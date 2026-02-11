    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    ZOH Hokej 2026
    11.02.2026, Skupina B
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    16:40
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Pavol Regenda po tréningu Slovenska pred štartom hokejového turnaja na ZOH 2026 v Miláne.
    Po prílete býva najhorší tretí a štvrtý deň, tvrdí Regenda. Slovensko hrá vtedy proti Fínsku
    Zámorskí reportéri David Amber (vľavo) a Elliotte Friedman (vpravo) počas finále play-off NHL.
    Černák je vtipný, Slafkovský kráľ. Počul som, ako Chára a Demitra nadávajú, hovorí uznávaný Kanaďan
    Ladislav Nagy
    Bude to vyrovnaný zápas proti Fínom, tvrdí Nagy. Surový ich považuje za miernych favoritov
    PrehľadPreviewKde sledovať?Súvisiace

    ONLINE: Slovensko - Fínsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina B)

    Slovensko - Fínsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    Slovensko - Fínsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej) (Autor: Sportnet)
    Sportnet|11. feb 2026 o 13:40
    ShareTweet0

    Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu ZOH 2026 v Miláne: Slovensko - Fínsko.

    Slovensko a Fínsko dnes hrajú zápas v rámci skupiny B hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Kde sledovať hokej na ZOH v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.

    ONLINE PRENOS: Slovensko - Fínsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina B)

    Olympijské Hry - muži Skupina B 2025/2026
    11.02.2026 o 16:40
    1. kolo
    Slovensko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Fínsko
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:40. Slovensko vyzve v prvom zápase OH náročného protivníka z Fínska.

    Slovensko

    Zverenci Vladimíra Országha začínajú turnaj zápasom proti Fínsku. Favorit je v dnešnom jasný, ale pevne verím, že naši hokejisti kožu lacno nepredajú. Proti Fínsku sa nám z dlhodobého hľadiska nedarí. Dnešného súpera sme na pôde MS alebo OH zdolali naposledy v roku 2004 na MS v Ostrave. Zvíťazili sme 5:2. Posledný vzájomný zápas sa odohral na minuloročných MS. Fínsko zvíťazilo tesne 1:2.

    Nominácia Slovenska na OH.

    Brankári: Samuel Hlavaj (Iowa Wild), Adam Gajan (University of Minnesota), Stanislav Škorvánek (Hradec Králové)

    Obrancovia: Erik Černák* (Tampa Bay), Šimon Nemec* (New Jersey Devils), Martin Fehérváry* (Washington Capitals), Martin Gernát (Lokomotiv Jaroslavľ), Peter Čerešňák (Pardubice), Michal Ivan (Liberec), Patrik Koch, Martin Marinčin (obaja Třinec)

    Útočníci: Juraj Slafkovský*(Montreal Canadiens), Martin Pospíšil* (Calgary Flames), Tomáš Tatar* (EV Zug), Peter Cehlárik (Leksand), Dalibor Dvorský (St. Louis Blues), Marek Hrivík (Vítkovice), Libor Hudáček (Třinec), Miloš Kelemen (Pardubice), Adam Liška (Čerepovec), Oliver Okuliar (Skelleftea), Martin Pospíšil (Calgary Flames), Pavol Regenda (San Jose Sharks), Adam Ružička (Spartak Moskva), Matúš Sukeľ (Litvínov), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava).

    Fínsko

    Fíni sú obhajcom zlata z posledných OH v Pekingu. Tento krát však k najväčším favoritom na zlatú medailu nepatria. Môžu však rozhodne prekvapiť. Majú mimoriadne kvalitné mužstvo. Nominácia sa skladá takmer komplet z hráčov NHL. Jediný hráč z Európy je Mikko Lehtonen, ktorý pôsobí vo švajčiarskom Zurichu.

    Nominácia Fínska na OH.

    Brankári: Kevin Lankinen (Vancouver Canucks), Ukko-Pekka Luukkonen (Buffalo Sabres), Juuse Saros (Nashville Predators)

    Obrancovia: Miro Heiskanen (Dallas Stars), Henri Jokiharju (Boston Bruins), Mikko Lehtonen (ZSC Lions/Švaj.), Esa Lindell (Dallas Stars) Olli Määttä (Utah Mammoth), Nikolas Matinpalo (Ottawa Senators), Niko Mikkola (Florida Panthers), Rasmus Ristolainen (Philadelphia Flyers)

    Útočníci: Joel Armia (Los Angeles Kings), Sebastian Aho (Carolina Hurricanes), Mikael Granlund (Anaheim Ducks), Erik Haula (Nashville Predators), Roope Hintz (Dallas Stars), Kaapo Kakko (Seattle Kraken), Oliver Kapanen (Montreal Canadiens), Joel Kiviranta (Colorado Avalanche), Artturi Lehkonen (Colorado Avalanche), Anton Lundell (Florida Panthers), Eetu Luostarinen (Florida Panthers), Mikko Rantanen (Dallas Stars), Teuvo Teraväinen (Chicago Blackhawks),
    Eeli Tolvanen (Seattle Kraken)

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Hokej na ZOH 2026 - 11.2.2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    vs.
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    11.02. 21:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Roope Hintz v drese Fínska.
    Roope Hintz v drese Fínska.
    Iný cieľ ako triumf na celom turnaji si nemôžeme dať. Fínsky útočník verí svojej formácii
    dnes 13:48
    Slovensko - Fínsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
    dnes 13:40
    Online prenosSledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu ZOH 2026 v Miláne: Slovensko - Fínsko.
    dnes 13:40
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Roope Hintz v drese Fínska.
    Roope Hintz v drese Fínska.
    Iný cieľ ako triumf na celom turnaji si nemôžeme dať. Fínsky útočník verí svojej formácii
    dnes 13:48
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»ONLINE: Slovensko - Fínsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina B)