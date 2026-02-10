Lyžiar lietal vo svetri, aký nosil stíhací pilot. Obáv ho zbavil tajomný muž (sumár dňa)

Jazdil v populárnom pletenom svetri Marius s nórskym vzorom a pri svojich šialených kúskoch odhaľoval chrbát.
Aj on sa často ocitol vo vzduchu, no nie tak vysoko ako chlapík, ktorý dal svetru svoje meno. Marius Eriksen bol nórsky stíhací pilot v II. svetovej vojne a neskôr účastník zimných olympijských hier v alpskom lyžovaní, ba aj herec.
Birk Ruud tiež súťaží na zimných olympijských hrách. V akrobatickom lyžovaní.
V poslednej jazde nezvládol jeden z trikov na zábradlí a tvrdo dopadol na sneh. Bolo mu to jedno, vedel, že už ho nikto nepredbehne. Keď v cieli prijímal gratulácie súperov, zistil, že sa mu v slinách mieša krv. Tak sa jej zbavil.
Myslí na zraneného kolegu
V Livigne získal svoju druhú olympijskú zlatú medailu v kariére. Pred štyrmi rokmi vyhral v Pekingu disciplínu big air, teraz slopestyle.
Pretekári v nej prechádzajú trať s umelými prekážkami, snažia sa na nej spraviť čo najviac náročných trikov a v druhej polovici predvádzajú na mostíkoch dychberúce skoky so saltami a vrutmi. Hotový Cirque du Soleil na lyžiach.
Vo finále súťažilo dvanásť športovcov, počítala sa najlepšia z troch jázd.
VIDEO: Birk Ruud a jeho víťazstvo na ZOH 2026
Ruud po pretekoch priznal, že má za sebou náročné obdobie.
V decembri minulého roka mal totiž nováčik nórskeho tímu William Bostadløkken počas tréningu v Spojených štátoch amerických vážny pád. Dvadsaťročný športovec ochrnul od piateho a šiesteho stavca nadol. Doma v Nórsku teraz podstupuje rehabilitáciu.
Ruud aj jeho tímoví kolegovia na zimnej olympiáde priznávajú, že na nich Bostadløkkenovo vážne zranenie zanechalo stopy.
„Uplynulé týždne som často myslel len na Williama. Veľa som sa o tom rozprával s mamou a snúbenicou Tonje. Aj ich to vzalo.
Mama mi odporučila, aby som sa stretol s jedným chlapíkom, nebol to ani tréner ani psychológ. Rozhovor s ním mi dal perspektívu, zbavil som sa obáv a čiernych myšlienok,“ vravel Ruud pre nórsku televíziu NRK.
„Jeho meno neprezradím, neviem, či by to chcel. Ale mal logický pohľad na život a umožnil mi jasnejšie vidieť všetky veci, o ktorých premýšľame a uvažujeme,“ dodal akrobatický lyžiar.
Vďaka Kläbovi je lyžovanie sexy
Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo si to šinie do olympijskej histórie. Po víťazstve v šprinte ma olympijskú medailovú bilanciu 7-1-1 a už len jedno zlato ho delí od troch fenomenálnych krajanov.
Na čele historickej tabuľky sú momentálne bežci na lyžiach Marit Björgenová (8-4-3), Björn Dählie (8-4-0) a biatlonista Ole Einar Björndalen (8-4-2).
Nórske médiá referujú, že vďaka zimnej olympiáde sa Kläbo a s ním aj beh na lyžiach stali hitom aj za oceánom.
„Vyzerá ako mladý Matt Damon a olympiádu berie útokom,“ tvrdil o Nórovi komentátor americkej televízie CBS.
VIDEO: Dominantné víťazstvo Kläba na ZOH 2026
Dodal, že vďaka Kläbovi sa bežecké lyžovanie stáva „sexy“ a lyžiara a zaradil do kategórie „Usaina Bolta“, teda medzi olympijské hviezdy, ktoré dosahujú úspechy vo všetkých disciplínach.
Americké médiá sa tiež zaujímajú, kde je pôvod nórskeho zázraku. Denník New York Times našiel v Byåsene jedného z prvých trénerov Johannesa Runeho Sandøya.
„V tom čase si nikto nedokázal predstaviť, že z neho vyrastie taký skvelý pretekár,“ povedal tréner detí a denníku New York Times daroval titulok nórskej rozprávky. Bol to len „obyčajný Joe“.
Dnes je Kläbo výnimočný lyžiar. Zopár rokov mu trvalo, než sa zo zázračného šprintéra definitívne zmenil na univerzála, schopného porážať najlepších aj na dlhších tratiach. Má fyzický fond, techniku, rýchlosť, je konzistentný. Vychádza mu všetko.
Medaila do neba a priznanie k nevere
Utorok bol na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine nórsky deň. Podčiarkli to aj biatlonisti vo vytrvalostných pretekoch na 20 kilometrov.
Keď Johan-Olav Botn prešiel cieľovou čiarou, vedel, že víťazstvo mu neunikne. Pozrel sa do neba a zodvihol tým smerom prst.
Svoje prvé olympijské zlato venoval tiež veľkému kamarátovi Sivertovi Bakkenovi, ktorého krátko pred Vianocami našiel mŕtveho v hotelovej izbe.
„Po poslednej streľbe som si spomenul na svojho dobrého kamaráta Siverta Bakkena. Cítil som sa, akoby som išiel s ním. Hovoril som si: Azda sa na mňa z hora pozerá, ako idem,“ vravel dojato reportérovi Eurosportu dvadsaťšesťročný Botn.
VIDEO: Záver vytrvalostných pretekov mužov na ZOH 2026
Celkom iný rozruch vyvolal jeho tímový kolega, bronzový Sturl Holm Laegreid. Mal to byť klasický rozhovor o medaile, o pretekoch, ale biatlonista sa zrazu odklonil od témy športu a preladil na svoj milostný život.
Reportérovi nórskej televízii povedal, že bol nedávno neverný priateľke. „Pred šiestimi mesiacmi som stretol lásku svojho života. Ale pred tromi mesiacmi som urobil najväčšiu chybu svojho života.“
Svojej partnerke povedal o nevere len pred týždňom a ona sa s ním okamžite rozišla. Posledné dni označil Laegreid za „najťažší týždeň môjho života“.
Neskôr dodal, že sa pre tento počin rozhodol už v pondelok. Veril, že ak získa medailu, jeho odkaz bude o niečo silnejší.
„Nemám čo stratiť. Mal som šancu na pravú lásku a tak veľmi som to pokazil. To sa nedá odpustiť. Ale ak mi to dá čo i len najmenšiu šancu povedať jej, ako veľmi ju milujem, som ochotný spáchať aj túto spoločenskú samovraždu v televízii.“
