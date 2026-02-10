Historická chvíľa pre Hagaru. Po prvý raz v ére samostatnosti postúpil Slovák do voľných jázd

Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara má za sebou vydarenú premiéru na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
V utorkovom krátkom programe zajazdil sezónne maximum a za svojím celkovým rekordom zaostal len o 0,6 bodu. Tento výkon ho posunul do voľných jázd, tie sú na programe v piatok.
Hagara v novom kostýme predviedol svoj staronový krátky program vynikajúco a prvý raz v tejto sezóne sa dostal cez hranicu 80 bodov. Tento moment znamená všetko, znel odkaz mladého Slováka pre divákov v milánskej hale.
19-ročný pretekár vo svojom krátkom programe na skladbu Another Love predviedol štvoritý tulup, trojitý axel a kombináciu trojitého lutza s trojitým tulupom.
Dve piruety mal na najvyšší level štyri, tretiu, ako aj krokovú sekvenciu mal na level tri. Dostal 80,30 bodu, čo je iba o o šesť desatín menej ako jeho osobné maximum.
„Som veľmi spokojný, zajazdil som moje sezónne maximum, ale samozrejme ešte stále sú tam veci, ktoré môžem zlepšovať. Ale išiel som čisto a najlepšie ako som vedel v tom danom momente,“ uviedol po svojom vystúpení.
Nie je to iba úspech mňa samotného
Hagarova jazda bola uvoľnená, slovenský reprezentant pôsobil isto: „Snažil som sa byť uvoľnený.
Je vždy dôležité prísť na jazdu v poriadku, aj keď som niekedy pod veľkým stresom a hlavne dnes, keď som videl skóre ostatných.
Vedel som, že to bude ťažké, ale postupne sa to zlepšovalo. Snažil som sa hlavne nastúpiť s dobrým pocitom na jazdu, užiť si aj ten pocit olympijského publika a podať čo najlepší výkon, pretože od toho som tu.“
Hagara je iba druhý Slovák, ktorý sa v ére samostatnosti predstavil na olympiáde v súťaži mužov a prvý, ktorý postúpil do volných jázd. Róbert Kažimír obsadil v Nagane 26. miesto:
„Som veľmi hrdý aj na seba a teda aj vďačný, že sa mi to podarilo. Veľa ľudí ma sem dostalo, hlavne teda moji rodičia, môj tréner a moja sestra trénerka, takisto aj choreografi.
Nie je to nikdy úspech mňa samotného, ale všetkých ostatných okolo mňa. Všetkým by som chcel poďakovať, že sa mi to podarilo.“
Ľudia mu tlieskali do rytmu
Slovenskému olympionikovi žičilo aj publikum, spontánne mu ľudia tlieskali do rytmu:
„Je super atmosféra a veľmi dobré publikum. Išiel som po jednom z najlepších krasokorčuliarov sveta momentálne (Juhwan Cha - pozn.), takže to bola pre mňa aj veľká česť.
Ale ja sa vždy snažím sústrediť na svoj výkon a hlavne nesklamať publikum, pretože predo mnou naozaj išiel krasokorčuliar asi najväčšieho kalibru a tým pádom som sa snažil ísť čo najlepšie.“
V sobotu budem určite na hokeji
Do piatkovej súťaže sa Hagara bude venovať tréningu, ale chce si pozrieť aj výkony slovenských hokejistov.
„Dva dni budem trénovať, zajtra bude ťažký tréning, pretože po krátkych programoch to vždy musím zase rozkorčuľovať. Je to vždy ťažšie. Ale hlavné je pre mňa ísť naplno do všetkého vo voľnej jazde.
Pre mňa je to rovnaký program ako som zajazdil už veľakrát čisto v tejto sezóne, vlastne je to ten istý program ako na majstrovstvách Európy a voľné jazdy väčšinou bývajú mojou silnou stránkou.
Uvidím, pôjdem sa predviesť a urobím všetko pre to, aby som sa dostal ešte vyššie. Mám teraz pokoj, keďže už nemusím postupovať do žiadnej ďalšej jazdy, ale samozrejme mierim na čo najlepší výsledok.
Ale nejde mi ani o nejakú pozíciu, ale skôr o to ukázať sa v čo najlepšom svetle a možno si spraviť na tejto olympiáde ešte väčšie meno. To mi môže pomôcť do budúcnosti.
Chcem ísť pozrieť aj hokejistov, ale zajtra mám v tom čase tréning, možno stihnem tretiu tretinu. V sobotu však určite budem na hokeji,“ uzavrel Hagara.
Slovenský krasokorčuliar už má istú miestenku vo voľnom programe, ktorý ja na programe v piatok od 19.00 hod.
