Slovákom sa nedarilo v kvalifikácii šprintu. Lepší z dvojice bol Hinds

Slovenskí bežci na lyžiach Peter Hinds a Tomáš Cenek neuspeli v kvalifikácii šprintu klasickou technikou na ZOH 2026.
Hinds obsadil v bežeckom areáli Tesero konečné 49. miesto časom 3:25,78 min, Cenek skončil na 58. priečke (3:28,34). Do štvrťfinále postúpilo tridsať bežcov.
Pre 23-ročného Hindsa to bol druhý štart na prebiehajúcich hrách, v nedeľu mu v skiatlone na 10+10 km patrila konečná 60. pozícia. Osemnásťročný Cenek v utorok pod piatimi kruhmi debutoval.
Hlavnou disciplínou pre oboch bude v stredu 18. februára tímšprint voľne, v ktorom majú za cieľ prebojovať sa do finálovej pätnástky. Ešte predtým by sa mali obaja tento piatok predstaviť v pretekoch na 10 km voľne s intervalovým štartom.
Najlepší čas v kvalifikácii na trati dlhej 1,5 km dosiahol podľa očakávania topfavorit Johannes Hösflot Kläbo. Fenomenálny Nór útočil na svoje tretie olympijské zlato v individuálnom šprinte za sebou a celkovo siedme na ZOH.
V nedeľu už vo Val di Fiemme získal najcennejší kov v skiatlone. Hinds zaostal za Kläbom o 18,41 s, na postup mu chýbalo sedem sekúnd. Cenek mal na najlepšieho manko 20,97 s. Súťažilo spolu 94 bežcov.
Vyraďovacia fáza mužského šprintu je na programe od 12.20 h, finálový beh o medaily o 13.38 h.
