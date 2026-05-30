IIHF čelí veľkej kritike. Návrat Bielorusov? Hrať proti nim nebudeme, odkazujú Lotyši

Návrat bieloruských reprezentácií do vybraných súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) vyvolal kritické reakcie.
IIHF v uplynulých dňoch oznámila, že Bielorusko sa v sezóne 2026/27 vráti do troch medzinárodných súťaží – na majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov, ženské majstrovstvá sveta IV. divízie a ženské majstrovstvá sveta do 18 rokov III.B divízie.
Federácia uviedla, že po analýze bezpečnostných a organizačných rizík dospela k záveru, že návrat bieloruských tímov môže prebehnúť bezpečne a kontrolovaným spôsobom.
Krok IIHF však takmer okamžite vyvolal búrlivú diskusiu, predovšetkým v pobaltských krajinách.
Litovský hokejový zväz oznámil, že ženská reprezentácia do 18 rokov sa nezúčastní majstrovstiev sveta III.B divízie, na ktorých má po rozhodnutí IIHF štartovať aj Bielorusko.
Litva zároveň stiahla kandidatúru na organizáciu tohto turnaja.
Proti rozhodnutiu federácie vystúpilo aj Lotyšsko.
Generálny sekretár lotyšského zväzu Roberts Plavejs uviedol, že mužská reprezentácia do 18 rokov sa síce zúčastní na majstrovstvách sveta elitnej divízie v USA, no ak by mala nastúpiť proti Bielorusku v play-off alebo v zápase o udržanie, na stretnutie nenastúpi.
MS v hokeji do 18 rokov by sa mali uskutočniť na prelome apríla a mája 2027 v Spojených štátoch amerických, dejiská ešte nie sú známe.
Slovenskí hokejisti budú obhajovať strieborné medaily, ktoré získali na začiatku mája na turnaji v Trenčíne a Bratislave.
„Ak budú potrebné ďalšie rozhodnutia alebo objasnenia týkajúce sa účasti lotyšského národného tímu na majstrovstvách hráčov do 18 rokov, federácia ich posúdi v spolupráci so zodpovednými inštitúciami a medzinárodnými partnermi," dodal Plavejs vo vyhlásení.
Mladí bieloruskí hokejisti by sa mali vrátiť do elitnej divízie, z ktorej boli vyradení po vypuknutí vojny na Ukrajine.
Nahradiť by mali Švajčiarsko, ktoré si účasť na turnaji vybojovalo v aktuálnom ročníku. Ak by sa tak stalo, Bielorusko by si zahralo v základnej skupine aj proti Slovensku, Kanade, Česku a Fínsku.
Lotyšský postoj vychádza z tamojšej legislatívy, ktorá športovým tímom zakazuje nastupovať proti ruským a bieloruským reprezentáciám.
V polovici mája lotyšskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov z rozhodnutia zväzu nenastúpili na stretnutie kvalifikácie na majstrovstvách Európy proti Bielorusku. UEFA kontumovala zápas výsledkom 3:0 pre Bielorusko.
Rozhodnutie IIHF o návrate Bielorusov do svojich súťaží už skôr odsúdila aj Ukrajina, ktorá sa proti nemu plánuje odvolať.