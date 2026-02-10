Nórsky dvojnásobný majster sveta sa teší. Obhajca z USA bol tesne za ním

ZOH 2026 v Miláne a Cortine - Akrobatické lyžovanie
muži - slopestyle finále:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Birk Ruud
Nórsko
86,28 b.
2.
Alex Hall
USA
85,75 b.
3.
Luca Harrington
Nový Zéland
85,15 b.
4.
Andri Ragettli
Švajčiarsko
78,65 b.
5.
Jesper Tjäder
Švédsko
77,21 b.
6.
Sebastian Schjerve
Nórsko
76,20 b.
Nórsky reprezentant v akrobatickom lyžovaní Birk Ruud získal na ZOH 2026 zlatú medailu v slopestyle.
Úradujúci dvojnásobný majster sveta vyhral so ziskom 86,28 bodu tesne pred obhajcom prvenstva Alexom Hallom z USA (85,75) a Lucom Harringtonom z Nového Zélandu (85,15).
Dvadsaťpäťročný Ruud bol najlepší už v kvalifikácii. V 12-člennom finále predviedol najlepšiu jazdu v prvom z troch kôl a na čele sa udržal až do konca. Je to jeho druhé zlato na ZOH, pred štyrmi rokmi vybojoval zlato v disciplíne Big Air.
VIDEO: Víťazná jazda Ruuda
V slopestyle triumfoval na prechádzajúcich dvoch MS - v roku 2023 v Bakuriani a v roku 2025 v Engadine. Američan Hall sa k Ruudovi priblížil vo svojej druhej jazde, ale na obhajobu to nestačilo. Harrington sa na bronzový stupienok vyšvihol v poslednej tretej jazde. Z troch jázd sa do výsledkov započítala iba tá najlepšia.
