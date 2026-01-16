Informácie o hokeji na ZOH 2026: Zápasy, skupiny, zostavy, štadióny, hrací systém (prehľad)

Hokejový turnaj na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo 2026 sa hrá od 10. do 22. februára. Na podujatí nechýbajú ani slovenskí hokejisti.
Tí na turnaj postúpili z domácej kvalifikácie, v ktorej zdolali Rakúsko (2:1), Maďarsko (7:3) a Kazachstan (3:1).
V Taliansku sú Slováci účastníkmi skupiny B a postupne vyzvú Fínsko, domáce Taliansko a Švédsko.
Pozrite si skupiny, program zápasov, štadióny, hrací systém či nominácie jednotlivých tímov na hokejovom turnaji na ZOH 2026 na jednom mieste.
Rozdelenie hokejových skupín na ZOH 2026
Program zápasov na hokejovom turnaji ZOH 2026
Skupinové zápasy sa hrajú v termíne od stredy 11. februára do nedele 15. februára.
Vyraďovacie duely v play-off sú na programe od 17. februára, turnaj vyvrcholí finálovým duelom o päť dní neskôr.
Hokejové štadióny na ZOH 2026
Na olympijskom hokejovom turnaji sa odohrá celkovo 30 zápasov. Až 24 z nich sa odohrá na štadióne Milano Santagiulia Arena, ktorý bol vybudovaný pre ZOH 2026. Zvyšných šesť duelov bude hostiť štadión Milano Rho Arena.
Milano Santagiulia Arena
- kapacita: 14 000 divákov
Milano Rho Arena
- kapacita: 5 700 divákov
Hrací systém a pavúk na hokejovom turnaji ZOH 2026
Tímy sú rozdelené do troch základných skupín A, B a C. V každej skupine sú štyri mužstvá, ktoré odohrajú vzájomné súboje medzi sebou a následne prvé tímy zo skupiny postúpia priamo do štvrťfinále spolu s najlepším tímom na druhom mieste.
Zvyšné tímy sa stretnú v play-off o štvrťfinále, ktoré určí posledných štyroch štvrťfinalistov.
Hokejové skupiny na ZOH 2026
Tabuľka skupiny A
Tabuľka skupiny B
Tabuľka skupiny C
Zápasy Slovenska na hokejovom turnaji na ZOH 2026
Slováci sú v skupine B, kde postupne vyzvú Fínsko, domáce Taliansko a Švédsko.
Prvý a posledný duel skupiny odohrajú na štadióne Milano Santagiulia Arena, duel proti Taliansku bude hostiť Milano Rho Arena.
Slovenskí reprezentanti na turnaji odohrajú minimálne štyri zápasy.
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
Nominácia Slovenska na hokejový turnaj ZOH 2026
Gro slovenskej reprezentácie tvorí deväť hráčov pôsobiacich v zámorí a rovnako deväť v českej extralige.
Tréner Vladimír Országh zaradil na zoznam medzi brankármi aj nováčika Adama Gajana a po dlhšej prestávke v národnom tíme aj útočníka Adama Ružičku.
Hokejový Boss a hokejový turnaj na ZOH 2026
K dianiu na olympijskom hokejovom turnaji sa bude vyjadrovať aj Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v podcaste Hokejový BOSS formou špeciálnych epizód.
Sportnet v dejisku ZOH 2026
Z dejiska hokejového turnaja na ZOH zaznamenávajú aktuálne dianie dvaja autori - Boris Vanya a Martin Turčin.
Čo nájdete na Sportnete
Sportnet.sk prináša každý zápas na hokejovom turnaji ZOH 2026 naživo ako online prenos. Okrem textových prenosov tu nájdete reakcie, rozhovory, analýzy, podcasty, fotogalérie aj video články.
Pozrite si aj program, tabuľky a skupiny, výsledky či ďalšie informácie o hokejovom turnaji ZOH 2026.
Pozrite si vybrané autorské články k ZOH 2026:
- Je to iný Adam, hovorí Šatan o Ružičkovi. O neúčasti Rybára podľa neho rozhodol klub
- Hory sú jej domov a geológia vášeň. Slovenka aj po štyridsiatke preháňa svetovú špičku
- Obavy pred ZOH: Aréna bežeckého lyžovania zatiaľ pripomína skôr stavenisko než olympijský štadión
- Ružička vidí olympiádu ako šancu priblížiť sa NHL. Dva roky je už triezvy
Tiež si pozrite servisné informačné články k hokeju na ZOH 2026