10.02.2026 06:00
Deň 4
Miláno a Cortina 2026
Live
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová.
Mladá Slovenka takmer vyletela z trate, ale Vlhová sa postaví na štart slalomu
Erik Černák počas tréningu v Miláne.
Na Slovensku nemáme z čoho vyberať, myslí si líder. Každý hráč na súpiske bude dôležitý
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide tímovú kombináciu v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide slalom na ZOH 2026 LIVE (tímová kombinácia)
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide slalom na ZOH 2026 LIVE (tímová kombinácia)

ONLINE: Petra Vlhová dnes ide tímovú kombináciu v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide tímovú kombináciu v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|10. feb 2026 o 11:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z tímovej kombinácie v zjazdovom lyžovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová ide dnes slalom v tímovej kombinácii na ZOH v Miláne a Cortine 2026.

V prvej časti súťaže sa predstavila Katarína Šrobová, ktorá v zjazde obsadila 26. miesto so stratou 10,07 s na víťazku Breezy Johnsonovú z USA.

Vlhová sa do súťažného kolotoča vracia po viac než dvoch rokoch, počas ktorých ju z neho vyradili zranenie kolena a dlhá rekonvalescencia. 

Zjazdové lyžovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Zjazdové lyžovanie žien (ZOH Miláno a Cortina 2026, Petra Vlhová, tímová kombinácia, NAŽIVO, utorok, výsledky)

Zimné olympijské hry - Alpské lyžovanie  2025/2026
10.02.2026 o 14:00
Ženy - Tímová kombinácia (slalom)
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z prvého kola tímovej kombinácie žien na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Druhé kolo sa pôjde slalom. Za Slovensko sa pri veľkom comebacku predstaví po 2 rokoch Petra Vlhová.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 14:00.

Zimná olympiáda Miláno 2026

