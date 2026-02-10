Historický unikát. Matka so synom sa po prvýkrát predstaví na tej istej olympiáde

Prvýkrát v histórii budú na tej istej zimnej olympiáde štartovať matka so synom. Mexičania Sarah Schleperová a Lasse Gaxiola sa na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo predstavia v alpskom lyžovaní.
Pre Schleperovú to bude už siedmy štart pod piatimi kruhmi. Na slávnej zjazdovke Tofane sa predstaví v super-G a obrovskom slalome.
Vo veku takmer 47 rokov sa stane najstaršou alpskou lyžiarkou v histórii zimných olympiád. Pre 18-ročného Gaxiolu pôjde o olympijskú premiéru, v Bormiu sa postaví na štart slalomu.
Schleperová bola počas otváracieho ceremoniálu mexickou vlajkonosičkou. „Bola som veľmi hrdá, keď som ešte pred pochodovaním na štadióne v Cortine uvidela na veľkoplošnej obrazovke môjho syna. Plakala som od dojatia.
Mala som radosť z toho, aký je zlatý a mladý. Pri mojom olympijskom debute som mala toľko rokov ako teraz on, bol to emotívny moment," vyznala sa Schleperová pre portál olympics.com.
