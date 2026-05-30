Z hrdinu sa stal smoliar, no futbal bol spravodlivý. Je náročné to prijať, smúti Arteta

Ousmane Dembélé (PSG) si prezerá trofej po finálovom dueli Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - FC Arsenal. (Autor: TASR)
Martin Kozinka|30. máj 2026 o 22:30
Arsenal sa zmohol na jedinú strelu vo finále.

Pred dvanástimi mesiacmi zdvihli Parížania ušatú trofej po prvýkrát nad hlavy. O rok neskôr to zopakovali.

Paríž St. Germain obhájil titul v Lige majstrov, keď po remíze 1:1 po 120 odohraných minútach s predĺžením porazil vo finále Arsenal 4:3 až po penaltovej dráme.

Novinári, experti či futbalové legendy z celého sveta sa po dueli zhodli – išlo o zaslúžený triumf francúzskeho klubu.

Prečo?

Chceme druhú trofej, hlásal Arteta

Dôležitá otázka pred finále znela – necíti Arsenal už vďaka triumfu v Premier League taký tlak?

„Naša ambícia je väčšia,“ vyhlásil tréner Mikel Arteta na predzápasovej tlačovej konferencii. „Jednu trofej už máme. Chceme ďalšiu. O ničom inom sme nerozprávali. Chlapci majú túžbu na maximálnej úrovni," dodal.

Tieto vety však nezodpovedali predvedenej hre smerom vpred. Možno sa bál, aby sa nezopakovalo predošlé finále, v ktorom Parížania zdemolovali milánsky Inter 5:0.

Prvá strela zápasu však priniesla gólový moment. Udrel Arsenal.

Presnejšie nemecký futbalista Kai Havertz, ktorý pred piatimi rokmi rozhodol portské finále Ligy majstrov, v ktorom londýnska Chelsea zdolala Manchester City (1:0), najnovšie ukázal skvelé ponímanie hry, následne výbornú rýchlosť a nakoniec aj chladnokrvné zakončovateľské schopnosti.

Vyšiel mu nečakaný ťah

V prvom momente sa zdalo, že si loptu hádzal až príliš do strany. Mal aj trochu šťastia, keď sa odrazila práve do priestoru, kam potreboval. No ukázal, že si príležitosť výborne pripravil na gólový moment (0,12xG).

Havertz vynechal semifinálové duely s Atléticom Madrid pre zranenie. Do štvrťfinálových stretnutí so Sportingom Lisabon nastupoval z lavičky. Rovnako aj v osemfinále s nemeckým Bayer Leverkusen. No vo finále dostal prednosť pred Viktorom Gyökeresom.

Havertz otvára skóre vo finále Ligy majstrov. (Autor: TASR/AP)

Nečakaný ťah, ktorý trénerovi Mikelovi Artetovi vyšiel.

Havertz sa stal historicky tretím hráčom, ktorý skóroval dvakrát vo finále Ligy majstrov za dva rozdielne tímy. Doposiaľ sa to podarilo len Mariovi Mandžukičovi (Bayern Mníchov a Juventus) a samozrejme Cristianovi Ronaldovi (Manchester United a Real Madrid).

Išlo však o posledný vážny ofenzívny moment Arsenalu vo finále.

Jediná strela za zápas

Londýnčania v prvom dejstve neinkasovali. Bránili disciplinovane. Ofenzívne trio PSG Dembélé, Doué a Kvaracchelija bolo v prvom dejstve bez jediného úspešného driblingu.

Stopér Arsenalu Gabriel v prvom polčase osemkrát odvrátil loptu, vyhral jeden súboj, zaznamenal jeden úspešný zákrok a zblokoval strelu súpera. Bol nekompromisný.

Gabriel zvádza súboj s Désirém Douém. (Autor: TASR/AP)

Parížania zaznamenali 105 úspešných prihrávok vo finálnej tretine ihriska v prvom polčase. Arsenal len 11. Francúzsky klub mal 77-percentné držanie lopty, štyri rohové kopy, šesť striel, no ani jednu veľkú príležitosť.

