ONLINE: Slovensko - Taliansko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina B)

Taliansko a Slovensko dnes hrajú zápas v rámci skupiny B hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
Kde sledovať hokej na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Taliansko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina Skupina B)
Olympijské Hry - muži Skupina B 2025/2026
13.02.2026 o 12:10
2. kolo
Taliansko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Nominácia SLOVENSKA
Brankári:
Samuel Hlavaj – AHL
Adam Gajan – NCAA
Stanislav Škorvánek – ELH
Obrancovia:
Erik Černák – NHL
Šimon Nemec – NHL
Martin Fehérváry – NHL
Martin Gernát – KHL
Peter Čerešňák – ELH
Michal Ivan – ELH
Patrik Koch – ELH
Martin Marinčin – ELH
Útočníci:
Juraj Slafkovský – NHL
Martin Pospíšil – NHL
Tomáš Tatar – NL
Peter Cehlárik – SHL
Dalibor Dvorský – NHL
Marek Hrivík – ELH
Libor Hudáček – ELH
Miloš Kelemen – ELH
Adam Liška – KHL
Oliver Okuliar – SHL
Pavol Regenda – NHL
Adam Ružička – KHL
Matúš Sukeľ – ELH
Samuel Takáč – SVK
Nominácia TALIANSKA
Brankári:
Damian Clara – SHL
Davide Fadani – NL
Gianluca Vallini – ICEHL
Obrancovia:
Dylan Di Perna – ICEHL
Gregory Di Tomaso – ICEHL
Daniel Glira – ICEHL
Thomas Larkin – DEL
Phil Pietroniro – ELH
Jason Seed – ICEHL
Alex Trivellato – DEL
Luca Zanatta – ICEHL
Útočníci:
Matthew Bradley – ICEHL
Tommaso De Luca – NL
Cristiano DiGiacinto – ICEHL
Luca Frigo – ICEHL
Mikael Frycklund – ICEHL
Dustin Gazley – ICEHL
Diego Kostner – NL
Daniel Mantenuto – ICEHL
Giovanni Morini – NL
Alexander Petan – ICEHL
Tommy Purdeller – ICEHL
Nick Saracino – ICEHL
Alessandro Segafredo – NL
Marco Zanetti – NL
Tretí hrací deň olympijského turnaja prinesie duel medzi Slovenskom a domácim Talianskom.
Slovenskí hokejisti vstúpili do turnaja výborne, keď v úvodnom zápase prekvapili Fínsko víťazstvom 4:1 a naznačili dobrú formu. Slovensko bude chcieť nadviazať na úspešný vstup do turnaja, no proti húževnatému súperovi si bude musieť dať pozor na podcenenie.
Taliani sa proti silnému Švédsku prezentovali bojovným výkonom, no napokon podľahli 2:5. Aj napriek prehre ukázali nasadenie a podporu domácich fanúšikov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 12:10.
Tabuľka: Skupina B
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Hokej na ZOH 2026 - 13.2.2026
Zimná olympiáda Miláno 2026
