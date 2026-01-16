    Informácie o hokeji na ZOH 2026: Zápasy, skupiny, zostavy, štadióny, hrací systém (prehľad)

    Slovenská hokejová reprezentácia.
    Slovenská hokejová reprezentácia. (Autor: TASR)
    Sportnet|16. jan 2026 o 07:00
    ShareTweet0

    Pozrite si všetky dôležité informácie o hokejovom turnaji na ZOH 2026 na jednom mieste.

    Hokejový turnaj na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo 2026 sa hrá od 10. do 22. februára. Na podujatí nechýbajú ani slovenskí hokejisti.

    Tí na turnaj postúpili z domácej kvalifikácie, v ktorej zdolali Rakúsko (2:1), Maďarsko (7:3) a Kazachstan (3:1).

    V Taliansku sú Slováci účastníkmi skupiny B a postupne vyzvú Fínsko, domáce Taliansko a Švédsko.

    Pozrite si skupiny, program zápasov, štadióny, hrací systém či nominácie jednotlivých tímov na hokejovom turnaji na ZOH 2026 na jednom mieste.

    Rozdelenie hokejových skupín na ZOH 2026

    Skupina A

    Skupina B

    Skupina C

    Program zápasov na hokejovom turnaji ZOH 2026

    Skupinové zápasy sa hrajú v termíne od stredy 11. februára do nedele 15. februára.

    Vyraďovacie duely v play-off sú na programe od 17. februára, turnaj vyvrcholí finálovým duelom o päť dní neskôr.

    Pozrite si kompletný program a výsledky

    Hokejové štadióny na ZOH 2026

    Na olympijskom hokejovom turnaji sa odohrá celkovo 30 zápasov. Až 24 z nich sa odohrá na štadióne Milano Santagiulia Arena, ktorý bol vybudovaný pre ZOH 2026. Zvyšných šesť duelov bude hostiť štadión Milano Rho Arena.

    Milano Santagiulia Arena

    • kapacita: 14 000 divákov
    Štadión Milano Santagiulia Arena.
    Štadión Milano Santagiulia Arena. (Autor: TASR/AP)

    Milano Rho Arena

    • kapacita: 5 700 divákov
    Milano Rho Arena.
    Milano Rho Arena. (Autor: TASR/AP)

    Hrací systém a pavúk na hokejovom turnaji ZOH 2026

    Tímy sú rozdelené do troch základných skupín A, B a C. V každej skupine sú štyri mužstvá, ktoré odohrajú vzájomné súboje medzi sebou a následne prvé tímy zo skupiny postúpia priamo do štvrťfinále spolu s najlepším tímom na druhom mieste.

    Zvyšné tímy sa stretnú v play-off o štvrťfinále, ktoré určí posledných štyroch štvrťfinalistov.

    >> Rozpis všetkých zápasov

    Hokejové skupiny na ZOH 2026

    Tabuľka skupiny A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    ČeskoČeskoCZE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    FínskoFínskoFIN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Tabuľka skupiny C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    USAUSAUSA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    DánskoDánskoDEN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NemeckoNemeckoGER
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    LotyšskoLotyšskoLAT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Zápasy Slovenska na hokejovom turnaji na ZOH 2026

    Slováci sú v skupine B, kde postupne vyzvú Fínsko, domáce Taliansko a Švédsko.

    Prvý a posledný duel skupiny odohrajú na štadióne Milano Santagiulia Arena, duel proti Taliansku bude hostiť Milano Rho Arena.

    Slovenskí reprezentanti na turnaji odohrajú minimálne štyri zápasy.

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    vs.
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Slovenský tím

    Nominácia Slovenska na hokejový turnaj ZOH 2026

    Gro slovenskej reprezentácie tvorí deväť hráčov pôsobiacich v zámorí a rovnako deväť v českej extralige.

    Tréner Vladimír Országh zaradil na zoznam medzi brankármi aj nováčika Adama Gajana a po dlhšej prestávke v národnom tíme aj útočníka Adama Ružičku. 

    Nominácia Slovenska

    Hokejový Boss a hokejový turnaj na ZOH 2026

    K dianiu na olympijskom hokejovom turnaji sa bude vyjadrovať aj Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v podcaste Hokejový BOSS formou špeciálnych epizód.

    Hokejový BOSS

    So štartom hokejovej sezóny 2024/2025 vtrhol na scénu nový hokejový videopodcast.

    Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v ňom na portáli Sportnet debatujú (najmä) o hokeji na Slovensku, aj preto názov Hokejový BOSS.

    Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Youtube Podbean

    Hokejový BOSS

    Sportnet v dejisku ZOH 2026

    Z dejiska hokejového turnaja na ZOH zaznamenávajú aktuálne dianie dvaja autori - Boris Vanya a Martin Turčin.

    Z dejiska ZOH 2026 píšu Boris Vanya a Martin TurčinZ dejiska ZOH 2026 píšu Boris Vanya a Martin Turčin

    Čo nájdete na Sportnete

    Sportnet.sk prináša každý zápas na hokejovom turnaji ZOH 2026 naživo ako online prenos. Okrem textových prenosov tu nájdete reakcie, rozhovory, analýzy, podcasty, fotogalérie aj video články.

    Pozrite si aj program, tabuľky a skupiny, výsledky či ďalšie informácie o hokejovom turnaji ZOH 2026.

    Pozrite si vybrané autorské články k ZOH 2026:

    Tiež si pozrite servisné informačné články k hokeju na ZOH 2026

    Národné tímy na ZOH 2026

    Skupina A

    Francúzsko na hokejovom turnaji ZOH 2026Kanada na hokejovom turnaji ZOH 2026Česko na hokejovom turnaji ZOH 2026Švajčiarsko na hokejovom turnaji ZOH 2026

    Skupina B

    Slovensko na hokejovom turnaji ZOH 2026Fínsko na hokejovom turnaji ZOH 2026Švédsko na hokejovom turnaji ZOH 2026Taliansko na hokejovom turnaji ZOH 2026

    Skupina C

    USA na hokejovom turnaji ZOH 2026Nemecko na hokejovom turnaji ZOH 2026Dánsko na hokejovom turnaji ZOH 2026Lotyšsko na hokejovom turnaji ZOH 2026

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Slovenská hokejová reprezentácia.
    Slovenská hokejová reprezentácia.
    Informácie o hokeji na ZOH 2026: Zápasy, skupiny, zostavy, štadióny, hrací systém (prehľad)
    dnes 07:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Informácie o hokeji na ZOH 2026: Zápasy, skupiny, zostavy, štadióny, hrací systém (prehľad)