Program a výsledky Slovákov dnes - utorok, 10. február - ZOH Miláno 2026.

Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo2026 majú na programe deň číslo 4. V utorok 10. februára sa predstavia ďalší Slováci a Slovenky.
Najskôr sa predstavia bežci na lyžiach, ktorí pôjdu šprintové preteky. Ženy odštartujú od 9:15 (Mária Danielová), muži (Peter Hinds, Tomáš Cenek) od 9:55.
Lákadlom dňa bude tímová kombinácia v zjazdovom lyžovaní, v ktorej sa predstaví najskôr Katarína Šrobová v zjazde a neskôr od 14.00 hod aj Petra Vlhová v slalome.
Premiéru zažije aj Lea Popovičová, ktorá sa predstaví v šortreku v pretekoch na 500 m.
Popoludní sa od 13:30 konajú vytrvalostné preteky mužov v biatlone aj s Jakubom Borguľom a Šimonom Adamovom. Podvečer bude od 18:30 súťažiť v krátkom programe krasokorčuliar Adam Hagara.
Pozrite si program Slovákov na ZOH Miláno 2026 v utorok 10. februára 2026 (deň 4).
Dnešný program Slovákov na zimnej olympiáde Miláno a Cortina 2026 (deň 4)
Dátum
Čas
Meno
Šport
Disciplína
9:15
šprint
9:55
šprint
10:30
zjazd - tímová súťaž
10:30
500 m
14:00
slalom - tímová súťaž
13:30
vytrvalostné preteky
18:30
krátky program
