovaných počas vlastnej presilovej hry. Slovensko, naopak, stratilo bod v dueli so Slovinskom, keď vyhralo 5:4 po samostatných nájazdoch. Pozitívnym úkazom z histórie môže byť pre Slovákov napríklad nedávny duel z olympiády. V ňom potrebovalo Slovensko prehrať maximálne o dva góly, aby vyhralo svoju skupinu, čo sa podarilo presným zásahom z poslednej minúty. Okrem toho, hoci aj to bola v konečnom dôsledku porážka, sa však Slovensku, s výnimkou boja o bronz na olympiáde v roku 2022, proti Švédsku nedarí. Posledná slovenská výhra nad Švédskom na MS v hokeji prišla ešte v roku 2006. Na veľkom turnaji to bolo na olympiáde v roku 2010.
Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu skupinovej časti majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpia Švédsko a Slovensko. Zápas sa začne o 16:20.
Tabuľka: Skupina B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Program MS v hokeji 2026 - utorok, 26. mája
26.05. 12:20
| Skupina B
Nórsko
3 - 2
Dánsko
Fribourg BCF Arena
26.05. 12:20
| Skupina A
Maďarsko
1 - 5
Lotyšsko
Swiss Life Arena
26.05. 16:20
| Skupina B
Švédsko
vs.
Slovensko
Fribourg BCF Arena
26.05. 16:20
| Skupina A
USA
vs.
Rakúsko
Swiss Life Arena
26.05. 20:20
| Skupina B
Česko
vs.
Kanada
Fribourg BCF Arena
26.05. 20:20
| Skupina A
Švajčiarsko
vs.
Fínsko
Swiss Life Arena