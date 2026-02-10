10.02.2026 06:00
Deň 4
Miláno a Cortina 2026
ONLINE: Bežecké lyžovanie žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Mária Danielová)

ONLINE: Mária Danielová dnes ide šprint klasickou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.
ONLINE: Mária Danielová dnes ide šprint klasickou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|10. feb 2026 o 06:15
Sledujte s nami ONLINE prenos zo šprintu klasickou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.

Slovenská bežkyňa na lyžiach Mária Danielová dnes ide šprint klasickou technnikou na ZOH v Miláne a Cortine 2026.

Slovenská bežkyňa zažije premiéru pod piatimi kruhmi a v kvalifikácií sa bude snažiť prebojovať do ďalších vyraďovacích častí disciplíny.

Bežecké lyžovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Bežecké lyžovanie žien (ZOH Miláno a Cortina 2026, Mária Danielová, šprint klasickou technikou, NAŽIVO, utorok, výsledky)

Zimné olympijské hry - Beh na lyžiach  2026
10.02.2026 o 09:15
Ženy - Šprint klasicky (kvalifikácia)
Kvalifikace slouží jako síto, které výrazně zúží počet závodnic, které budou bojovat ve vyřazovací fázi. Lyžařky startují za sebou ve třicetivteřinovém intervalu, přičemž na čas postoupí třicet nejlepších závodnic. O postup se porvou tři Češky Kateřina Janatová, Barbora Antošová, Tereza Beranová a Anna Marie Jaklová, o co nejlepší výsledek bude usilovat Slovenka Mária Danielová.
Všem fanynkám a fanouškům zimních sportů přeju krásné úterní dopoledne. Vítám vás při sledování olympijské kvalifikace sprintu v rámci běžeckého lyžování, kde máme i pár českých želízek v ohni.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 09:15.

