10.02.2026 06:00
Deň 4
Miláno a Cortina 2026
Live

Shiffrinová najvýhodnejšiu pozíciu nevyužila. V tímovej súťaži napokon medailu nezískala

Mikaela Shiffrinová.
Fotogaléria (37)
Mikaela Shiffrinová. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|10. feb 2026 o 14:50
Slovenské reprezentantky súťaž nedokončili.

ZOH 2026 - zjazdové lyžovanie

Tímová kombinácia - výsledky:

Poradie

Meno

Tím

Čas

1.

Rädlerová, Huberová

Rakúsko 2

2:21:66 min

2.

Weidleová-Winkelmannová, Aicherová

Nemecko

+ 0,05 s

3.

Wilesová, Moltzanová

USA 2

+ 0,25 s

4.

Johnsonová, Shiffrinová

USA 1

+ 0,31 s

5.

Hütterová, Truppeová

Rakúsko 1

+ 0,61 s

6.

Fluryová, Holdenerová

Švajčiarsko

+ 0,88 s

nedokončili

Šrobová, Vlhová

Slovensko


/Správu aktualizujeme/

Rakúske lyžiarky Ariane Rädlerová a Katharina Huberová získali na ZOH 2026 zlato v tímovej kombinácii.

V utorkovej súťaži na zjazdovke Tofana v Cortine d'Ampezzo triumfovali s náskokom piatich stotín pred nemeckou dvojicou Kira Weidleová-Winkelmannová a Emma Aicherová, bronz vybojovali Američanky Jacqueline Wilesová a Paula Moltzanová (+0,25). 

Hviezdne americké duo v zložení Breezy Johnsonová a Mikaela Shiffrinová obsadili štvrté miesto.

Slovenské reprezentantky súťaž nedokončili, po 26. mieste Kataríny Šrobovej v zjazde Petra Vlhová pri svojom návrate na súťažné svahy po vyše dvojročnej pauze vypadla v slalomovej časti.

VIDEO: Jazda Petry Vlhovej

Fotogaléria z tímovej súťaže žien v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026 v Miláne a Cortine
Katarína Šrobová v cieli zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Katarína Šrobová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Katarína Šrobová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Nina Ortliebová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
37 fotografií
Romane Miradoliová v cieli zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Romane Miradoliová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Nina Ortliebová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Nina Ortliebová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Romane Miradoliová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Fanúšička USA počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Maskot Tina s fanúšikmi počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Sofia Goggiová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Sofia Goggiová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Sofia Goggia padá v zjazde v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Laura Pirovanová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Delia Durrerová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Nicol Delagová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Ilka Stuhecová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Ilka Stuhec v cieli zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Janine Schmittová v cieli zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Ariane Raedlerová v cieli zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Breezy Johnsonová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Breezy Johnsonová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Mirjam Puchnerová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Jacqueline Wilesová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Kira Weidle Winkelmannová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Cassidy Grayová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Keely Cashmanová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Keely Cashmanová počas zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Keely Cashmanová v cieli zjazdu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Marie Lamureová počas slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Katharina Huberová počas slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Bianca Bakke Westhoffová počas slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Bianca Bakke Westhoffová počas slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Katharina Gallhuberová počas slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Katharina Gallhuberová počas slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.Anna Trockerová počas slalomu v tímovej súťaži na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.

