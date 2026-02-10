Bola odvážna a išla na hrane rizika. Je to hra, nič jej nevyčítam, hovorí Vlhovej tréner

Bol to moment, na ktorý sa tešili všetci lyžiarski fanúšikovia. Petra Vlhová sa po 752 dňoch postavila do štartovej bránky a pustila dolu svahom.
V prvom z dvoch avizovaných štartoch na ZOH 2026 nebola pod žiadnym tlakom a užívala si, že opäť môže robiť to, čo zbožňuje. Chýbal tomu azda len šťastnejší koniec, aby prišla do cieľa a zamávala davu.
Jej výkon pozorne sledoval aj dlhoročný člen tímu Matej Gemza. Kým v Pekingu bol asistentom Švajčiara Maura Piniho, vlani prijal rolu hlavného trénera.
"Peti padol prvý kameň zo srdca. Je späť a hoci sme sa dnes potkli, verím, že to bude už len lepšie," povedal Gemza slovenským médiám.
VIDEO: Jazda Petry Vlhovej v tímovej súťaži na ZOH 2026
Pristúpila si vnútornú lyžu
Jazda držiteľky 31 víťazstiev vo Svetovom pohári vyzerala spočiatku dobre, ale tesne po druhom medzičase prišla chyba, ktorá znamenala vypadnutie.
Síce nešlo o klasický slalomársky špicar, podľa analýzy bývalej lyžiarky Veroniky Valette Zuzulovej si Vlhová trošku pristúpila vnútornú lyžu, nedokázala hneď nasadiť do oblúku a ďalšiu bránku už nestihla.
Pri olympijskej premiére tímovej súťaže, v ktorej sa 30-ročná Liptáčka predstavila spolu s Katarínou Šrobovou, tak Slovensko nebolo klasifikované.
"Myslím si, že sa do toho pustila odvážne a nemám jej čo vyčítať. Pri tej chybe išla trochu priamejšiu stopu a bránky boli úzko postavené.
Riskovala, aby získala dobrú rýchlosť do roviny, no zrejme to bolo trochu veľa a chytila bránku medzi nohy," pokračoval v hodnotení jej tréner.
Napriek tomu nebola jeho zverenka sklamaná či smutná. Pre ňu bolo úspechom už len to, že po veľmi dlhom čase zažila pretekovú atmosféru.
"Pocit bol úžasný. Som veľmi šťastná, že som mohla byť na štarte. Dnes to nebolo o výsledku. Víťazstvo je už len to, že som tu," povedala.
Odídu za tréningom inam?
Jazda v rámci tímovej súťaže, v ktorom Slovensko nepomýšľalo na popredné umiestnenie, bola pre Vlhovú vhodnou previerkou pred klasickým slalomom.
Aj keď sa jej nepodarilo prísť až do cieľa, opäť si zažila pretekovú rutinu a tiež si vyskúšala tamojšiu zjazdovku Tofana, na ktorej sa slalom pôjde.
"Vnímam to pozitívne. To, že máme za sebou prvý štart je veľmi dôležité. Peťa podala výkon na hrane rizika, no nie vždy sa podarí dôjsť do cieľa.
To, že sme to nedotiahli ma mrzí kvôli Katke a jej tímu, no slalom je hra, v ktorej nie sme jediným tímom, ktorý podstupuje riziko," hovorí Gemza.
Vlhová má pred slalom osem dní na prípravu, pričom uviedla, že sa spolu s trénerom rozhodnú či budú trénovať v Cortine alebo pôjdu niekam inam.
Olympijská šampiónka dodala, že mala pri lyžovaní dobrý pocit a aj problémové koleno bolo v dobrom stave. Jednotlivé medzičasy ukázali, že trochu zaostávala v rýchlosti, no budúcu stredu môže byť všetko inak.
"Urobíme pre to všetko, aby sme tú novú kariéru po dvoch rokoch zranenia a rehabilitácii čo najskôr naštartovali," dodal v rozhovore Matej Gemza.
