10.02.2026 06:00
Deň 4
Miláno a Cortina 2026
Live

ONLINE: Tímová súťaž v zjazdovom lyžovaní žien dnes, ZOH Miláno 2026 LIVE (Katarína Šrobová)

ONLINE: Katarína Šrobová dnes ide tímovú kombináciu v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.
ONLINE: Katarína Šrobová dnes ide tímovú kombináciu v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|10. feb 2026 o 07:30
Sledujte s nami ONLINE prenos z tímovej kombinácie v zjazdovom lyžovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.

Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová dnes ide tímovú kombináciu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.

Olympijskú premiéru zažije ďalšia slovenská reprezentantka, ktorá sa bude snažiť o čo najlepší výkon v tímovej súťaži v zjazde.

V druhej časti súťaže sa predstaví Petra Vlhová, ktorá pôjde slalom. Ten začína od 14.00 hod.

Kde sledovať sánkovanie na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zjazdové lyžovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Zjazdové lyžovanie žien (ZOH Miláno a Cortina 2026, Katarína Šrobová, tímová kombinácia, NAŽIVO, utorok, výsledky)

Zimné olympijské hry - Alpské lyžovanie  2025/2026
10.02.2026 o 10:30
Ženy - Tímová kombinácia (zjazd)
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z prvého kola tímovej kombinácie žien na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Prvé kolo sa pôjde zjazd. Slovensko odštartuje s číslom 28, zjazd za nás pôjde Katarína Šrobová.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:30.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Ukrajincovi zakázali nosiť prilbu na pamiatku športovcov. Láme mi to srdce, hovorí
dnes 08:28|5
