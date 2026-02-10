ONLINE: Petra Vlhová dnes ide slalom na ZOH 2026 LIVE (tímová kombinácia)

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová ide dnes slalom v tímovej kombinácii na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
V prvej časti súťaže sa predstavila Katarína Šrobová, ktorá v zjazde obsadila 26. miesto so stratou 10,07 s na víťazku Breezy Johnsonovú z USA.
Vlhová sa do súťažného kolotoča vracia po viac než dvoch rokoch, počas ktorých ju z neho vyradili zranenie kolena a dlhá rekonvalescencia.
Zimné olympijské hry - Alpské lyžovanie 2025/2026
10.02.2026 o 14:00
Ženy - Tímová kombinácia (slalom)
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z prvého kola tímovej kombinácie žien na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Druhé kolo sa pôjde slalom. Za Slovensko sa pri veľkom comebacku predstaví po 2 rokoch Petra Vlhová.
