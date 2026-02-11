ONLINE: Slovensko - Fínsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina B)

Slovensko a Fínsko dnes hrajú zápas v rámci skupiny B hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
Kde sledovať hokej na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Fínsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina B)
Olympijské Hry - muži Skupina B 2025/2026
11.02.2026 o 16:40
1. kolo
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Fínsko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:40. Slovensko vyzve v prvom zápase OH náročného protivníka z Fínska.
Slovensko
Zverenci Vladimíra Országha začínajú turnaj zápasom proti Fínsku. Favorit je v dnešnom jasný, ale pevne verím, že naši hokejisti kožu lacno nepredajú. Proti Fínsku sa nám z dlhodobého hľadiska nedarí. Dnešného súpera sme na pôde MS alebo OH zdolali naposledy v roku 2004 na MS v Ostrave. Zvíťazili sme 5:2. Posledný vzájomný zápas sa odohral na minuloročných MS. Fínsko zvíťazilo tesne 1:2.
Nominácia Slovenska na OH.
Brankári: Samuel Hlavaj (Iowa Wild), Adam Gajan (University of Minnesota), Stanislav Škorvánek (Hradec Králové)
Obrancovia: Erik Černák* (Tampa Bay), Šimon Nemec* (New Jersey Devils), Martin Fehérváry* (Washington Capitals), Martin Gernát (Lokomotiv Jaroslavľ), Peter Čerešňák (Pardubice), Michal Ivan (Liberec), Patrik Koch, Martin Marinčin (obaja Třinec)
Útočníci: Juraj Slafkovský*(Montreal Canadiens), Martin Pospíšil* (Calgary Flames), Tomáš Tatar* (EV Zug), Peter Cehlárik (Leksand), Dalibor Dvorský (St. Louis Blues), Marek Hrivík (Vítkovice), Libor Hudáček (Třinec), Miloš Kelemen (Pardubice), Adam Liška (Čerepovec), Oliver Okuliar (Skelleftea), Martin Pospíšil (Calgary Flames), Pavol Regenda (San Jose Sharks), Adam Ružička (Spartak Moskva), Matúš Sukeľ (Litvínov), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava).
Fínsko
Fíni sú obhajcom zlata z posledných OH v Pekingu. Tento krát však k najväčším favoritom na zlatú medailu nepatria. Môžu však rozhodne prekvapiť. Majú mimoriadne kvalitné mužstvo. Nominácia sa skladá takmer komplet z hráčov NHL. Jediný hráč z Európy je Mikko Lehtonen, ktorý pôsobí vo švajčiarskom Zurichu.
Nominácia Fínska na OH.
Brankári: Kevin Lankinen (Vancouver Canucks), Ukko-Pekka Luukkonen (Buffalo Sabres), Juuse Saros (Nashville Predators)
Obrancovia: Miro Heiskanen (Dallas Stars), Henri Jokiharju (Boston Bruins), Mikko Lehtonen (ZSC Lions/Švaj.), Esa Lindell (Dallas Stars) Olli Määttä (Utah Mammoth), Nikolas Matinpalo (Ottawa Senators), Niko Mikkola (Florida Panthers), Rasmus Ristolainen (Philadelphia Flyers)
Útočníci: Joel Armia (Los Angeles Kings), Sebastian Aho (Carolina Hurricanes), Mikael Granlund (Anaheim Ducks), Erik Haula (Nashville Predators), Roope Hintz (Dallas Stars), Kaapo Kakko (Seattle Kraken), Oliver Kapanen (Montreal Canadiens), Joel Kiviranta (Colorado Avalanche), Artturi Lehkonen (Colorado Avalanche), Anton Lundell (Florida Panthers), Eetu Luostarinen (Florida Panthers), Mikko Rantanen (Dallas Stars), Teuvo Teraväinen (Chicago Blackhawks),
Eeli Tolvanen (Seattle Kraken)
Tabuľka: Skupina B
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
