Program, výsledky a kalendár - Svetový pohár v biatlone 2025/2026 (Bátovská Fialková, Kapustová)

Pozrite si kalendár a program Svetového pohára v biatlone 2025/2026. Biatlon bude súčasťou aj ZOH 2026, ktoré hostí Cortina d'Ampezzo.

BRATISLAVA. Kalendár Svetového pohára v biatlone v sezóne 2025/2026 má, ako tradične, deväť zastávok.

Vrcholom sezóny sú zimné olympijské hry 2026 v Taliansku. Od 8. do 21. februára sa pretekári predstavia v biatlonovom stredisku Antholz-Anterselva.

Obhajcami veľkých krištáľových glóbusov sú Sturla Holm Lägreid z Nórska a Nemka Franziska Preussová.

Po materskej dovolenke sa do súťažného kolotoča v uplynulej sezóne vrátila aj Paulína Bátovská Fialková, preteky Svetového pohára absolvovala aj Anastasia Kuzminová, ktorá bude pokračovať v kariére aj v tejto sezóne.

Prvú sezónu absolvovali medzi seniormi aj Ema Kapustová či Jakub Borguľa.

V mužskej časti bude slovenskou jednotkou opäť Tomáš Sklenárik.

Pozrite si kompletný kalendár Svetového pohára v biatlone 2025/2026.

Svetový pohár v biatlone - program, výsledky, preteky, kalendár - sezóna 2025/2026

November 2025

Dátum

Čas

Mesto/Krajina

Disciplína

Detail

29. nov

13:15

Östersund (Švé.)

štafeta (ž)


29. nov

16:55

Östersund (Švé.)

štafeta (m)


30. nov

14:00

Östersund (Švé.)

Single mix štafeta (m + ž)

30. nov

16:40

Östersund (Švé.)

Mix štafeta (m + ž)

December 2025

Dátum

Čas

Mesto/Krajina

Disciplína

Detail

2. dec

15:30

Östersund (Švé.)

individuálne preteky (ž)

3. dec

15:30

Östersund (Švé.)

individuálne preteky (m)

5. dec

16:00

Östersund (Švé.)

šprint (ž)

6. dec

16:30

Östersund (Švé.)

šprint (m)

7. dec

13:15

Östersund (Švé.)

stíhacie preteky (ž)

7. dec

15:20

Östersund (Švé.)

stíhacie preteky (m)

12. dec

11:25

Hochfilzen (Rak.)

šprint (m)

12. dec

14:15

Hochfilzen (Rak.)

šprint (ž)

13. dec

12:00

Hochfilzen (Rak.)

stíhacie preteky (m)

13. dec

14:15

Hochfilzen (Rak.)

štafeta (ž)

14. dec

12:00

Hochfilzen (Rak.)

štafeta (m)

14. dec

14:45

Hochfilzen (Rak.)

stíhacie preteky (ž)

18. dec

11:30

Annecy - Le Grand-Bornand (Fr.)

šprint (ž)

19. dec

14:15

Annecy - Le Grand-Bornand (Fr.)

šprint (m)

20. dec

14:20

Annecy - Le Grand-Bornand (Fr.)

stíhacie preteky (ž)

20. dec

14:20

Annecy - Le Grand-Bornand (Fr.)

stíhacie preteky (m)

21. dec

12:30

Annecy - Le Grand-Bornand (Fr.)

preteky s hrom. štartom (ž)

21. dec

14:45

Annecy - Le Grand-Bornand (Fr.)

preteky s hrom. štartom (m)

Január 2026

Dátum

Čas

Mesto/Krajina

Disciplína

Detail

8. jan

14:10

Oberhof (Nem.)

šprint (m)

9. jan

14:25

Oberhof (Nem.)

šprint (ž)

10. jan

12:00

Oberhof (Nem.)

stíhacie preteky (m)

10. jan

14:25

Oberhof (Nem.)

štafeta (ž)

11. jan

11:00

Oberhof (Nem.)

