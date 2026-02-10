Shiffrinová najvýhodnejšiu pozíciu nevyužila. V tímovej súťaži napokon medailu nezískala

ZOH 2026 - zjazdové lyžovanie
Tímová kombinácia - výsledky:
Poradie
Meno
Tím
Čas
1.
Rädlerová, Huberová
Rakúsko 2
2:21:66 min
2.
Weidleová-Winkelmannová, Aicherová
Nemecko
+ 0,05 s
3.
Wilesová, Moltzanová
USA 2
+ 0,25 s
4.
Johnsonová, Shiffrinová
USA 1
+ 0,31 s
5.
Hütterová, Truppeová
Rakúsko 1
+ 0,61 s
6.
Fluryová, Holdenerová
Švajčiarsko
+ 0,88 s
nedokončili
Šrobová, Vlhová
Slovensko
/Správu aktualizujeme/
Rakúske lyžiarky Ariane Rädlerová a Katharina Huberová získali na ZOH 2026 zlato v tímovej kombinácii.
V utorkovej súťaži na zjazdovke Tofana v Cortine d'Ampezzo triumfovali s náskokom piatich stotín pred nemeckou dvojicou Kira Weidleová-Winkelmannová a Emma Aicherová, bronz vybojovali Američanky Jacqueline Wilesová a Paula Moltzanová (+0,25).
Hviezdne americké duo v zložení Breezy Johnsonová a Mikaela Shiffrinová obsadili štvrté miesto.
Slovenské reprezentantky súťaž nedokončili, po 26. mieste Kataríny Šrobovej v zjazde Petra Vlhová pri svojom návrate na súťažné svahy po vyše dvojročnej pauze vypadla v slalomovej časti.
VIDEO: Jazda Petry Vlhovej
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara