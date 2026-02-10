ONLINE: Tímová súťaž v zjazdovom lyžovaní žien dnes, ZOH Miláno 2026 LIVE (Katarína Šrobová)

Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová dnes ide tímovú kombináciu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Olympijskú premiéru zažije ďalšia slovenská reprezentantka, ktorá sa bude snažiť o čo najlepší výkon v tímovej súťaži v zjazde.
V druhej časti súťaže sa predstaví Petra Vlhová, ktorá pôjde slalom. Ten začína od 14.00 hod.
Kde sledovať sánkovanie na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Zjazdové lyžovanie žien (ZOH Miláno a Cortina 2026, Katarína Šrobová, tímová kombinácia, NAŽIVO, utorok, výsledky)
Zimné olympijské hry - Alpské lyžovanie 2025/2026
10.02.2026 o 10:30
Ženy - Tímová kombinácia (zjazd)
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z prvého kola tímovej kombinácie žien na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Prvé kolo sa pôjde zjazd. Slovensko odštartuje s číslom 28, zjazd za nás pôjde Katarína Šrobová.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:30.
