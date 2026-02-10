10.02.2026 06:00
Deň 4
Miláno a Cortina 2026
Live
Petra Vlhová po svojej jazde v tímovej súťaži na ZOH 2026.
Dva roky sú dlhá doba a musím byť k sebe úprimná. O výsledok dnes nešlo, vraví Vlhová
Petra Vlhová.
Prečo Vlhová vypadla? Bývalý lyžiar vysvetľuje nečakanú chybu, ktorá ju prekvapila
Petra Vlhová počas prehliadky trate pred tímovou súťažou na ZOH 2026.
Na obhliadke trate so Shiffrinovou. Bolo to milé, súperky ma vítali s radosťou, tešila sa Vlhová
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas tímovej súťaže na ZOH 2026.
Vlhová sa vrátila po vyše dvoch rokoch. V generálke na slalom však neprišla do cieľa
Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová počas zjazdu v tímovej súťaži na ZOH 2026.
Mladá Slovenka takmer vyletela z trate, ale Vlhová sa postaví na štart slalomu
Martin Pospíšil po tréningu na olympijskom ľade v Miláne.
Keď prišiel do Milána, brat musel odísť. Bol to náš sen, tvrdia Pospíšilovci
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 4Súvisiace

Dva roky sú dlhá doba a musím byť k sebe úprimná. O výsledok dnes nešlo, vraví Vlhová

Petra Vlhová po svojej jazde v tímovej súťaži na ZOH 2026.
Fotogaléria (17)
Petra Vlhová po svojej jazde v tímovej súťaži na ZOH 2026. (Autor: TASR)
Miroslav Kováčik|10. feb 2026 o 15:55
ShareTweet12

Petra Vlhová nedokončila tímovú súťaž na ZOH 2026.

Petra Vlhová sa vrátila. Po vyše dvoch rokoch, počas ktorých bojovala so zranením kolena, opäť zažila ten pocit súťažného napätia tesne pred tým, ako vydá zdolávať jednu slalomovú bránku za druhou.

V tímovej kombinácii na ZOH v Cortine ich bolo 59, no tentokrát ich všetky nezvládla. Slovenská lyžiarka vypadla na zjazdovke Tofane presne v polovici.

"Nazval by som to nevyjazdenosťou. Po tak dlhej pauze nie je časovanie oblúkov vycibrené na sto percent," reagoval bývalý reprezentant Martin Hyška. 

Napriek tomu, že Vlhová neprešla cieľom, na sklamanie nebol dôvod. Pre ňu bolo úspechom už len to, že sa vrátila a mohla reprezentovať Slovensko.

VIDEO: Jazda Petry Vlhovej v tímovej súťaži na ZOH 2026

Je šťastná, že je späť

Po dlhej pauze si opäť vyskúšala rutinu, akou je prehliadka trate či chvíle sústredenia pred jazdou. Tiež debatovala so Slovinkou Anou Bucikovou Joganovou, ktorej sa priznala, že cíti nervozitu, no je veľmi šťastná.

"Trať vyzerá perfektne. Je pre mňa vzrušujúce byť späť a hneď na olympiáde. Veľa to pre mňa znamená, lebo som dva roky som nesúťažila. 

Bol to dlhý čas. Nemám žiadne očakávania, chcem si to užiť, podať čo najlepší výkon, ale dnes to nie je o výsledku," uviedla Vlhová pre Eurosport.

Pri svojej jazde mala výhodu upravenej trate, keďže štartovala ako prvá. Na pohľad jej jazda pôsobila plynulo, ale po druhom medzičase prišla chyba.

Na práve túto kombináciu brán upozorňovala tesne pred pretekmi aj bývalá lyžiarka Veronika Vallete Zuzulová, keďže ju bolo možné prejsť z oboch strán.

Fotogaléria: Petra Vlhová v tímovej súťaži na ZOH 2026
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pred pretekmi slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pred pretekmi slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pred pretekmi slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pred pretekmi slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
17 fotografií
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pred pretekmi slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pred pretekmi slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pred pretekmi slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas pretekov slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas pretekov slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas pretekov slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v slalome tímovej kombinácie žien v alpskom lyžovaní počas zimných olympijských hier 2026 v talianskej Cortine d'Ampezzo.Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v slalome tímovej kombinácie žien v alpskom lyžovaní počas zimných olympijských hier 2026 v talianskej Cortine d'Ampezzo.Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v slalome tímovej kombinácie žien v alpskom lyžovaní počas zimných olympijských hier 2026 v talianskej Cortine d'Ampezzo.Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po vypadnutí v cieli pretekov slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Slovenská lyžiarka Petra Vlhová reaguje v cieli slalomu tímovej kombinácie žien v alpskom lyžovaní počas zimných olympijských hier 2026 v talianskej Cortine d'Ampezzo.Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová reaguje v cieli slalomu tímovej kombinácie žien v alpskom lyžovaní počas zimných olympijských hier 2026 v talianskej Cortine d'Ampezzo.Slovenská lyžiarka Petra Vlhová reaguje v cieli slalomu tímovej kombinácie žien v alpskom lyžovaní počas zimných olympijských hier 2026 v talianskej Cortine d'Ampezzo.

"Petre chytilo vnútornú lyžu a nedokázala rýchlo zareagovať, aby išla do ďalšieho oblúka. Ja som však tam Petru spoznala a všetci sa tešíme, že je späť," hovorila v priamom prenose expertka STVR.

"Problém bol v tom, že bola netrpezlivá vo výjazde z predchádzajúcej brány a príliš skoro začala nový oblúk. Tým sa na bránu príliš napriamila. 

Keby zvolila hlbšiu stopu, nielenže by sa tomuto problému vyhla, ale dokázala by v oblúku generovať aj vyššiu rýchlosť," doplnil Hyška.

Veľa strácala aj na Dubovskú

Ohľadom aktuálnej formy víťazky Svetového pohára zo sezóny 2020/2021 sa v predošlých dňoch veľa špekulovalo, no relevantných informácii bolo minimum. 

Prvé dáta možno vyčítať z jej prvej olympijskej jazdy v Cortine, ktorá síce na pohľad pôsobila ladne a rytmicky, no nebola taká rýchla ako zvyčajne. 

Na prvom medzičase bola z 28 pretekárok až 22. najlepšia a druhý meraný úsek prešla s 20. najlepším časom. Napríklad, na kamarátku Martinu Dubovskú stratila v prvej polovici trate až 67 stotín sekundy. 

"Slalom je špecifická disciplína. Keď sa chcete dostať do pôvodnej formy, musíte stráviť hodiny na svahu a prejsť veľmi veľa bránok, aby ste mohli zvyšovať rýchlosť a dotiahnuť sa na súperky," vraví Nemka Viktoria Rebensburgová.

VIDEO: Zostrih z tímovej kombinácie žien na ZOH 2026

Vlhová je odhodlaná bojovať

Vlhová v rozhovoroch priznala, že sa na štart tešila od skorého rána a napriek tomu, že jazdu nedokončila, na jej tvári bolo vidieť úsmev. 

"Som nadšená z toho, že tu môžem byť. Škoda, že som neprišla do cieľa, ale o to nešlo. Cítila som sa dobre a takisto aj koleno bolo dobré. Keby tomu tak nebolo, určite tu nie som," povedala zlatá medailistka z Pekingu.

Pre Eurosporte viackrát zdôraznila, že trať v Cortine je jednoduchá a aj preto sa rozhodla tu štartovať. Pred sebou má ešte slalom (18. februára), na ktorý sa teší.

"Som maximalistka, chcem lyžovať najlepšie ako viem, ale treba byť k sebe úprimná. Byť dva roky mimo tréningového módu je dlhá doba. Išla som sem preto, aby som sa vrátila a zažila znova ten pocit pred štartom. 

Hoci som vypadla, som veľmi vďačná, že som mohla byť na štarte a podať ako-taký výkon. Je predo mnou veľmi veľa práce, ale som odhodlaná bojovať a urobím všetko preto, aby každá jazda bola lepšia," dodala pre STVR. 