Londýnčania sa však v druhom polčase len bránili. Po prvýkrát v ňom vystrelili až v 77. minúte. Išlo o jediný strelecký pokus Arsenalu v druhom dejstve, zatiaľ čo Parížania vypálili 12-krát.

Zlyhal zodpovedný hrdina

Pravý obranca „kanonierov" Christian Mosquera poslal zhruba pätnásť minút pred koncom vo vlastnej šestnástke nedovoleným spôsobom k zemi Gruzínca Kvaraccheliju.

Ousmane Dembélé, najlepší futbalista planéty za vlaňajší rok, ako víťaz najprestížnejšieho individuálneho ocenenia vo svete futbalu Zlatej lopty, vyrovnal v 65. minúte z bieleho bodu. Loptu poslal do opačnej strany, než očakával gólman Arsenalu David Raya.

Ousmane Dembélé premieňa pokutový kop vo finále Ligy majstrov. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

Znie to neuveriteľne, ale po prvýkrát od roku 2018 skórovali vo finále obaja účastníci (naposledy pred ôsmimi rokmi – Real Madrid 3:1 Liverpool, pozn. red.).

Po únavnom predĺžení Arsenal v penaltovom rozstrele dvakrát zlyhal. V oboch prípadoch netrafili Eberechi Eze a Gabriel ani priestor brány PSG.

Druhý menovaný bol hlavný dôvod, prečo Arsenal vo finále neinkasoval z hry. Nakoniec bol smoliarom.

Parížania zakončili finálový duel so 75-percentným držaním lopty, 21 strelami a 806 presnými prihrávkami. Zhruba štvrtinu tohto čísla mal Arsenal (196 úspešných prihrávok). 

Je náročné to prijať, smúti Arteta

Tím Mikela Artetu sa zmohol len na sedem striel vo finále, z ktorých len jedna smerovala na bránu. 

„Je veľmi ťažké to prijať," povedal po dueli pre TNT Sports Mikel Arteta a pokračoval: „Keď ste takí konzistentní v celej sezóne až do finále a nakoniec prídete o trofej po penaltovom rozstrele. Je to náročné."

Francúzsky gigant uspel aj napriek tomu, že Luis Enrique v závere stiahol z ihriska kľúčové postavy. Dembélého, Vitinhu či Marquinhosa.

„Cítim vzrušenie, ale aj únavu. Je to najlepší moment sezóny," poznamenal po finále Luis Enrique a dodal: „Zaslúžili sme si to. Rozumiem hre Arsenalu. Snažili sa dostať zápas do fáz, v ktorých sú silní. My sme sa snažili kontrolovať loptu a tlačiť."

Futbal bol spravodlivý

„Sme nesmierne hrdí, šťastní a vďační," povedal po duelu pre TNT Sports Désiré Doué z PSG a pokračoval: „Bol to ťažký zápas proti dobrému tímu. Musíme si tento úspech užiť ako tím, ako rodina, pretože sme si to zaslúžili."

Na snímke hráči Paríža St. Germain sa tešia z výhry po finálovom dueli Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - FC Arsenal v budapeštianskej Puskás Aréne v sobotu 30. mája 2026. Futbalisti Paríža Saint-Germain obhájili trofej v Lige majstrov. (Autor: Tlačová agentúra SR - Jaroslav Novák)

„Je to súčasť mojej práce. Musíte zachovať pokoj," povedal o svojej premenenej penalte v rozstrele. 

„Musíme zostať pokorní a naďalej tvrdo pracovať. Chceme ešte viac. Sme mladý, hladný tím. Pôjdeme si po túto trofej znova," doplnil Doué.

Bol to večer, po ktorom bol futbal spravodlivý. Ofenzívne pohľadný a talentovaný tím vedený rukami španielskeho génia Luisa Enriqueho zbúral pevne postavené hradby Mikela Artetu a jeho Arsenalu. 

