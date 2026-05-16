    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    MS v hokeji 2026
    16.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    12:20
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Sledujte na Joj
    Joj
    PrehľadOnline prenosZostavy

    ONLINE: Slovensko - Nórsko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

    Slovensko - Nórsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Slovensko - Nórsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes (Autor: Sportnet)
    Sportnet|16. máj 2026 o 09:20
    ShareTweet0

    Sledujte s nami online prenos spolu s audiokomentárom zo zápasu skupiny B na MS v hokeji 2026: Slovensko - Nórsko.

    Slovensko a Nórsko dnes hrajú prvý zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
    16.05.2026 o 12:20
    Slovensko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Nórsko
    Prenos
    Slovensko vstupuje do turnaja MS po úspešnej olympiáde (4. miesto) a po tom, čo sa mu pred rokom nepodarilo postúpiť do štvrťfinále. Výber trénera Vladimíra Országha je diametrálne odlišný od toho olympijského – napríklad priamo z NHL prišli len Martin Pospíšil a Adam Sýkora. Slováci majú pomerne netradičné poradie súperov – začínajú papierovo najslabšími. V kľúčovej fáze skupinovej časti by tak za priaznivých okolností mohli mať dostatočný počet bodov na pokojnejšie výkony. Proti Nórsku by sa z 25-člennej nominácie nemal predstaviť útočník Aurel Nauš. Slovensko je papierovým favoritom tohto stretnutia. Nórsko zažíva relatívne úspešné obdobie, čo sa rozkvetu mladých talentov týka. Za zmienku dozaista stoja mená ako Stian Solberg, Noah Steen či Michael Brandsegg-Nygård, ktorý ale v tohtoročnej nominácii nefiguruje. V každom prípade, Nóri sa naposledy dostali do štvrťfinále ešte v roku 2012. Na MS sa Slováci s Nórmi aspoň v posledných rokoch často nestretávajú – posledný vzájomný zápas sa odohral v roku 2023 a Slovensko ho vyhralo 4:1. Predtým sa tímy stretli ešte v roku 2015, pričom daný duel úspešne zvládli Nóri (3:2).
    Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu skupinovej časti majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpia Slovensko a Nórsko. Zápas sa začne o 12:20.

    Slovensko začne víťazne. Tipéri v Niké veria našim!

    MS v hokeji sú späť a s nimi aj obrovské tipérske šialenstvo. Úvodný zápas Slovenska proti Nórsku patrí v Niké okamžite medzi najsledovanejšie udalosti šampionátu, tikety pribúdajú doslova každou minútou. Slovenskí fanúšikovia navyše jasne ukazujú, že nášmu tímu veria. Až 93 percent tipujúcich očakáva víťazný vstup do turnaja.

    Veľká dôvera panuje aj smerom k úvodu stretnutia. Viac ako polovica klientov Niké si myslí, že Slovensko bude viesť už po prvej tretine. A hoci góly bývajú v dueloch s Nórskom tradične veľkou témou, tentokrát sú očakávania o niečo opatrnejšie. Na hranicu aspoň šiestich gólov si stavilo 62 percent klientov.

    Majstrovstvá sveta rozbiehajú v Niké aj bohatú ponuku špeciálnych akcií. Pri Bezstarostných MS môžu klienti získať až 75 € späť, pripravené sú populárne Žolíky, Tipovačka zadarmo aj množstvo špeciálnych kurzových ponúk ku každému zápasu.

    Vo veľkom sa už tipujú aj dlhodobé príležitosti. Jeden z tipérov verí za 60 eur v postup Slovenska do semifinále, čo by mu prinieslo 420 €. Nechýbajú však ani odvážne tikety proti našim. Ďalší z klientov si za 200 eur podal, že Slovensko nepostúpi do play-off. V prípade úspechu by získal 398 €. A našiel sa aj optimista, ktorý verí v slovenské zlato. Za 100 eur môže vyhrať až 5500 €.

    „Prípravné zápasy pred MS nám nevyšli podľa očakávania, vyhrali sme len tri z ôsmich. Na druhej strane Nóri dvakrát remizovali s Lotyšskom, porazili Maďarsko a prehrali s Dánskom. Ak chceme ale pomýšľať na postup, v tomto zápase nemôžeme zaváhať. V zápasoch týchto súperov padá veľa gólov, preto by som skúsil stávku Slovensko vyhrá a padne aspoň 5 gólov,“ prezradil hlavný bookmaker Niké Richard Slušný.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ČeskoČeskoCZE
    1
    1
    0
    0
    0
    4:1
    3
    2
    KanadaKanadaCAN
    1
    1
    0
    0
    0
    5:3
    3
    3
    SlovinskoSlovinskoSVN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    NórskoNórskoNOR
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    0
    0
    0
    1
    3:5
    0
    8
    DánskoDánskoDEN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - sobota, 16. mája

    Joj
    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    16.05. 16:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    16.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Martin Pospíšil.
    Martin Pospíšil.
    Országh spojil bratov do jedného útoku. Zostavy zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026
    dnes 11:22
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Martin Pospíšil.
    Martin Pospíšil.
    Országh spojil bratov do jedného útoku. Zostavy zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026
    dnes 11:22
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»ONLINE: Slovensko - Nórsko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE