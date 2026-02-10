Keď prišiel do Milána, brat musel odísť. Bol to náš sen, tvrdia Pospíšilovci

V hokejovom turnaji na olympijských hrách v Miláne sa predstavia štyri bratské dvojice. Dánski bratia Markus a Oliver Lauridsenovci, lotyšskí bratia Rihards a Roberts Bukartsovci a Američania Jack a Quinn Hughesovci a Matthew a Brady Tkachukovci.
Spomenutých hráčov mohla doplniť aj dvojica zo Slovenska - Kristián a Martin Pospíšilovci - ale starší Kristián sa nezmestil do oficiálnej nominácie.
Bol iba náhradníkom, ktorý v Miláne trénoval, ale po príchode hráčov z NHL musel uvoľniť miesto bratovi.
„Veľmi nás mrzí, že si nemôžeme spolu zahrať, ale verím, že v najbližších rokoch sa ešte v jednom tíme stretneme," uviedol Martin po príchode.
Žiadny spoločný zápas, iba krátky rozhovor
Pred olympiádou nastala zvláštna situácia. Do Milána vycestovalo okrem pôvodnej nominácie slovenských hokejistov aj šesť hráčov, ktorí boli súčasťou tímu, ale len dočasne.
Bývali v olympijskej dedine, absolvovali mítingy, trénovali, ale s vedomím, že o zopár dní pôjdu za ideálnych okolností preč.
V tzv. taxi tíme bol aj Kristián Pospíšil. Aj on bol pripravený na to, že ak sa nikto z hráčov prichádzajúcich z NHL nezraní, bude musieť odísť.
Jeho snom bolo na olympiáde hrať, nie iba trénovať. Poháňala ho myšlienka nastúpiť opäť po boku svojho brata Martina, podobne ako v auguste 2024, keď v jednom tíme vybojovali účasť na turnaji v Taliansku.
Bratia Pospíšilovci sa o tom počas sezóny často zhovárali. „Chceli by sme tam byť spolu," vravel Kristián.
Lenže priamo v dejisku hier nastala paradoxná situácia. Po príchode Martina Pospíšila zo Spojených štátov musel Kristián odísť. Také boli pravidlá.
Kristián strávil v Miláne päť dní. Na ľad počas tréningov chodil ako prvý a odchádzal posledný. Trénerom sa snažil ukázať, že je plne pripravený, keby bolo potrebné zasiahnuť. Pre účasť na hrách urobil všetko, ale rozhodnutie nevedel ovplyvniť.
„Nie každému sa tu podarí prísť, zažiť olympiádu. Vážim si to, že tu môžem byť. Povedal som si, že si to idem hlavne užiť."
S Martinom často telefenoval. Útočník Calgary sa zaujímal, ako to priamo v Miláne vyzerá. Olympiádu absolvuje prvýkrát v kariére.
V nedeľu sa súrodenci stretli v olympijskej dedine, stihli sa krátko porozprávať. Kristián zaželal Martinovi veľa šťastia.
„Viackrát som povedal, že je môj sen zahrať si s bratom na olympiáde alebo na majstrovstvách sveta. Viem, že Kristián je skvelý hráč. Verím, že raz sa nám to spolu podarí," konštatoval Martin po prvom tréningu v Miláne.
Neboli to ľahké dni
Martin Pospíšil doplnil tím ako jeden zo siedmich hráčov NHL, od ktorých sa bude veľa očakávať. V aktuálnej sezóne ale odohral za Calgary iba sedem zápasov. Väčšinu ročníka vynechal pre otras mozgu, ktorých v kariére zažil už niekoľko.
Aj preto si váži príležitosť zahrať si na olympiáde a neberie to ako samozrejmosť.
„Znamená to pre mňa veľa, ale asi mi to všetko dôjde až po kariére. Posledné mesiace neboli jednoduché, o to viac si vážim každý jeden tréning a zápas,“ priznal.
Otras mozgu, z ktorého sa zotavoval štyri mesiace, bol už jeho šiesty.
„Keď sa obzriem späť, neboli to ľahké dni. Nevedel som, kedy sa vrátim do hry. Nebolo to príjemné obdobie, ale teraz som šťastný. Cítim sa dobre, som zdravý a môžem hrať. Je skvelé zobudiť sa ráno bez bolesti hlavy, byť s chalanmi a pomáhať tímu k víťazstvám," dodal.
V zámorí má povesť tvrdého hráča. Napriek početným zraneniam hlavy ale štýl hry nehodlá zmeniť. Ukázal to aj v úvodnom tréningu na olympiáde.
Krátko pred jeho koncom tvrdo narazil Samuela Takáča, ktorý sa dokonca ocitol na zemi.
Aj zámorskí novinári boli prekvapení, že niekto si dovolil urobiť tvrdý bodyček počas tréningu. Keď sa dozvedeli, že to bol Pospíšil, iba sa pousmiali.
„Chalani vedia, že využívam fyzickú hru, snažím sa to robiť vždy. Ako na tréningu, tak aj v zápase. Chcem chalanom dodávať tú istú energiu a čo najlepšie sa pripraviť na zápas,“ okomentoval moment Pospíšil.
„Snažím sa hrať vždy svoju hru, nezáleží na tom, kde hrám. Keď podávam najlepší výkon, viem pomôcť tímu k víťazstvu. Urobím všetko pre to, aby sme vyhrali."
Recept na Fínov? Hrať jednoducho a tvrdo
V slovenskom drese hral naposledy na MS v hokeji 2024 v Česku. Na turnaj má dobré spomienky, v siedmich zápasoch mal sedem bodov. Vo formácii s Pavlom Regendom a Milošom Kelemenom patril medzi najlepších Slovákov.
Spoluprácu z útoku si pochvaľoval v Ostrave aj teraz. Na olympiáde silový útok tréneri zložili opäť.
„Budem sa snažiť zopakovať svoj výkon - hrať jednoducho, priamočiaro, využívať svoju veľkosť a chalanom to trochu zjednodušiť. Možno si na nás budú ostatné tímy dávať väčší pozor,“ zamyslel sa.
„Dúfam, že aj naša päťka bude dávať góly, ale hlavne sa budeme snažiť hrať fyzicky, aby sa proti nám hralo ťažko."
Slováci odohrajú prvý zápas proti Fínsku v stredu od 16:40. V piatok ich čakajú Taliani a o deň neskôr Švédi.
V súbojoch s dvoma severskými súpermi budú Slováci patriť medzi outsiderov. Práve táto úloha ale môže mužstvo vyhovovať. Myslí si to aj Pospíšil.
„Verím tomuto tímu. Myslím si, že máme naozaj kvalitných hráčov. Ako hovoríte, možno sme trochu outsideri, ale určite to proti nám nebude jednoduché. Budeme sa snažiť hrať jednoducho a tvrdo, hlavne moja formácia bude fyzická a nepríjemná. Verím, že súperi to proti nám nebudú mať ľahké."
A čo hovorí na prvého súpera? „Fíni budú mať silnú každú formáciu, takže musíme byť pripravení. Potrebujeme veľmi dobrú obranu a nesmieme im prejaviť príliš veľký rešpekt. Musíme mať správne nastavené hokejové myslenie. Vieme, že majú výborný tím, ale takým hráčom nemôžete dať priveľa priestoru ani rešpektu, lebo vás potrestajú."
Zdôraznil, že Slovensko bude môcť pomýšľať na úspech iba v prípade, že bude hrať „jednoducho a tvrdo".