štafeta (m)

11. jan

14:30

Oberhof (Nem.)

stíhacie preteky (ž)

14. jan

14:30

Ruhpolding (Nem.)

štafeta (ž)

15. jan

14:30

Ruhpolding (Nem.)

štafeta (m)

16. jan

14:30

Ruhpolding (Nem.)

šprint (ž)

17. jan

14:30

Ruhpolding (Nem.)

šprint (m)

18. jan

12:30

Ruhpolding (Nem.)

stíhacie preteky (ž)

18. jan

15:00

Ruhpolding (Nem.)

stíhacie preteky (m)

22. jan

18:15

Nové Mesto na Morave (Cze.)

individuálne preteky (m)

23. jan

18:15

Nové Mesto na Morave (Cze.)

individuálne preteky (ž)

24. jan

13:15

Nové Mesto na Morave (Cze.)

Single mix štafeta (m + ž)

24. jan

15:10

Nové Mesto na Morave (Cze.)

Mix štafeta (m + ž)

25. jan

15:15

Nové Mesto na Morave (Cze.)

preteky s hrom. štartom (m)

25. jan

18:15

Nové Mesto na Morave (Cze.)

preteky s hrom. štartom (ž)

Február 2026 - ZOH 2026

Dátum

Čas

Mesto/Krajina

Disciplína

Detail

8. feb

14:05

Antholz-Anterselva (Tal.)

mix štafeta (m+ž)

10. feb

13:30

Antholz-Anterselva (Tal.)

individuálne preteky (m)

11. feb

14:15

Antholz-Anterselva (Tal.)

individuálne preteky (ž)

13. feb

14:00

Antholz-Anterselva (Tal.)

šprint (ž)

14. feb

14:00

Antholz-Anterselva (Tal.)

šprint (m)

15. feb

11:15

Antholz-Anterselva (Tal.)

stíhacie preteky (m)

15. feb

14:45

Antholz-Anterselva (Tal.)

stíhacie preteky (ž)

17. feb

14:30

Antholz-Anterselva (Tal.)

štafeta (m)

18. feb

14:45

Antholz-Anterselva (Tal.)

štafeta (ž)

20. feb

14:15

Antholz-Anterselva (Tal.)

preteky s hrom. štartom (m)

21. feb

14:15

Antholz-Anterselva (Tal.)

preteky s hrom. štartom (ž)

Marec 2026

Dátum

Čas

Mesto/Krajina

Disciplína

Detail

5. mar

17:05

Kontiolahti (Fín.)

individuálne preteky (ž)

6. mar

17:10

Kontiolahti (Fín.)

individuálne preteky (m)

7. mar

13:40

Kontiolahti (Fín.)

preteky s hrom. štartom (ž)

7. mar

15:40

Kontiolahti (Fín.)

štafeta (m)

8. mar

13:30

Kontiolahti (Fín.)

štafeta (ž)

8. mar

16:55

Kontiolahti (Fín.)

preteky s hrom. štartom (m)

12. mar

15:15

Otepää (Est.)

šprint (m)

13. mar

15:15

Otepää (Est.)

šprint (ž)

14. mar

13:30

Otepää (Est.)

stíhacie preteky (m)

14. mar

16:00

Otepää (Est.)

stíhacie preteky (ž)

15. mar

12:35

Otepää (Est.)

single mix štafeta (m+ž)

15. mar

14:40

Otepää (Est.)

mix štafeta (m+ž)

19. mar

16:15

Oslo Holmenkollen (Nór.)

šprint (ž)

20. mar

16:15

Oslo Holmenkollen (Nór.)

šprint (m)

21. mar

13:45

Oslo Holmenkollen (Nór.)

stíhacie preteky (ž)

21. mar

16:15

Oslo Holmenkollen (Nór.)

stíhacie preteky (m)

22. mar

13:45

Oslo Holmenkollen (Nór.)

preteky s hrom. štartom (ž)

22. mar

16:30

Oslo Holmenkollen (Nór.)

preteky s hrom. štartom (m)

dnes 06:00
