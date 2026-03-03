    Hlavaja mrzí štvrté miesto na ZOH, no turnaj hodnotí pozitívne. Spojili sme celé Slovensko

    Samuel Hlavaj počas ZOH 2026.
    Samuel Hlavaj počas ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
    SITA|3. mar 2026 o 10:17
    Olympijský turnaj v Miláne mu dodal aj veľké sebavedomie smerom k ďalšej kariére v zámorí.

    Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj sa po účasti na zimných olympijských hrách 2026 prvýkrát otvorene vrátil k turnaju, ktorý výrazne zmenil jeho kariéru aj popularitu doma na Slovensku.

    Vo videu klubu Iowa Wild prezradil, čo mu olympiáda dala - a prečo na ňu len tak nezabudne. Štvrté miesto bolí, ale Slovensko zaujalo svet.

    Slovenskí hokejisti nastúpili proti tímom nabitým hviezdami NHL a podľa Hlavaja ukázali, že dokážu konkurovať absolútnej špičke.

    „Bol to skvelý turnaj, pretože tam boli všetky hviezdy NHL. Skončili sme síce na štvrtom mieste a to trochu mrzí, ale stále je to pre nás výborný výsledok,“ priznal slovenský reprezentant.

    Podľa neho však nešlo len o výsledok. Silná partia hráčov a atmosféra v tíme urobili z olympiády jeden z najlepších zážitkov jeho kariéry.

    Explózia popularity: Slovensko žilo hokejom

    Najväčší šok prišiel po úvodnom zápase. Hlavaj priznal, že záujem fanúšikov ho úplne zaskočil.

    „Po prvom zápase mi prišlo toľko správ, koľko som asi nikdy v živote nedostal. Bolo to neuveriteľné. Myslím si, že sme tým hokejom spojili celé Slovensko,“ povedal.

    Zároveň verí, že podobnú eufóriu môže slovenský tím zopakovať aj v budúcnosti.

    Olympiáda mu otvorila oči

    Turnaj mu dodal aj veľké sebavedomie smerom k ďalšej kariére v zámorí, kde momentálne pôsobí v American Hockey League.

    „Uvedomil som si, že keď chytám na maxime, môžem hrať s najlepšími hráčmi sveta. Chcem si to preniesť späť do Iowy,“ vysvetlil.

    Moment, ktorý mal pre neho najväčšiu hodnotu Popri hokeji si však najviac vážil chvíle mimo ľadu. Na olympiáde ho totiž osobne podporovala rodina.

    Práve spoločný čas s najbližšími podľa Hlavaja urobil z olympijského turnaja nezabudnuteľnú životnú skúsenosť.

    Kapitánka USA odohrala ZOH so zranením. Bola to psychická aj fyzická výzva, uviedla
    dnes 10:28
