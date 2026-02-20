ONLINE: Slovensko - USA dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (semifinále)

Slovensko a USA dnes hrajú zápas semifinále hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
Kde sledovať hokej na ZOH 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.
ONLINE PRENOS: Slovensko - USA (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, semifinále)
Olympijské Hry - muži Semifinále 2025/2026
20.02.2026 o 21:10
USA
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní napínavého semifinále olympijských hier v Miláne, v ktorom stretne Slovensko s USA.
Oba tímy do semifinále postúpili z prvého miesta základnej skupiny, a tak si zaslúžene zahrajú o medaily.
Slovensko
Slovensko vo štvrťfinále zdolalo Nemecko vysoko 6:2, ukázalo skvelú ofenzívnu silu a tímovú súdržnosť. Na ľade bolo dominujúce a potvrdilo, že patrí do semifinále.
USA
USA v napínavom štvrťfinále porazilo Švédsko 2:1 po predĺžení. Americký tím disponuje nabitou zostavou hráčov z NHL, plnou rýchlych útočníkov, skúsených obrancov aj kvalitných brankárov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:10.
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026
Semifinále
Finále
