    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    ZOH Hokej 2026
    13.02.2026, Skupina B
    Rho Ice Hockey Arena
    12:10
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Taliansky brankár Damian Clara si pripisuje zákrok v zápase Taliansko - Švédsko na ZOH 2026.
    Brankára chytali kŕče, ale proti Slovákom je fit. Polovica hráčov sa narodila mimo Talianska
    Ladislav Nagy.
    Nagy upozorňuje na podcenenie. Proti Talianom sa podľa neho hráči musia tlačiť do bránky
    PrehľadKde sledovaťOnline prenos

    ONLINE: Slovensko - Taliansko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina B)

    Taliansko - Slovensko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    Taliansko - Slovensko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej) (Autor: Sportnet)
    Sportnet|13. feb 2026 o 09:10
    ShareTweet0

    Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu ZOH 2026 v Miláne: Slovensko - Taliansko.

    Taliansko a Slovensko dnes hrajú zápas v rámci skupiny B hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Kde sledovať hokej na ZOH v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.

    ONLINE PRENOS: Slovensko - Taliansko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina Skupina B)

    Olympijské Hry - muži Skupina B 2025/2026
    13.02.2026 o 12:10
    2. kolo
    Taliansko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Slovensko
    Prenos
    Nominácia SLOVENSKA

    Brankári:
    Samuel Hlavaj – AHL
    Adam Gajan – NCAA
    Stanislav Škorvánek – ELH

    Obrancovia:
    Erik Černák – NHL
    Šimon Nemec – NHL
    Martin Fehérváry – NHL
    Martin Gernát – KHL
    Peter Čerešňák – ELH
    Michal Ivan – ELH
    Patrik Koch – ELH
    Martin Marinčin – ELH

    Útočníci:
    Juraj Slafkovský – NHL
    Martin Pospíšil – NHL
    Tomáš Tatar – NL
    Peter Cehlárik – SHL
    Dalibor Dvorský – NHL
    Marek Hrivík – ELH
    Libor Hudáček – ELH
    Miloš Kelemen – ELH
    Adam Liška – KHL
    Oliver Okuliar – SHL
    Pavol Regenda – NHL
    Adam Ružička – KHL
    Matúš Sukeľ – ELH
    Samuel Takáč – SVK
    Nominácia TALIANSKA

    Brankári:
    Damian Clara – SHL
    Davide Fadani – NL
    Gianluca Vallini – ICEHL

    Obrancovia:
    Dylan Di Perna – ICEHL
    Gregory Di Tomaso – ICEHL
    Daniel Glira – ICEHL
    Thomas Larkin – DEL
    Phil Pietroniro – ELH
    Jason Seed – ICEHL
    Alex Trivellato – DEL
    Luca Zanatta – ICEHL

    Útočníci:
    Matthew Bradley – ICEHL
    Tommaso De Luca – NL
    Cristiano DiGiacinto – ICEHL
    Luca Frigo – ICEHL
    Mikael Frycklund – ICEHL
    Dustin Gazley – ICEHL
    Diego Kostner – NL
    Daniel Mantenuto – ICEHL
    Giovanni Morini – NL
    Alexander Petan – ICEHL
    Tommy Purdeller – ICEHL
    Nick Saracino – ICEHL
    Alessandro Segafredo – NL
    Marco Zanetti – NL
    Tretí hrací deň olympijského turnaja prinesie duel medzi Slovenskom a domácim Talianskom.

    Slovenskí hokejisti vstúpili do turnaja výborne, keď v úvodnom zápase prekvapili Fínsko víťazstvom 4:1 a naznačili dobrú formu. Slovensko bude chcieť nadviazať na úspešný vstup do turnaja, no proti húževnatému súperovi si bude musieť dať pozor na podcenenie.

    Taliani sa proti silnému Švédsku prezentovali bojovným výkonom, no napokon podľahli 2:5. Aj napriek prehre ukázali nasadenie a podporu domácich fanúšikov.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 12:10.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    1
    0
    0
    0
    5:2
    3
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    1
    1
    0
    0
    0
    4:1
    3
    3
    TalianskoTalianskoITA
    1
    0
    0
    0
    1
    2:5
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Hokej na ZOH 2026 - 13.2.2026

    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    vs.
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 16:40
    | Skupina A
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    vs.
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 21:10
    | Skupina A
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    vs.
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Fínsko - Švédsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
    Fínsko - Švédsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
    ONLINE: Fínsko - Švédsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina B)
    dnes 09:10|1
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Fínsko - Švédsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
    Fínsko - Švédsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
    ONLINE: Fínsko - Švédsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina B)
    dnes 09:10|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»ONLINE: Slovensko - Taliansko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina B)