Helmu Ukrajincovi zakázali. Môže nosiť pásku a vyjadrovať názory v rozhovoroch

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) povolil ukrajinskému skeletonistovi Vladyslavovi Heraskevyčovi, aby na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo nosil na ramene čiernu pásku namiesto v prilbe zobrazených krajanov padlých počas vojny na Ukrajine.
Dvadsaťsedemročný kyjevský rodák absolvoval pondelkový tréning so spomenutou ochranou hlavy, čím splnil sľub, že podujatie využije na upriamenie pozornosti na konflikt.
Na prilbe sú viditeľní tínedžerská vzpieračka Alina Perehudovová, boxer Pavlo Iščenko, hokejista Oleksij Loginov, herec a atlét Ivan Kononenko, strelec Oleksij Habarov či tanečnica Daria Kurdelová.Hovorca MOV Mark Adams uviedol, že Ukrajinec porušil smernice výboru o politických symboloch, ale uviedol, že „urobí výnimku z pokynov, ktorá mu pri tejto príležitosti umožní nosiť počas súťaže čiernu pásku na rukáve“.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na diaľku podporil Heraskevyča a obhajoval právo olympionika nosiť prilbu s portrétmi športovcov zabitých počas vojny s Ruskom.
„Ďakujem vlajkonosičovi nášho národného tímu na zimných olympijských hrách, Vladislavovi Heraskevyčovi, za to, že svetu pripomenul cenu nášho boja,“ vyjadril sa Zelenskyj na platforme X. „
Táto pravda nemôže byť nepohodlná, nevhodná ani nazývaná 'politickou demonštráciou na športovom podujatí'. Je to pripomienka celému svetu, čo je moderné Rusko,“ dodal ukrajinský prezident.
Ukrajinský minister športu Matvij Bidnyj tento mesiac pre agentúru AFP povedal, že Rusko podľa najnovších údajov zabilo „viac ako 650 športovcov a trénerov“.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara