ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 4 (utorok, 10. február)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 4. Pozrite si aj program Slovákov na dnes a minútu po minúte.
ZOH Miláno 2026 sledujte s nami naživo ako online prenos.
Kde sledovať ZOH Miláno 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE: Olympiáda Miláno a Cortina 2026 dnes LIVE - deň 4 (utorok, 10. február, OH Miláno 2026 NAŽIVO)
Zimné olympijské hry 2025/2026
10.02.2026 o 09:15
Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 4. deň
Program 4. dňa:
9:15
Běh na lyžích – sprint žen, kvalifikace
9:55
Běh na lyžích – sprint mužů, kvalifikace
10:30
Alpské lyžování – týmová kombinace žen, sjezd
Short track – 500 m žen, rozjížďky
11:10
Short track – 1 000 m mužů, rozjížďky
11:15
Akrobatické lyžování – boule mužů, kvalifikace 1
11:45
Běh na lyžích – sprint žen, čtvrtfinále, semifinále
11:59
Short track – smíšená štafeta, čtvrtfinále, semifinále
12:10
Lední hokej – skupina B žen
Japonsko – Švédsko
12:15
Běh na lyžích – sprint mužů, čtvrtfinále, semifinále
12:30
Akrobatické lyžování – slopestyle mužů, finále
13:03
Short track – smíšená štafeta, finále
13:13
Běh na lyžích – sprint žen, finále
13:25
Běh na lyžích – sprint mužů, finále
13:30
Biatlon – individuální závod mužů na 20 km
14:00
Alpské lyžování – týmová kombinace žen, slalom
14:05
Curling – o 3. místo smíšených dvojic
14:15
Akrobatické lyžování – boule žen, kvalifikace 1
16:40
Lední hokej – skupina B žen
Itálie – Německo
17:00
Saně – 3. jízda žen
18:05
Curling – finále smíšených dvojic
18:30
Krasobruslení – krátký program mužů
18:34
Saně – 4. jízda žen
18:45
Skoky na lyžích – smíšená družstva, 1. kolo
20:00
Skoky na lyžích – smíšená družstva, finále
20:10
Lední hokej – skupina A žen
Kanada – USA
21:10
Lední hokej – skupina A žen
Finsko – Švýcarsko
Prenos
Vítam všetkcýh fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z prehľadu udalostí 4. olympijského dňa na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 09:15.
