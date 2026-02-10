Zámorská súťaž nemá túto povinnosť a hráči si musia zvyknúť. Matthews: Nie je to zlé

    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová.
    Americkí hokejisti počas tréningu.
    Americkí hokejisti počas tréningu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. feb 2026 o 11:31
    IIHF rozhodla v decembri 2023, aby boli chrániče krku povinné na všetkých medzinárodných podujatiach.

    Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) rozhodla v decembri 2023, aby boli chrániče krku povinné na všetkých medzinárodných podujatiach po tragickom prípade Adama Johnsona, ktorý zomrel po zásahu korčuľou do krku v zápase anglickej ligy.

    „Po celom svete ste videli niekoľko hrozných, hrozných incidentov,“ povedal kanadský útočník Mark Stone. „Hra sa tak zrýchlila, takže sa veci dejú vo vysokom tempe. V lige, v ktorej hráme, máme veľké šťastie, že naši zamestnanci a lekári sú vždy pripravení,“ dodal.

    NHL a Asociácia hráčov NHL (NHLPA) sa dohodli na zachovaní pravidiel používania chráničov krku pre prichádzajúcich hráčov od budúcej sezóny ako súčasť svojej najnovšej kolektívnej zmluvy.

    Doteraz sa väčšina hráčov rozhodla nenosiť chrániče krku, takže olympijské hry budú pre nich aj v tomto smere niečím novým.

    „Úprimne, nie je to zlé. Nemyslím si, že veľa chalanov to miluje, ale myslím si, že keď si na to zvykneme a začneme sa hýbať, už si to tak veľmi nevšimneme,“ konštatoval kapitán USA Auston Matthews.

