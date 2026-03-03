    Kapitánka USA odohrala ZOH so zranením. Bola to psychická aj fyzická výzva, uviedla

    Kapitánka amerických hokejistiek Hilary Knightová počas ZOH 2026.
    Fotogaléria (27)
    Kapitánka amerických hokejistiek Hilary Knightová počas ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
    3. mar 2026 o 10:28
    Tridsaťšesťročná Knightová povedala, že sa jej nechodí najlepšie.

    Kapitánka amerických hokejistiek Hilary Knightová odohrala olympijský turnaj v Miláne s pretrhnutým vnútorným postranným väzom v kolene. Jedna z najväčších hviezd víťazného tímu to uviedla v rannom vysielaní televízie CBS.

    Tridsaťšesťročná Knightová povedala, že sa jej nechodí najlepšie a že určitý čas bude chýbať svojmu klubu Seattle Torrent v PWHL.

    „Hrať s týmto zranením bola psychická aj fyzická výzva, ale mali sme skvelý realizačný tím, ktorý urobil maximum pre to, aby som tam mohla hrať a aby som mohla podať čo najlepší výkon,“ uviedla.

    Abbey Murphyová Sarah Fillierová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.
    Hráčky USA počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.
    Hráčky USA počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.
    Hráčky Kanady počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.
    Knightová v Miláne vo finále s tradičnými rivalkami Kanaďankami dve minúty pred koncom riadneho hracieho času vyrovnala na 1:1, v predĺžení potom rozhodla Megan Kellerová.

    Na svojej piatej a podľa vlastných slov poslednej olympiáde získala Knightová druhé zlato, z ďalších troch štartov pod piatimi kruhmi má strieborné medaily.

    ZOH 2026 Hokej

    Kapitánka USA odohrala ZOH so zranením. Bola to psychická aj fyzická výzva, uviedla
    dnes 10:28
