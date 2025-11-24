Program, výsledky a kalendár - Svetový pohár v biatlone 2025/2026 (Bátovská Fialková, Kapustová)

BRATISLAVA. Kalendár Svetového pohára v biatlone v sezóne 2025/2026 má, ako tradične, deväť zastávok.
Vrcholom sezóny sú zimné olympijské hry 2026 v Taliansku. Od 8. do 21. februára sa pretekári predstavia v biatlonovom stredisku Antholz-Anterselva.
Obhajcami veľkých krištáľových glóbusov sú Sturla Holm Lägreid z Nórska a Nemka Franziska Preussová.
Po materskej dovolenke sa do súťažného kolotoča v uplynulej sezóne vrátila aj Paulína Bátovská Fialková, preteky Svetového pohára absolvovala aj Anastasia Kuzminová, ktorá bude pokračovať v kariére aj v tejto sezóne.
Prvú sezónu absolvovali medzi seniormi aj Ema Kapustová či Jakub Borguľa.
V mužskej časti bude slovenskou jednotkou opäť Tomáš Sklenárik.
Pozrite si kompletný kalendár Svetového pohára v biatlone 2025/2026.
Svetový pohár v biatlone - program, výsledky, preteky, kalendár - sezóna 2025/2026
November 2025
Dátum
Čas
Mesto/Krajina
Disciplína
Detail
29. nov
13:15
Östersund (Švé.)
štafeta (ž)
29. nov
16:55
Östersund (Švé.)
štafeta (m)
30. nov
14:00
Östersund (Švé.)
Single mix štafeta (m + ž)
30. nov
16:40
Östersund (Švé.)
Mix štafeta (m + ž)
December 2025
Dátum
Čas
Mesto/Krajina
Disciplína
Detail
2. dec
15:30
Östersund (Švé.)
individuálne preteky (ž)
3. dec
15:30
Östersund (Švé.)
individuálne preteky (m)
5. dec
16:00
Östersund (Švé.)
šprint (ž)
6. dec
16:30
Östersund (Švé.)
šprint (m)
7. dec
13:15
Östersund (Švé.)
stíhacie preteky (ž)
7. dec
15:20
Östersund (Švé.)
stíhacie preteky (m)
12. dec
11:25
Hochfilzen (Rak.)
šprint (m)
12. dec
14:15
Hochfilzen (Rak.)
šprint (ž)
13. dec
12:00
Hochfilzen (Rak.)
stíhacie preteky (m)
13. dec
14:15
Hochfilzen (Rak.)
štafeta (ž)
14. dec
12:00
Hochfilzen (Rak.)
štafeta (m)
14. dec
14:45
Hochfilzen (Rak.)
stíhacie preteky (ž)
18. dec
11:30
Annecy - Le Grand-Bornand (Fr.)
šprint (ž)
19. dec
14:15
Annecy - Le Grand-Bornand (Fr.)
šprint (m)
20. dec
14:20
Annecy - Le Grand-Bornand (Fr.)
stíhacie preteky (ž)
20. dec
14:20
Annecy - Le Grand-Bornand (Fr.)
stíhacie preteky (m)
21. dec
12:30
Annecy - Le Grand-Bornand (Fr.)
preteky s hrom. štartom (ž)
21. dec
14:45
Annecy - Le Grand-Bornand (Fr.)
preteky s hrom. štartom (m)
Január 2026
Dátum
Čas
Mesto/Krajina
Disciplína
Detail
8. jan
14:10
Oberhof (Nem.)
šprint (m)
9. jan
14:25
Oberhof (Nem.)
šprint (ž)
10. jan
12:00
Oberhof (Nem.)
stíhacie preteky (m)
10. jan
14:25
Oberhof (Nem.)
štafeta (ž)
11. jan
11:00
Oberhof (Nem.)
štafeta (m)
11. jan
14:30
Oberhof (Nem.)
stíhacie preteky (ž)
14. jan
14:30
Ruhpolding (Nem.)
