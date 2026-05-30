Zmaturovala na jednotky a ide na Giro. Chladoňovú čaká aj najťažšie stúpanie v kariére

Kým Lukáš Kubiš má už takmer za sebou svoju premiéru na prestížnych pretekoch Giro d'Italia, ich ženská edícia sa v sobotu iba začína.
Na programe je deväť etáp, ktoré ponúknu viacero šancí šprintérkam, no ako tradične sa o majiteľke ružového dresu rozhodne v náročných stúpaniach.
Podobne ako minulý rok sa postavia na štart aj dve slovenské cyklistky, ktoré boli v ostatných dňoch úspešné v školských laviciach.
Kým 24-ročná Nora Jenčušová sa predstaví ako čerstvá inžinierka, jej mladšia krajanka Viktória Chladoňová má za sebou úspešnú maturitu.
"Dala som si záležať, aby som to zvládla. Vytiahla som si aj dobré otázky a napokon mi to vyšlo na samé jednotky," hovorí 19-ročná tínedžerka.
Pri premiére v top 20
Po skúškach zo slovenčiny, anglického jazyka, biológie a psychológie ju v Taliansku čaká náročných 1177 kilometrov na trase z Cesenatica do Saluzza.
So slávnymi pretekmi už má skúsenosti. Vlani obsadila vo svojej prvej profesionálnej sezóne 16. miesto a tretia bola v klasifikácii do 23 rokov.
Tento rok je však jej forma otázna. Pre školské povinnosti má za sebou iba desať súťažných dní, z ktorých posledný absolvovala už pred mesiacom.
"Uvidíme, aká bude moja forma, keďže som dlhšie nepretekala. Tentokrát bola maturita prioritou pred tréningami. Tím mi v tomto vyšiel v ústrety.
Napriek tomu som sa snažila pripraviť na Giro, cítim sa dobre a máme silný tím, ktorý chce byť úspešný," vraví Chladoňová pre Sportnet.
Visma-Lease a Bike tentokrát z nominácie na Giro vynechala hlavné hviezdy tímu – víťazku Tour Pauline Ferrand-Prevotová a legendárnu Marianne Vosovú.
Aj preto nemá tím vyloženú líderku a bude záležať na aktuálnej výkonnosti v pretekoch. Najmä štvrtá etapa ohľadom pozície líderky veľa napovie.
Horská časovka aj Finestre
Kým v prvých troch etapách sa očakáva šprintérsky dojazd, utorok je prvým dôležitým dňom v boji o celkovú klasifikáciu. Organizátori zaradili 12,7 km dlhú horskú časovku s cieľom v Nevegale.
Stúpať sa začne približne na piatom kilometri, ďalších päť má priemerný sklon desať percent (maximum 14 %, pozn.) a záver je o niečo miernejší.
"Som určite rada za takúto časovku, aj keď to bude náročné. Bude dôležité v nabitej konkurencii nestratiť veľa času a podať čo najlepší výkon.
Našou líderkou by mala byť Femke de Vriesová, ale ešte sme sa nerozprávali o taktike. V tíme je aj Marion Bunelová, ktorá bola tretia na Vuelte. Po časovke uvidíme, kto na tom bude najlepšie," vraví Slovenka.
Ďalším vrcholom bude ôsma etapa, v ktorej cyklistky absolvujú časť etapy, ktorá vlani rozhodla o mužskom víťazovi. Pôjde o legendárne stúpanie Colle delle Finestre a následný horský dojazd do Sestriere.
"Myslím si, že takéto náročné stúpanie som ešte nešla. Snažila som sa trénovať aj na dlhších stúpaniach v Rakúsku, aby som bola dobre pripravená.
Je však skvelé, že môžeme šliapať na Colle delle Finestre. Je to veľmi prestížne stúpanie a tiež signál toho, že ženská cyklistika napreduje. Už na Vuelte sme videli, ako sa išlo na L'Angliru," hovorí Chladoňová.
Žena, ktorá mení tento šport
Obhajkyňou víťazstva z minulého roka je domáca Talianka Elisa Longová Borghiniová, no favoritkou číslo jeden je Holanďanka Demi Volleringová.
Vrchárka francúzskeho tímu FDJ United - SUEZ absolvovala od roku 2021 osem podujatí Grand Tour, pričom zakaždým skončila na pódiu.
Raz vyhrala Tour, dvakrát Vueltu, a tak jej v zbierke chýba už len Giro. Všetky tri prestížne podujatia doposiaľ vyhrala len Annemiek van Vleutenová.
Pred začiatkom Gira podpísala Volleringová nový kontrakt do roku 2028, pričom manažér tímu Stephen Delcourt ju označil za ženu, ktorá mení tento šport.
"Taliansko je pre mňa výnimočné miesto. Trávim tam veľa času aj mimo cyklistiky, dokonca sem chodím na dovolenky a mám naň krásne spomienky.
Aj vďaka úprave termínu bol môj návrat na Giro prirodzenou voľbou. Sú to preteky s bohatou históriou," povedala Volleringová, ktorej hlavnými súperkami budú Longová Borghiniová či Marlen Reusserová.