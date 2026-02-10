Ukrajincovi zakázali nosiť prilbu na pamiatku športovcov. Láme mi to srdce, hovorí

10.02.2026 06:00
Adam Hagara trénuje počas XXV. zimných olympijských hier Milano-Cortina v Miláne.
Hagara bude aj na veľkom plátne. Čo znamenajú farebné štvorčeky v rohu obrazovky?
TASR|10. feb 2026 o 08:28
Na prilbe malo byť šesť športovcov, ktorí zomreli pri ruských útokoch.

Ukrajinský reprezentant v skeletone Vladislav Heraskevič uviedol, že Medzinárodný olympijský výbor (MOV) mu na ZOH 2026 zakázal nosiť prilbu na pamiatku športovcov, ktorí zahynuli počas vojny Ukrajine.

Na prilbe malo byť šesť športovcov, ktorí zomreli pri ruských útokoch.

Dvadsaťsedemročný Ukrajinec chcel dizajnom vzdať poctu svojim krajanom, na hlave ju mal počas oficiálneho tréningu v dejisku hier v Cortine d'Ampezzo.

Heraskevič sa na Instagrame vyjadril, že mu zástupca MOV zodpovedný za komunikáciu so športovcami oznámil, že prilbu nemôže používať na tréningoch ani počas súťaže.

„Rozhodnutie, ktoré mi jednoducho láme srdce,“ uviedol Heraskevič, ktorý dúfa, že nariadenie odráža názor jednotlivca a nie MOV ako celku.

Riadiacemu orgánu plánuje predložiť oficiálnu žiadosť. MOV podľa svojich stanov zakazuje politické posolstvá, pripomenula agentúra DPA.

