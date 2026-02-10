    10.02.2026 06:00
    Deň 4
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Adam Hagara trénuje počas XXV. zimných olympijských hier Milano-Cortina v Miláne.
    Hagara bude aj na veľkom plátne. Čo znamenajú farebné štvorčeky v rohu obrazovky?
    Vladislav Heraskevič a jeho prilba.
    Ukrajincovi zakázali nosiť prilbu na pamiatku športovcov. Láme mi to srdce, hovorí
    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 4 (utorok, 10. február)

    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE - deň 4 (utorok, 10. február).
    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE - deň 4 (utorok, 10. február). (Autor: Sportnet)
    Sportnet|10. feb 2026 o 07:00
    Sledujte s nami ONLINE prenos zo súťažného dňa 4 na ZOH Miláno 2026. Kto získa medaily a ako sa bude dariť Slovákom?

    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 4. Pozrite si aj program Slovákov na dnes a minútu po minúte.

    ZOH Miláno 2026 sledujte s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE: Olympiáda Miláno a Cortina 2026 dnes LIVE - deň 4 (utorok, 10. február, OH Miláno 2026 NAŽIVO)

    Zimné olympijské hry  2025/2026
    10.02.2026 o 09:15
    Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 4. deň
    Prehľad
    Program 4. dňa:
    9:15
    Běh na lyžích – sprint žen, kvalifikace

    9:55
    Běh na lyžích – sprint mužů, kvalifikace

    10:30
    Alpské lyžování – týmová kombinace žen, sjezd
    Short track – 500 m žen, rozjížďky

    11:10
    Short track – 1 000 m mužů, rozjížďky

    11:15
    Akrobatické lyžování – boule mužů, kvalifikace 1

    11:45
    Běh na lyžích – sprint žen, čtvrtfinále, semifinále

    11:59
    Short track – smíšená štafeta, čtvrtfinále, semifinále

    12:10
    Lední hokej – skupina B žen
    Japonsko – Švédsko

    12:15
    Běh na lyžích – sprint mužů, čtvrtfinále, semifinále

    12:30
    Akrobatické lyžování – slopestyle mužů, finále

    13:03
    Short track – smíšená štafeta, finále

    13:13
    Běh na lyžích – sprint žen, finále

    13:25
    Běh na lyžích – sprint mužů, finále

    13:30
    Biatlon – individuální závod mužů na 20 km

    14:00
    Alpské lyžování – týmová kombinace žen, slalom

    14:05
    Curling – o 3. místo smíšených dvojic

    14:15
    Akrobatické lyžování – boule žen, kvalifikace 1

    16:40
    Lední hokej – skupina B žen
    Itálie – Německo

    17:00
    Saně – 3. jízda žen

    18:05
    Curling – finále smíšených dvojic

    18:30
    Krasobruslení – krátký program mužů

    18:34
    Saně – 4. jízda žen

    18:45
    Skoky na lyžích – smíšená družstva, 1. kolo

    20:00
    Skoky na lyžích – smíšená družstva, finále

    20:10
    Lední hokej – skupina A žen
    Kanada – USA

    21:10
    Lední hokej – skupina A žen
    Finsko – Švýcarsko
    Vítam všetkcýh fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z prehľadu udalostí 4. olympijského dňa na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 09:15.

    Vladislav Heraskevič a jeho prilba.
    Vladislav Heraskevič a jeho prilba.
    Ukrajincovi zakázali nosiť prilbu na pamiatku športovcov. Láme mi to srdce, hovorí
    dnes 08:28|5
    Vladislav Heraskevič a jeho prilba.
    Vladislav Heraskevič a jeho prilba.
    Ukrajincovi zakázali nosiť prilbu na pamiatku športovcov. Láme mi to srdce, hovorí
    dnes 08:28|5