štafeta (ž)
15. jan
14:30
Ruhpolding (Nem.)
štafeta (m)
16. jan
14:30
Ruhpolding (Nem.)
šprint (ž)
17. jan
14:30
Ruhpolding (Nem.)
šprint (m)
18. jan
12:30
Ruhpolding (Nem.)
stíhacie preteky (ž)
18. jan
15:00
Ruhpolding (Nem.)
stíhacie preteky (m)
22. jan
18:15
Nové Mesto na Morave (Cze.)
individuálne preteky (m)
23. jan
18:15
Nové Mesto na Morave (Cze.)
individuálne preteky (ž)
24. jan
13:15
Nové Mesto na Morave (Cze.)
Single mix štafeta (m + ž)
24. jan
15:10
Nové Mesto na Morave (Cze.)
Mix štafeta (m + ž)
25. jan
15:15
Nové Mesto na Morave (Cze.)
preteky s hrom. štartom (m)
25. jan
18:15
Nové Mesto na Morave (Cze.)
preteky s hrom. štartom (ž)
Február 2026 - ZOH 2026
Dátum
Čas
Mesto/Krajina
Disciplína
Detail
8. feb
14:05
Antholz-Anterselva (Tal.)
mix štafeta (m+ž)
10. feb
13:30
Antholz-Anterselva (Tal.)
individuálne preteky (m)
11. feb
14:15
Antholz-Anterselva (Tal.)
individuálne preteky (ž)
13. feb
14:00
Antholz-Anterselva (Tal.)
šprint (ž)
14. feb
14:00
Antholz-Anterselva (Tal.)
šprint (m)
15. feb
11:15
Antholz-Anterselva (Tal.)
stíhacie preteky (m)
15. feb
14:45
Antholz-Anterselva (Tal.)
stíhacie preteky (ž)
17. feb
14:30
Antholz-Anterselva (Tal.)
štafeta (m)
18. feb
14:45
Antholz-Anterselva (Tal.)
štafeta (ž)
20. feb
14:15
Antholz-Anterselva (Tal.)
preteky s hrom. štartom (m)
21. feb
14:15
Antholz-Anterselva (Tal.)
preteky s hrom. štartom (ž)
Marec 2026
Dátum
Čas
Mesto/Krajina
Disciplína
Detail
5. mar
17:05
Kontiolahti (Fín.)
individuálne preteky (ž)
6. mar
17:10
Kontiolahti (Fín.)
individuálne preteky (m)
7. mar
13:40
Kontiolahti (Fín.)
preteky s hrom. štartom (ž)
7. mar
15:40
Kontiolahti (Fín.)
štafeta (m)
8. mar
13:30
Kontiolahti (Fín.)
štafeta (ž)
8. mar
16:55
Kontiolahti (Fín.)
preteky s hrom. štartom (m)
12. mar
15:15
Otepää (Est.)
šprint (m)
13. mar
15:15
Otepää (Est.)
šprint (ž)
14. mar
13:30
Otepää (Est.)
stíhacie preteky (m)
14. mar
16:00
Otepää (Est.)
stíhacie preteky (ž)
15. mar
12:35
Otepää (Est.)
single mix štafeta (m+ž)
15. mar
14:40
Otepää (Est.)
mix štafeta (m+ž)
19. mar
16:15
Oslo Holmenkollen (Nór.)
šprint (ž)
20. mar
16:15
Oslo Holmenkollen (Nór.)
šprint (m)
21. mar
13:45
Oslo Holmenkollen (Nór.)
stíhacie preteky (ž)
21. mar
16:15
Oslo Holmenkollen (Nór.)
stíhacie preteky (m)
22. mar
13:45
Oslo Holmenkollen (Nór.)
preteky s hrom. štartom (ž)
22. mar
16:30
Oslo Holmenkollen (Nór.)
preteky s hrom. štartom (m)