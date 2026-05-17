    PrehľadOnline prenosZostavy

    ONLINE: Slovensko - Taliansko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

    Slovensko - Taliansko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes.
    Sportnet|17. máj 2026 o 09:20
    Sledujte s nami online prenos s audiokomentárom zo zápasu skupiny B na MS v hokeji 2026: Slovensko - Taliansko.

    Slovensko a Taliansko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu skupiny B Majstrovstiev sveta v hokeji medzi Talianskom a Slovenskom.

    Taliansko začalo šampionát vysokou prehrou 0:6 s jedným z favoritov turnaja, Kanadou. Vďaka tejto vysokej prehre je tak po jednom odohranom zápase v skupine B posledné.

    Slovensko vstúpilo do šampionátu víťazstvom 2:1 nad Nórskom, keď sa presadili Kristián Pospíšil a Marek Hrivík.

    Podarí sa Slovensku získať ďalšie 3 body alebo si prvé body na turnaji pripíšu Taliani?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 12:20.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    2
    2
    0
    0
    0
    11:3
    6
    2
    ČeskoČeskoCZE
    2
    1
    0
    1
    0
    6:4
    4
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    1
    1
    0
    0
    0
    2:1
    3
    4
    SlovinskoSlovinskoSVN
    1
    0
    1
    0
    0
    3:2
    2
    5
    NórskoNórskoNOR
    1
    0
    0
    0
    1
    1:2
    0
    6
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    0
    0
    0
    1
    3:5
    0
    7
    DánskoDánskoDEN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    1
    0
    0
    0
    1
    0:6
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - nedeľa, 17. mája

    Joj
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    17.05. 16:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    17.05. 20:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    vs.
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Samuel Hlavaj, Sebastián Čederle, brankár Adam Gajan a Martin Faško-Rudáš.
    Hlavaj zostal na tribúne. Zostavy zápasu Slovensko - Taliansko na MS v hokeji 2026
dnes 10:55
    Hlavaj zostal na tribúne. Zostavy zápasu Slovensko - Taliansko na MS v hokeji 2026
    dnes 10:55