Zimná olympiáda Miláno 2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Petra Vlhová počas prehliadky trate pred tímovou súťažou na ZOH 2026.
Petra Vlhová počas prehliadky trate pred tímovou súťažou na ZOH 2026.
Na obhliadke trate so Shiffrinovou. Bolo to milé, súperky ma vítali s radosťou, tešila sa Vlhová
Nikola Černáková|dnes 17:20
Erik Černák počas tréningu v Miláne. rozhovor
Boris Vanyadnes 10:05|6
Na Slovensku nemáme z čoho vyberať, myslí si líder. Každý hráč na súpiske bude dôležitýErik Černák si na olympiáde zahrá proti svojmu mentorovi.
Boris Vanya|dnes 10:05|6
Elis Lundholm počas ZOH 2026.
dnes 17:05
Švéd je prvým transgender športovcom na zimných hrách. Bolo to dobré rozhodnutie, vravíLundholm sa narodil ako žena a štartuje v súlade so súčasnými pravidlami v ženskej kategórii.
dnes 17:05
Lindsey Vonnová.
Nikola Černákovádnes 14:20
Otec Lindsey Vonnovej hovorí, že po ťažkom páde prichádza definitívny koniec jej kariéryVyhrala 84 pretekov vo Svetovom pohári.
Nikola Černáková|dnes 14:20
Americká lyžiarka Breezy Johnsonová v zjazde tímovej kombinácie žien v alpskom lyžovaní počas zimných olympijských hier 2026.
dnes 16:41|2
Problémy s medailami neobišli najväčšie hviezdy. Organizátori reagujú, ponúkajú riešeniePo viacerých problémoch so zlomenými medailami ponúka organizačný výbor ich opravu.
dnes 16:41|2
Marie-Philip Poulinová počas ZOH 2026.
dnes 16:32
Kanadské hokejistky utrpeli pred zámorským derby veľkú stratu. Prišli o kapitánkuNedohrala pondeľňajší zápas s Českom.
dnes 16:32
ONLINE: Adam Hagara dnes ide krátky program v krasokorčuľovaní na ZOH 2026.online
dnes 15:30
ONLINE: Krasokorčuľovanie mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Adam Hagara)Sledujte s nami ONLINE prenos z krátkeho programu mužov v krasokorčuľovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 15:30
Talianski curleri sa radujú z bronzu na ZOH 2026.
dnes 16:05
Taliansko oslavuje ďalší cenný kov. V súboji porazených domáci zdolali BritovVíťazi z predchádzajúcich ZOH v Pekingu získali rozhodujúci náskok vo 4. ende.
dnes 16:05
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide tímovú kombináciu v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 11:00|18
ZOH 2026: Petra Vlhová preteky slalomu v tímovej súťaži nedokončilaSledovali ste s nami ONLINE prenos z tímovej kombinácie v zjazdovom lyžovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 11:00|18
Johan-Olav Botn sa teší z triumfu.
dnes 15:00|2
Prvá individuálna disciplína patrila Nórom. Adamova pripravila o lepší výsledok druhá streľba Botn trafil všetkých 20 terčov.
dnes 15:00|2
Mikaela Shiffrinová (vľavo) sa objíma so svojím tímom v cieli slalomu tímovej kombinácie žien.
dnes 14:50|6
Prepáč Breezy! Shiffrinová nevyužila mierny náskok, nezískala ani medailuSlovenské reprezentantky súťaž nedokončili.
dnes 14:50|6
Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová po zjazde v tímovej súťaži na ZOH 2026.
dnes 13:15
S Petrou sme si sadli a veľmi ma upokojila. Je to úžasné, hovorí Šrobová po debuteKatarína Šrobová zvládla zjazd v tímovej súťaži.
dnes 13:15
Nór Birk Ruud oslavuje víťazstvo.
dnes 14:14|1
Nórsky dvojnásobný majster sveta sa teší. Obhajca z USA bol tesne za nímVyhral so ziskom 86,28 bodu.
dnes 14:14|1
Adam Hagara trénuje počas XXV. zimných olympijských hier Milano-Cortina v Miláne.
Titanilla Bőddnes 07:05
Hagara bude aj na veľkom plátne. Čo znamenajú farebné štvorčeky v rohu obrazovky?Slovenský reprezentant nastúpi na ľad o 20:44.
Titanilla Bőd|dnes 07:05
Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo sa raduje po výhre.
dnes 13:59|1
Kläbo dosiahol olympijský hetrik. Opäť predviedol famózny výkon a nedal nikomu šancuMá už celkovo sedem zlatých medailí zo ZOH.
dnes 13:59|1
Linn Svahn oslavuje víťazstvo.
dnes 13:47
Švédky mali vo finále vlastnú šou. Takmer sa tešila rovnaká bežkyňa ako v PekinguTotálny úspech švédskeho tímu podčiarkla bronzová Maja Dahlqvistová.
dnes 13:47
Taliani oslavujú zlato.
dnes 13:37
VIDEO: Domáci Taliani oslavujú ďalší najcennejší kov. Na druhom mieste zámorský tímDomáce kvarteto Elisa Confortolová, Arianna Fontanová, Thomas Nadalili a Pietro Sighel bolo najlepšie.
dnes 13:37
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč má na prilbe fotografie ľudí zabitých počas vojny na Ukrajine.
dnes 13:31|1
Helmu Ukrajincovi zakázali. Môže nosiť pásku a vyjadrovať názory v rozhovorochDvadsaťsedemročný kyjevský rodák absolvoval pondelkový tréning so spomenutou ochranou hlavy.
dnes 13:31|1
Branko Radivojevič.rozhovor
Samuel Gregadnes 12:30|2
Radivojevič: Slafkovský má veľkú výhodu. Česi stavili na minulosť, ale môžu prekvapiťČo hovorí Branko Radivojevič pred štartom hokejového turnaja na ZOH 2026.
Samuel Grega|dnes 12:30|2
Na snímke sklamaná Slovenka Lea Popovičová počas kvalifikácie žien 500m.
dnes 12:12|5
Slovenka bola veľmi sklamaná. Nedokázala som sa uvoľniť, povedala po premiéreObsadila vo svojej jazde poslednú štvrtú priečku po jednom z najpomalších časov v sezóne.
dnes 12:12|5
Americkí hokejisti počas tréningu.
dnes 11:31
Zámorská súťaž nemá túto povinnosť a hráči si musia zvyknúť. Matthews: Nie je to zléIIHF rozhodla v decembri 2023, aby boli chrániče krku povinné na všetkých medzinárodných podujatiach.
dnes 11:31
Lea Popovičová.
dnes 11:13
Mladá Slovenka v debute neprekvapila favoritky. Štartovala z najnevýhodnejšej pozícieObsadila vo svojej kvalifikačnej jazde poslednú štvrtú priečku.
dnes 11:13
Na snímke slovenský bežec na lyžiach Peter Hinds.
dnes 10:42
Slovákom sa nedarilo v kvalifikácii šprintu. Lepší z dvojice bol HindsHlavnou disciplínou pre oboch bude v stredu 18. februára tímšprint voľne.
dnes 10:42
Šimon Adamov počas ZOH 2026.online
dnes 10:30
ZOH 2026: Nór Botn vyhral vytrvalostné preteky, Adamov zlyhal na strelniciSledovali ste spolu s nami ONLINE prenos z vytrvalostných pretekov mužov v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 10:30
Vladislav Heraskevič a jeho prilba.
dnes 08:28|15
Ukrajincovi zakázali nosiť prilbu na pamiatku športovcov. Láme mi to srdce, hovoríNa prilbe malo byť šesť športovcov, ktorí zomreli pri ruských útokoch.
dnes 08:28|15
Mária Danielová.
dnes 09:52|1
Slovenka bola v kvalifikácii šprintu ďaleko za postupom. Dominovali ŠvédkyNa ZOH by sa mala ešte predstaviť vo štvrtok na 10 km voľne s intervalovým štartom.
dnes 09:52|1
ONLINE: Lea Popovičová dnes ide 1. jazdu na 500m v šortreku na ZOH 2026.online
dnes 07:30
ZOH Miláno a Cortina 2026: Popovičová nepostúpila do štvrťfinále súťaže na 500 metrovSledovali ste spolu s nami ONLINE prenos z 500m 1. jazdy v šortreku na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 07:30
ONLINE: Katarína Šrobová dnes ide tímovú kombináciu v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 07:30|21
ZOH 2026: Šrobová dokončila zjazd v tímovej súťaži, v slalome sa predstaví VlhováSledovali ste s nami ONLINE prenos z tímovej kombinácie v zjazdovom lyžovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 07:30|21
ONLINE: Peter Hinds a Tomáš Cenek dnes idú šprint klasickou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 06:55
ZOH Miláno a Cortina 2026: Hinds s Cenekom neuspeli v kvalifikácii šprintuSledovali ste spolu s nami ONLINE prenos zo šprintu klasickou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 06:55
ONLINE: Mária Danielová dnes ide šprint klasickou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 06:15
ZOH Miláno a Cortina 2026: Danielová neuspela v kvalifikácii šprintuSledovali ste spolu s nami ONLINE prenos zo šprintu klasickou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 06:15
Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Petra Vlhová počas prehliadky trate pred tímovou súťažou na ZOH 2026.
Petra Vlhová počas prehliadky trate pred tímovou súťažou na ZOH 2026.
Na obhliadke trate so Shiffrinovou. Bolo to milé, súperky ma vítali s radosťou, tešila sa Vlhová
Nikola Černáková|dnes 17:20
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Zjazdové lyžovanie»Dva roky sú dlhá doba a musím byť k sebe úprimná. O výsledok dnes nešlo, vraví Vlhová