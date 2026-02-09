    10.02.2026 06:00
    Deň 4
    Miláno a Cortina 2026
    Denný programProgram Slovákov

    Program a výsledky Slovákov dnes - utorok, 10. február - ZOH Miláno 2026

    Sportnet|10. feb 2026 o 00:00
    Pozrite si kompletný program a výsledky Slovákov z dňa 4 (10.2.2026) na olympiáde v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo2026 majú na programe deň číslo 4. V utorok 10. februára sa predstavia ďalší Slováci a Slovenky.

    Najskôr sa predstavia bežci na lyžiach, ktorí pôjdu šprintové preteky. Ženy odštartujú od 9:15 (Mária Danielová), muži (Peter Hinds, Tomáš Cenek) od 9:55.

    Lákadlom dňa bude tímová kombinácia v zjazdovom lyžovaní, v ktorej sa predstaví najskôr Katarína Šrobová v zjazde a neskôr od 14.00 hod aj Petra Vlhová v slalome.

    Premiéru zažije aj Lea Popovičová, ktorá sa predstaví v šortreku v pretekoch na 500 m.

    Popoludní sa od 13:30 konajú vytrvalostné preteky mužov v biatlone aj s Jakubom Borguľom a Šimonom Adamovom. Podvečer bude od 18:30 súťažiť v krátkom programe krasokorčuliar Adam Hagara.

    Pozrite si program Slovákov na ZOH Miláno 2026 v utorok 10. februára 2026 (deň 4).

    Dnešný program Slovákov na zimnej olympiáde Miláno a Cortina 2026 (deň 4)

    Dátum

    Čas

    Meno

    Šport

    Disciplína

    10. február

    9:15

    Mária Danielová

    Beh na lyžiach

    šprint

    10. február

    9:55

    Peter Hinds, Tomáš Cenek

    Beh na lyžiach

    šprint

    10. február

    10:30

    Katarína Šrobová

    Zjazdové lyžovanie

    zjazd - tímová súťaž

    10. február

    10:30

    Lea Popovičová

    Šortrek

    500 m

    10. február

    14:00

    Petra Vlhová

    Zjazdové lyžovanie

    slalom - tímová súťaž

    10. február

    13:30

    Jakub Borguľa, Šimon Adamov

    Biatlon

    vytrvalostné preteky

    10. február

    18:30

    Adam Hagara

    Krasokorčuľovanie

    krátky program

    Kompletný program Slovákov na ZOH 2026

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

