Ukrajincovi zakázali nosiť prilbu na pamiatku športovcov. Láme mi to srdce, hovorí

Ukrajinský reprezentant v skeletone Vladislav Heraskevič uviedol, že Medzinárodný olympijský výbor (MOV) mu na ZOH 2026 zakázal nosiť prilbu na pamiatku športovcov, ktorí zahynuli počas vojny Ukrajine.
Na prilbe malo byť šesť športovcov, ktorí zomreli pri ruských útokoch.
Dvadsaťsedemročný Ukrajinec chcel dizajnom vzdať poctu svojim krajanom, na hlave ju mal počas oficiálneho tréningu v dejisku hier v Cortine d'Ampezzo.
Heraskevič sa na Instagrame vyjadril, že mu zástupca MOV zodpovedný za komunikáciu so športovcami oznámil, že prilbu nemôže používať na tréningoch ani počas súťaže.
„Rozhodnutie, ktoré mi jednoducho láme srdce,“ uviedol Heraskevič, ktorý dúfa, že nariadenie odráža názor jednotlivca a nie MOV ako celku.
Riadiacemu orgánu plánuje predložiť oficiálnu žiadosť. MOV podľa svojich stanov zakazuje politické posolstvá, pripomenula agentúra DPA.
