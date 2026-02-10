10.02.2026 06:00
Deň 4
Miláno a Cortina 2026
Live
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová.
Mladá Slovenka takmer vyletela z trate, ale Vlhová sa postaví na štart slalomu
Erik Černák počas tréningu v Miláne.
Na Slovensku nemáme z čoho vyberať, myslí si líder. Každý hráč na súpiske bude dôležitý
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide tímovú kombináciu v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide slalom na ZOH 2026 LIVE (tímová kombinácia)
Slovákom sa nedarilo v kvalifikácii šprintu. Lepší z dvojice bol Hinds

Na snímke slovenský bežec na lyžiach Peter Hinds.
Na snímke slovenský bežec na lyžiach Peter Hinds. (Autor: TASR)
TASR|10. feb 2026 o 10:42
Hlavnou disciplínou pre oboch bude v stredu 18. februára tímšprint voľne.

Slovenskí bežci na lyžiach Peter Hinds a Tomáš Cenek neuspeli v kvalifikácii šprintu klasickou technikou na ZOH 2026.

Hinds obsadil v bežeckom areáli Tesero konečné 49. miesto časom 3:25,78 min, Cenek skončil na 58. priečke (3:28,34). Do štvrťfinále postúpilo tridsať bežcov.

Pre 23-ročného Hindsa to bol druhý štart na prebiehajúcich hrách, v nedeľu mu v skiatlone na 10+10 km patrila konečná 60. pozícia. Osemnásťročný Cenek v utorok pod piatimi kruhmi debutoval.

Hlavnou disciplínou pre oboch bude v stredu 18. februára tímšprint voľne, v ktorom majú za cieľ prebojovať sa do finálovej pätnástky. Ešte predtým by sa mali obaja tento piatok predstaviť v pretekoch na 10 km voľne s intervalovým štartom.

Najlepší čas v kvalifikácii na trati dlhej 1,5 km dosiahol podľa očakávania topfavorit Johannes Hösflot Kläbo. Fenomenálny Nór útočil na svoje tretie olympijské zlato v individuálnom šprinte za sebou a celkovo siedme na ZOH.

V nedeľu už vo Val di Fiemme získal najcennejší kov v skiatlone. Hinds zaostal za Kläbom o 18,41 s, na postup mu chýbalo sedem sekúnd. Cenek mal na najlepšieho manko 20,97 s. Súťažilo spolu 94 bežcov.

Vyraďovacia fáza mužského šprintu je na programe od 12.20 h, finálový beh o medaily o 13.38 h.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Beh na lyžiach

Beh na lyžiach

dnes 11:37|2
