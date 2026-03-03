Kapitánka USA odohrala ZOH so zranením. Bola to psychická aj fyzická výzva, uviedla

Kapitánka amerických hokejistiek Hilary Knightová odohrala olympijský turnaj v Miláne s pretrhnutým vnútorným postranným väzom v kolene. Jedna z najväčších hviezd víťazného tímu to uviedla v rannom vysielaní televízie CBS.
Tridsaťšesťročná Knightová povedala, že sa jej nechodí najlepšie a že určitý čas bude chýbať svojmu klubu Seattle Torrent v PWHL.
„Hrať s týmto zranením bola psychická aj fyzická výzva, ale mali sme skvelý realizačný tím, ktorý urobil maximum pre to, aby som tam mohla hrať a aby som mohla podať čo najlepší výkon,“ uviedla.
Knightová v Miláne vo finále s tradičnými rivalkami Kanaďankami dve minúty pred koncom riadneho hracieho času vyrovnala na 1:1, v predĺžení potom rozhodla Megan Kellerová.
Na svojej piatej a podľa vlastných slov poslednej olympiáde získala Knightová druhé zlato, z ďalších troch štartov pod piatimi kruhmi má strieborné medaily.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Najlepšie momenty ZOH 2026
- Sumár: Slovensko - Fínsko, zápas o bronz na ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara