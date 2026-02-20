ONLINE: Slovensko - USA dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (semifinále)

    USA na ZOH Hokej 2026
    Slovensko - USA: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    20. feb 2026 o 18:10
    Sledujte s nami ONLINE prenos a AUDIO komentár z hokejového zápasu ZOH 2026 v Miláne: Slovensko - USA.

    Slovensko a USA dnes hrajú zápas semifinále hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Kde sledovať hokej na ZOH 2026 v TV?
    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.

    ONLINE PRENOS: Slovensko - USA (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, semifinále)

    Olympijské Hry - muži Semifinále 2025/2026
    20.02.2026 o 21:10
    USA
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Slovensko
    Prenos
    Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní napínavého semifinále olympijských hier v Miláne, v ktorom stretne Slovensko s USA.

    Oba tímy do semifinále postúpili z prvého miesta základnej skupiny, a tak si zaslúžene zahrajú o medaily.

    Slovensko

    Slovensko vo štvrťfinále zdolalo Nemecko vysoko 6:2, ukázalo skvelú ofenzívnu silu a tímovú súdržnosť. Na ľade bolo dominujúce a potvrdilo, že patrí do semifinále.

    USA

    USA v napínavom štvrťfinále porazilo Švédsko 2:1 po predĺžení. Americký tím disponuje nabitou zostavou hráčov z NHL, plnou rýchlych útočníkov, skúsených obrancov aj kvalitných brankárov.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:10.

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    0
    Fínsko
    Fínsko
    0
    USA
    USA
    0
    Slovensko
    Slovensko
    0
    Finále

    Slovensko - USA: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
