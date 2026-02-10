Hagara bude aj na veľkom plátne. Čo znamenajú farebné štvorčeky v rohu obrazovky?

Spoločné fandenie má na Slovensku veľkú tradíciu. Počas veľkých turnajov sledujú milovníci športu zápasy slovenskej hokejovej reprezentácie na veľkoplošných obrazovkách v rôznych podnikoch, či dokonca na námestiach.
V časoch najväčšej slávy Petra Sagana sa podobne premietali aj jednotlivé etapy Tour de France. Keď Petra Vlhová bojovala o glóbusy, tak sa na plátno dostalo aj alpské lyžovanie.
Krasokorčuľovanie však doteraz nepatrilo k športom, ktorý by fanúšikovia sledovali spoločne.
Počas ZOH v Miláne sa to zmení – vďaka Adamovi Hagarovi, ktorého čaká v utorok večer olympijský debut.
Celá obec fandí Adamovi
19-ročný pretekár sa v Miláne predstaví v krátkom programe so štartovým číslom 16. Na ľad vstúpi o 20.44.
Slovensko už 28 rokov nemalo zástupcu v súťaži mužov na olympijských hrách. V Nagane v roku 1998 reprezentoval Slovensko Róbert Kažimír, ktorý skončil v krátkom programe na 26. mieste a do voľných jázd nepostúpil.
Ak sa teda Hagara dostane do najlepšej dvadsaťštvorky, bude to zase historický výsledok.
Obec Boleráz, kde mladý krasokorčuliar žije, pripravila v hasičskej zbrojnici fanzónu pre obyvateľov dediny.
Na veľkom plátne sa bude premietať Hagarov krátky program a v prípade postupu v piatok aj voľná jazda.
Infobox na obrazovke
Kvôli Hagarovi si určite zapne prenos aj mnoho ľudí, ktorí bežne krasokorčuľovanie nesledujú.
V súčasnosti televízni diváci majú k dispozícii celkom rozsiahly servis o predvedených prvkoch. Na olympiáde však dostanú trochu menej informácií ako obvykle.
Rozdiel vyplýva z toho, že počas európskeho alebo svetového šampionátu zabezpečuje prenos Medzinárodná korčuliarska únia, kým počas olympiády to má na starosti Medzinárodný olympijský výbor.
V ľavom hornom rohu obrazovky figuruje infobox. Diváci hore vidia technické skóre aktuálneho lídra v pretekoch. Pod tým postupne naskakujú technické body pretekára, ktorý je práve na ľade.
Na ME a na MS pri každom prvku je napísané, aký prvok pretekár predviedol (napríklad štvoritý tulup, trojitý axel, alebo kombinovanú piruetu).
Na olympiáde táto konkrétna informácia chýba, je tam však základná hodnota daného prvku („base value“) a stupeň predvedenia („grade of execution“).
Zelená, žltá, červená
V krátkom programe majú pretekári sedem povinných prvkov, z toho tri skoky, tri piruety a jednu krokovú sekvenciu.
Jednotlivé prvky sú graficky znázornené aj štvorčekmi. Ak ich pretekár predvedie dobre, teda má stupeň predvedenia v pozitívnych hodnotách, tak je štvorček zelený. Ak bol pri prvku nejaký nedostatok a stupeň predvedenia je v negatívnych hodnotách, štvorček dostane červenú farbu.
Ak je štvorček žltý, znamená to, že technický panel si chce daný prvok pozrieť ešte raz. Pri skokoch najčastejšie overujú, či boli správne dorotované, pri piruetách a krokových pasážach zase to, či spĺňali všetky kritériá náročnosti.
Práve pre tieto dodatočné prehodnotenia sa stáva, že hodnota technického skóre, ktorá sa objaví v hornom rámčeku na obrazovke bezprostredne po skončení jazdy, sa môže líšiť od skutočnej známky, akú napokon pretekár dostane.
Staronový krátky program
Hagara sa pred olympiádou vrátil ku svojmu starému krátkemu programu na skladbu Another Love od Toma Odella.
V predchádzajúcich dvoch sezónach bol s ním úspešný, kým jeho nový krátky program na hudbu Bruna Marsa rozhodcovia ani fanúšikovia až tak veľmi neocenili.
Slovenský pretekár v aktuálnej sezóne má v oboch svojich jazdách aj štvoritý skok.
Prvý raz ho skočil vo voľnej jazde na Nepelovom memoriáli, potom aj v krátkom programe v Gruzínsku na Trialety Trophy.
Na podujatí Grand Prix v Japonsku aj na majstrovstvách Európy sa mu podaril štvoritý tulup v krátkom programe aj vo voľnej jazde.
Pretekár sa však môže rozhodnúť aj tesne pred jazdou, že napokon pôjde bez štvoráka.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara