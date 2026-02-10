Dva roky sú dlhá doba a musím byť k sebe úprimná. O výsledok dnes nešlo, vraví Vlhová

Petra Vlhová sa vrátila. Po vyše dvoch rokoch, počas ktorých bojovala so zranením kolena, opäť zažila ten pocit súťažného napätia tesne pred tým, ako vydá zdolávať jednu slalomovú bránku za druhou.
V tímovej kombinácii na ZOH v Cortine ich bolo 59, no tentokrát ich všetky nezvládla. Slovenská lyžiarka vypadla na zjazdovke Tofane presne v polovici.
"Nazval by som to nevyjazdenosťou. Po tak dlhej pauze nie je časovanie oblúkov vycibrené na sto percent," reagoval bývalý reprezentant Martin Hyška.
Napriek tomu, že Vlhová neprešla cieľom, na sklamanie nebol dôvod. Pre ňu bolo úspechom už len to, že sa vrátila a mohla reprezentovať Slovensko.
VIDEO: Jazda Petry Vlhovej v tímovej súťaži na ZOH 2026
Je šťastná, že je späť
Po dlhej pauze si opäť vyskúšala rutinu, akou je prehliadka trate či chvíle sústredenia pred jazdou. Tiež debatovala so Slovinkou Anou Bucikovou Joganovou, ktorej sa priznala, že cíti nervozitu, no je veľmi šťastná.
"Trať vyzerá perfektne. Je pre mňa vzrušujúce byť späť a hneď na olympiáde. Veľa to pre mňa znamená, lebo som dva roky som nesúťažila.
Bol to dlhý čas. Nemám žiadne očakávania, chcem si to užiť, podať čo najlepší výkon, ale dnes to nie je o výsledku," uviedla Vlhová pre Eurosport.
Pri svojej jazde mala výhodu upravenej trate, keďže štartovala ako prvá. Na pohľad jej jazda pôsobila plynulo, ale po druhom medzičase prišla chyba.
Na práve túto kombináciu brán upozorňovala tesne pred pretekmi aj bývalá lyžiarka Veronika Vallete Zuzulová, keďže ju bolo možné prejsť z oboch strán.
"Petre chytilo vnútornú lyžu a nedokázala rýchlo zareagovať, aby išla do ďalšieho oblúka. Ja som však tam Petru spoznala a všetci sa tešíme, že je späť," hovorila v priamom prenose expertka STVR.
"Problém bol v tom, že bola netrpezlivá vo výjazde z predchádzajúcej brány a príliš skoro začala nový oblúk. Tým sa na bránu príliš napriamila.
Keby zvolila hlbšiu stopu, nielenže by sa tomuto problému vyhla, ale dokázala by v oblúku generovať aj vyššiu rýchlosť," doplnil Hyška.
Veľa strácala aj na Dubovskú
Ohľadom aktuálnej formy víťazky Svetového pohára zo sezóny 2020/2021 sa v predošlých dňoch veľa špekulovalo, no relevantných informácii bolo minimum.
Prvé dáta možno vyčítať z jej prvej olympijskej jazdy v Cortine, ktorá síce na pohľad pôsobila ladne a rytmicky, no nebola taká rýchla ako zvyčajne.
Na prvom medzičase bola z 28 pretekárok až 22. najlepšia a druhý meraný úsek prešla s 20. najlepším časom. Napríklad, na kamarátku Martinu Dubovskú stratila v prvej polovici trate až 67 stotín sekundy.
"Slalom je špecifická disciplína. Keď sa chcete dostať do pôvodnej formy, musíte stráviť hodiny na svahu a prejsť veľmi veľa bránok, aby ste mohli zvyšovať rýchlosť a dotiahnuť sa na súperky," vraví Nemka Viktoria Rebensburgová.
VIDEO: Zostrih z tímovej kombinácie žien na ZOH 2026
Vlhová je odhodlaná bojovať
Vlhová v rozhovoroch priznala, že sa na štart tešila od skorého rána a napriek tomu, že jazdu nedokončila, na jej tvári bolo vidieť úsmev.
"Som nadšená z toho, že tu môžem byť. Škoda, že som neprišla do cieľa, ale o to nešlo. Cítila som sa dobre a takisto aj koleno bolo dobré. Keby tomu tak nebolo, určite tu nie som," povedala zlatá medailistka z Pekingu.
Pre Eurosporte viackrát zdôraznila, že trať v Cortine je jednoduchá a aj preto sa rozhodla tu štartovať. Pred sebou má ešte slalom (18. februára), na ktorý sa teší.
"Som maximalistka, chcem lyžovať najlepšie ako viem, ale treba byť k sebe úprimná. Byť dva roky mimo tréningového módu je dlhá doba. Išla som sem preto, aby som sa vrátila a zažila znova ten pocit pred štartom.
Hoci som vypadla, som veľmi vďačná, že som mohla byť na štarte a podať ako-taký výkon. Je predo mnou veľmi veľa práce, ale som odhodlaná bojovať a urobím všetko preto, aby každá jazda bola lepšia," dodala pre STVR.
