Ľudia si kúpia permanentku na hokej skôr, ako zaplatia dane. Fribourg je európsky Montreal

Suzuki, Caufield, Slafkovský či Hutson. Dresy s menami týchto hráčov uvidíte v týchto dňoch predovšetkým v Montreale, pretože Canadiens hrajú finále play-off Východnej konferencie NHL.
Lenže rovnaké dresy s rovnakými menovkami sa dajú poľahky objaviť aj v takmer šestisíc kilometrov vzdialenom Fribourgu, jednom z dvoch dejísk MS v hokeji 2026.
Slafkovského alebo Suzukiho stretávame v okolí BCF Arény, na improvizovanom klzisku v centre mesta, ale aj v miestnej reštaurácii s rýchlym občerstvením, kde premietajú zápasy majstrovstiev sveta.
Žiadny klub NHL nemá vo švajčiarskom meste takú prevahu ako práve Montreal.
Prečo?
Žiadne Hallo alebo Hello
Jednu z odpovedí na túto jednoduchú otázku dostávame hneď po príchode do mesta. Na anglický pozdrav „Hello" tu totiž takmer vždy príde reakcia „Bonjour!"
Mesto Fribourg vzniklo presne na jazykovej hranici, ktorá dodnes rozdeľuje nemecky a francúzsky hovoriace Švajčiarsko.
Hoci ho založila nemecká šľachta, geografická blízkosť a politické spojenectvá s francúzskymi kantónmi spôsobili, že v meste postupne prevládol francúzsky jazyk aj kultúra.
Veľmi podobne je na tom aj Montreal, ktorý založili v 17. storočí Francúzi. Aj dnes sa tam dohovoríte takmer výlučne iba po francúzsky.
Ľudia v oboch mestách sú si veľmi podobní práve vďaka spoločnému jazyku.
„Okrem toho, že vo Fribourgu sú veľkí fanúšikovia hokeja, aj kultúra je trochu podobná s Montrealom," vraví jeden zo švajčiarskych fanúšikov v drese Canadiens.
„Nemecky hovoriaci Švajčiari sú úplne iní ako tí, ktorí hovoria po francúzsky. Podobne je to asi v Montreale medzi anglicky a francúzsky hovoriacimi Kanaďanmi."
Hoci medzi Fribourgom a Montrealom je obrovská vzdialenosť, mnohí miestni hovoria o prirodzenej blízkosti.
Frankofónne komunity držia spolu, sú hrdé na svoj jazyk aj kultúru a navzájom si fandia.
Majú v sebe istú dávku patriotizmu, čo dokazuje aj fakt, že do Fribourgu prišlo z Quebecu viacero kanadských hokejistov.
V klube pôsobili hráči ako Jean Lussier či Jean-François Sauvé. Doteraz držia viacero rekordov.
„Keď som tam hral, generálny manažér bol francúzsky Kanaďan. Myslím si, že to prepojenie tam jednoducho existuje. Je to tradičný klub, majú silnú identitu a k tomu sa pridáva podobnosť loga," vraví bývalý slovenský obranca Dominik Graňák.
V klube strávil polovicu sezóny 2014/15 a aj za krátky čas stihol vypozorovať, že Montreal a Fribourg sú si veľmi podobné.
V roku 2023 sa dokonca špekulovalo o tom, že Montreal odohrá zápas NHL v Európe a práve Fribourg by mal byť jeho dejiskom.
„Dôrazne odporúčam Montrealčanom ísť do Fribourgu. Je tam veľa fanúšikov Canadiens," napísal vtedy na sociálnu sieť X Maxim Lapierre, bývalý hráč Canadiens, ktorý tri a pol roka hrával vo švajčiarskom Lugane.
Takmer rovnaké logo
Montreal Canadiens boli desaťročia športovým symbolom frankofónneho sveta. Fribourg, ako jeden z hlavných hokejových regiónov Švajčiarska, kde sa hovorí po francúzsky, sa im chcel podobať.
Keď švajčiarsky klub v druhej polovici 20. storočia hľadal modernú identitu, dizajnéri sa otvorene inšpirovali vtedajším najslávnejším tímom sveta.
Fribourg chcel jednoducho demonštrovať svoje vysoké ambície a prebrať víťaznú mentalitu Canadiens. A začalo sa to práve tým, na čo sa fanúšikovia dennodenne pozerajú alebo nosia na sebe - logo.
Na prvý pohľad sú oválne emblémy oboch klubov takmer identické. Základom loga Montrealu je masívne červené písmeno „C“ (Canadiens), v ktorého strede je vložené biele „H“ (Hockey).
Fribourg využíva tvar písmena „G“, ktoré odkazuje na rieku a kaňon Gottéron, kde sa začala písať história klubu, a písmeno „F", ktoré symbolizuje názov mesta.
Kým Montreal si už vyše storočie úzkostlivo stráži svoj čistý, zaoblený retro formát, Fribourg do tradičného loga pridal draka, ktorý podľa legendy obýval jaskyne v údolí Gottéron.
„Toto je originálne logo,“ žartuje jeden z fanúšikov domáceho mužstva a ukazuje na kamarátov dres Fribourgu. „Kanaďania prišli do Švajčiarska a povedali si, že to je nádherná krajina a skvelý tím. Musíme skopírovať ich logo.“
Hokej ako náboženstvo
Fribourg a Montreal spája jazyk aj kultúra. A hokej. V oboch mestách je to šport číslo jeden.
„Ľudia tu šialene fandia. Hokej je tu ako náboženstvo, len sa pozrite na tých ľudí, vyzerajú ako svätci,“ hovorí s humorom jeden z fanúšikov v útrobách BCF Arény.
Tá bola vypredaná v každom ligovom zápase už tretiu sezónu za sebou, čo je európsky unikát.