    ONLINE: Slovensko - Dánsko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

    Sportnet|21. máj 2026 o 17:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny B na MS v hokeji 2026: Slovensko - Dánsko.

    Slovensko a Dánsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.

    Ďalším súperom slovenskej hokejovej reprezentácie na MS je tím Dánska. Stretnutie sa začína o 20:20.

    Dánsko figuruje na predposlednej siedmej priečke, doposiaľ v troch zápasoch nezískalo ani jeden bod. Najprv prehralo s Českom 1:4, so Švédskom 2:6 a pred troma dňami aj s Kanadou 1:5.

    Slovensku patrí aktuálne 3. miesto so ziskom 8 bodov. Naši reprezentanti zdolali postupne Nórsko 2:1, Taliansko 4:1 a pred dvoma dňami aj Slovinsko 5:4, aj keď až po samostatných nájazdoch.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:15.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    4
    3
    1
    0
    0
    22:9
    11
    2
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    3
    2
    1
    0
    0
    11:6
    8
    4
    NórskoNórskoNOR
    4
    2
    0
    1
    1
    14:8
    7
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    4
    2
    0
    0
    2
    18:11
    6
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    4
    0
    1
    1
    2
    7:17
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    4
    0
    0
    0
    4
    2:17
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - štvrtok, 21. mája

    21.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    6 PP - 5
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    21.05. 16:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    1 - 7
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena
    Joj
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    21.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Gajan dostal po dvoch zápasoch voľno. Zostavy zápasu Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026
    dnes 19:02
